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На карте мира могут появиться Соединенные Штаты Европы?

Пятница, 27 Июля 2018 09:54
На карте мира могут появиться Соединенные Штаты Европы? Фото из открытых источников

Планомерное давление Трампа на ЕС наглядно демонстрирует, что лафа на западе европейского континента закончилась.

 

Если прежние администрации США действовали против ЕС кулуарно - организовали арабскую весну и миллионы мигрантов, устроили пару майданов на Украине, втравили ЕС в санкционную войну, поощряли выход Британии из ЕС, то Трамп перешел к открытому давлению с заранее известным результатом. Торговля будет и дальше - но уступки за счет ЕС и деньги в бюджет США оттуда же.

 

Немецкий политолог Рар видит эту ситуацию изнутри. И происходящее в ЕС, реакция бюрократии, прежде всего ФРГ и Франции на изменившиеся реалии, его откровенно пугают:

 

Запад прекрасно понимает, что внутри транзитной Украины больше десяти лет происходят различные конфликты и это угрожает остановкой газовых потоков.

 

В Германии всё более усиливается мнение, что газовые трубы нужно строить в обход транзитных государств, если транзитные государства используют свою монополию на транспорт как некое оружие. Что касается позиции Германии по «Северному потоку — 2», то по логике вещей газопровод должен быть построен.

 

— Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на днях высказался об опасности «Северного потока — 2» для Европы. Как Германия смотрит на позицию Польши по этому вопросу?

 

— У поляков нет никакой конструктивной позиции, кроме постоянных действий против России. Им это долгие годы прощали, относились к полякам с пониманием. Однако сейчас Польша начинает раздражать Европейский союз, и ее позицию теперь игнорируют.

 

— Новую стратегию Евросоюза «Европа двух скоростей» называют попыткой Меркель спасти ЕС. Как новый европейский курс согласуется с политикой Германии?

 

— Берлин до конца не понимает, в каком кризисе находится мировая архитектура. В экономическом плане в Германии всё отлично. Есть социальные проблемы, но немцы ни в чем не видят угроз своей стабильности. В других странах есть усиление правых, евроскептиков, которые уже, например в Австрии, попадают в правительство. В Германии этого пока еще не произошло.

 

Немецкая элита очень самоуверенна, я бы даже сказал, слишком. Она думает, что с помощью поддержки Франции поставит Европу на новый курс, согласно которому будут созданы Соединенные Штаты Европы. При этом немецкие элиты не хотят видеть, что фактически нарастает отчуждение между Европой и Америкой.

 

Они не хотят видеть, что в Европе есть раскол между Северными и Южными странами. Южные страны не могут уже поддерживать стабильность внутри еврозоны, так как у них слишком много долгов. Они будут нуждаться в финансовой помощи со стороны северной части Европы. А Север, со своей стороны, отказывается помогать своим бедным братьям бесплатно.

 

Кроме того, есть раскол между Западом и Востоком Европы. Вводятся санкции против Венгрии и Польши, потому что эти две страны отказываются забирать из Германии беженцев.

 

Еще одной проблемой является выход Великобритании из состава ЕС. Поднимаются вопросы обороны.

 

Политика Германии нуждается в травматичных изменениях и корректировке своей прежней самонадеянной позиции.

 

Нужно смотреть на мир другими глазами, что и пытался делать прежний министр иностранных дел Зигмар Габриэль, которого собственная партия сейчас убрала, потому что он им не подходит. Легко ничего не будет. Впереди еще очень много нерешенных и сложнейших проблем.

 

— Какими Вы видите перспективы проекта «Европы двух скоростей»?

 

— Я думаю, что никаких реформ в Европе пока не будет. Может, Франция и Германия хотели бы их начать, но единства внутри ЕС сейчас нет. Я думаю, что если Европа начнет дальше разваливаться, то план «Б» может вступить в силу. Это попытка объединить в более тесный политический союз те страны Евросоюза, которые этого хотят, и отбросить страны, которые против этого. Но весь этот план пока на бумаге. Как на практике это сделать, кто посмеет, у кого найдется политическая воля? Вопросы остаются открытыми.

 

На деле «Европа двух скоростей» — это расчленение Евросоюза. Пока я себе это с трудом могу представить. Правда, никто не ждал, что Великобритания выйдет из Европейского союза, а она вышла. И это уже раскол внутри Европы. Вполне вероятно, что просто придет время и обстоятельства будут диктовать Европе совсем другое поведение, нежели сейчас.

 

У меня ощущение, что Франция и Германия пока не имеют представления, как быть с этой Европой, и начинают всё больше и больше бояться, что нынешняя стабильность и нынешняя концепция Европы могут стать несостоятельными.

 

Михаил mikle1

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги Европа
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