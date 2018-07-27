Пятница 27 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Что задумал Путин? Россия сама себя изолирует?

Что задумал Путин? Россия сама себя изолирует?

Пятница, 27 Июля 2018 10:34
Что задумал Путин? Россия сама себя изолирует? Фото из открытых источников

Термин «железный занавес» знаком многим из истории СССР, как политика информационной и пограничной изоляции государства. Однако, не так давно, о занавесе вновь заговорили отдельные политические и информационные деятели России. По их мнению, политика нынешней власти государства неуклонно движется именно в сторону изоляции страны. В качестве подтверждения своих слов используется немало доводов, одним из которых являются изменения в законе «О порядке выезда и въезда в РФ».

 

Возможно, это связано с какими-либо воспоминаниями прошлых лет, когда путешествие заграницу было задачей не из самых легких, но теперь, как только человек слышит о каких-либо изменениях в законе о пересечении границы, начинается некий вид паники. Или, может, продвигаемая сейчас пенсионная реформа вызвала тотальное недоверие ко всем действиям власти. Однако факт остается фактом: как только появились первые слухи о внесении поправок в закон «О порядке выезда и въезда в РФ», появились и первые предвестники «железного занавеса».

 

Что же такого собираются сделать политики? Суть изменений заключается в том, что теперь МИД России получит возможность аккредитации компаний, которые занимаются посреднической деятельностью при оформлении виз для россиян. И, вроде бы, все звучит достаточно неплохо. Государство собирается заботиться о качестве предприятий. Однако есть несколько «но» в этом деле.

 

Первое из них касается непосредственно тех самых компаний-операторов. Для того, чтобы получить желанную аккредитацию, им придется выполнить несколько обязательных пунктов. Во-первых, их филиалы должны находиться минимум в 20 субъектах России. А во-вторых, техническое оснащение должно быть достаточным для обработки конфиденциальной информации. При этом, организации не должны принадлежать иностранным собственникам (их доля не должна превышать 20%).

 

Если учесть совокупность вышеизложенных требований, каждая из шести действующих в России компаний имеет все шансы не получить аккредитацию. Выполнение же всех пунктов потянет за собой дополнительные затраты. А это, в свою очередь, как мы все понимаем, может привести к повышению цен на услуги.

 

А вот вторым «но» можно считать не самый высокий уровень доверия граждан России к власти. Ведь существует вероятность того, что аккредитация будет выдаваться только условным «своим».

 

Конечно же, каждый из перечисленных пунктов пока вызывает лишь подозрение и не имеет никакого отношения с действительностью. Однако представителям власти, которые продвигают закон лучше создать максимально прозрачные условия действия законодательства в случае его вступления в силу. В противном случае, нововведения еще больше сгустят краски и вернуть положительное отношение избирателей будет задачей практически невыполнимой.

Яндекс.Дзен

Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
Главное за сутки
Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинение в работе незарегистрированным иностранным агентом, считает, что ее преследуют за политические взгляды, сообщили в посольстве РФ. "(Бутина) сказала, что твердо намерена доказывать…
Премьер Украины Владимир Гройсман призвал не "преклонять колено" перед Россией Премьер Украины Владимир Гройсман призвал не "преклонять колено" перед Россией Украина должна полностью отказаться от импорта газа и не допустить, чтобы Киев "преклонял голову и колено" перед Москвой, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании правительства, трансляцию которого передает телеканал…
В России увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке В России увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке В пятницу вечером, 27 июля, жители России смогут увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса, сообщается на сайте Московского планетария. По сообщению планетария, полное лунное затмение будет длиться 3…
Читайте также
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер Депутат Государственной думы Наталья Поклонская уже не раз демонстрировала свое упорство. Совсем недавно она отказалась стоя поприветствовать американскую делегацию, посетившую российский парламент. Теперь же политик решила саботировать закон об увеличении…
Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией Споры о том, кому же все-таки принадлежит Крымский полуостров, ведутся не только на Западе, но даже в самой России. О том, что присоединенный в 2014 году полуостров обязательно нужно вернуть…
Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Ситуация в Китае становится все более напряженной. Торговые войны дают свои первые плоды. Так недавно одна из крупнейших энергетических компаний Поднебесной, которая специализируется на добыче угля, объявила дефолт. Все не…
Тема дня
Что задумал Путин? Россия сама себя изолирует? Что задумал Путин? Россия сама себя изолирует?

Термин «железный занавес» знаком многим из истории СССР, как политика информационной и пограничной и...

Фото
"Встреча вод" - невероятное место слияния рек "Встреча вод" - невероятное место слияния рек

Примерно в 10 километрах от бразильского города Манаус находится место известное как "Встреча Вод" (...

Интернет и СМИ
Опрос

Как власти справляются с последствиями стихий в вашем городе?

 

Анекдот дня

"Делу время, а потехе час", - подумал Петрович в 2 часа ночи. Отключил перфоратор и включил караоке.

Еще »
Самые популярные материалы
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией
Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию?
Еще один козырь в баталии "Нафтогаза" и "Газпрома" Еще один козырь в баталии "Нафтогаза" и "Газпрома"
Материалы по теме
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы
Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина
Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.