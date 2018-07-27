Что задумал Путин? Россия сама себя изолирует?

Фото из открытых источников

Термин «железный занавес» знаком многим из истории СССР, как политика информационной и пограничной изоляции государства. Однако, не так давно, о занавесе вновь заговорили отдельные политические и информационные деятели России. По их мнению, политика нынешней власти государства неуклонно движется именно в сторону изоляции страны. В качестве подтверждения своих слов используется немало доводов, одним из которых являются изменения в законе «О порядке выезда и въезда в РФ».

Возможно, это связано с какими-либо воспоминаниями прошлых лет, когда путешествие заграницу было задачей не из самых легких, но теперь, как только человек слышит о каких-либо изменениях в законе о пересечении границы, начинается некий вид паники. Или, может, продвигаемая сейчас пенсионная реформа вызвала тотальное недоверие ко всем действиям власти. Однако факт остается фактом: как только появились первые слухи о внесении поправок в закон «О порядке выезда и въезда в РФ», появились и первые предвестники «железного занавеса».

Что же такого собираются сделать политики? Суть изменений заключается в том, что теперь МИД России получит возможность аккредитации компаний, которые занимаются посреднической деятельностью при оформлении виз для россиян. И, вроде бы, все звучит достаточно неплохо. Государство собирается заботиться о качестве предприятий. Однако есть несколько «но» в этом деле.

Первое из них касается непосредственно тех самых компаний-операторов. Для того, чтобы получить желанную аккредитацию, им придется выполнить несколько обязательных пунктов. Во-первых, их филиалы должны находиться минимум в 20 субъектах России. А во-вторых, техническое оснащение должно быть достаточным для обработки конфиденциальной информации. При этом, организации не должны принадлежать иностранным собственникам (их доля не должна превышать 20%).

Если учесть совокупность вышеизложенных требований, каждая из шести действующих в России компаний имеет все шансы не получить аккредитацию. Выполнение же всех пунктов потянет за собой дополнительные затраты. А это, в свою очередь, как мы все понимаем, может привести к повышению цен на услуги.

А вот вторым «но» можно считать не самый высокий уровень доверия граждан России к власти. Ведь существует вероятность того, что аккредитация будет выдаваться только условным «своим».

Конечно же, каждый из перечисленных пунктов пока вызывает лишь подозрение и не имеет никакого отношения с действительностью. Однако представителям власти, которые продвигают закон лучше создать максимально прозрачные условия действия законодательства в случае его вступления в силу. В противном случае, нововведения еще больше сгустят краски и вернуть положительное отношение избирателей будет задачей практически невыполнимой.