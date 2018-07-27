На карте мира могут появиться Соединенные Штаты Европы?

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Планомерное давление Трампа на ЕС наглядно демонстрирует, что лафа на западе европейского континента закончилась.

Если прежние администрации США действовали против ЕС кулуарно - организовали арабскую весну и миллионы мигрантов, устроили пару майданов на Украине, втравили ЕС в санкционную войну, поощряли выход Британии из ЕС, то Трамп перешел к открытому давлению с заранее известным результатом. Торговля будет и дальше - но уступки за счет ЕС и деньги в бюджет США оттуда же.

Немецкий политолог Рар видит эту ситуацию изнутри. И происходящее в ЕС, реакция бюрократии, прежде всего ФРГ и Франции на изменившиеся реалии, его откровенно пугают:

Запад прекрасно понимает, что внутри транзитной Украины больше десяти лет происходят различные конфликты и это угрожает остановкой газовых потоков.

В Германии всё более усиливается мнение, что газовые трубы нужно строить в обход транзитных государств, если транзитные государства используют свою монополию на транспорт как некое оружие. Что касается позиции Германии по «Северному потоку — 2», то по логике вещей газопровод должен быть построен.

— Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на днях высказался об опасности «Северного потока — 2» для Европы. Как Германия смотрит на позицию Польши по этому вопросу?

— У поляков нет никакой конструктивной позиции, кроме постоянных действий против России. Им это долгие годы прощали, относились к полякам с пониманием. Однако сейчас Польша начинает раздражать Европейский союз, и ее позицию теперь игнорируют.

— Новую стратегию Евросоюза «Европа двух скоростей» называют попыткой Меркель спасти ЕС. Как новый европейский курс согласуется с политикой Германии?

— Берлин до конца не понимает, в каком кризисе находится мировая архитектура. В экономическом плане в Германии всё отлично. Есть социальные проблемы, но немцы ни в чем не видят угроз своей стабильности. В других странах есть усиление правых, евроскептиков, которые уже, например в Австрии, попадают в правительство. В Германии этого пока еще не произошло.

Немецкая элита очень самоуверенна, я бы даже сказал, слишком. Она думает, что с помощью поддержки Франции поставит Европу на новый курс, согласно которому будут созданы Соединенные Штаты Европы. При этом немецкие элиты не хотят видеть, что фактически нарастает отчуждение между Европой и Америкой.

Они не хотят видеть, что в Европе есть раскол между Северными и Южными странами. Южные страны не могут уже поддерживать стабильность внутри еврозоны, так как у них слишком много долгов. Они будут нуждаться в финансовой помощи со стороны северной части Европы. А Север, со своей стороны, отказывается помогать своим бедным братьям бесплатно.

Кроме того, есть раскол между Западом и Востоком Европы. Вводятся санкции против Венгрии и Польши, потому что эти две страны отказываются забирать из Германии беженцев.

Еще одной проблемой является выход Великобритании из состава ЕС. Поднимаются вопросы обороны.

Политика Германии нуждается в травматичных изменениях и корректировке своей прежней самонадеянной позиции.

Нужно смотреть на мир другими глазами, что и пытался делать прежний министр иностранных дел Зигмар Габриэль, которого собственная партия сейчас убрала, потому что он им не подходит. Легко ничего не будет. Впереди еще очень много нерешенных и сложнейших проблем.

— Какими Вы видите перспективы проекта «Европы двух скоростей»?

— Я думаю, что никаких реформ в Европе пока не будет. Может, Франция и Германия хотели бы их начать, но единства внутри ЕС сейчас нет. Я думаю, что если Европа начнет дальше разваливаться, то план «Б» может вступить в силу. Это попытка объединить в более тесный политический союз те страны Евросоюза, которые этого хотят, и отбросить страны, которые против этого. Но весь этот план пока на бумаге. Как на практике это сделать, кто посмеет, у кого найдется политическая воля? Вопросы остаются открытыми.

На деле «Европа двух скоростей» — это расчленение Евросоюза. Пока я себе это с трудом могу представить. Правда, никто не ждал, что Великобритания выйдет из Европейского союза, а она вышла. И это уже раскол внутри Европы. Вполне вероятно, что просто придет время и обстоятельства будут диктовать Европе совсем другое поведение, нежели сейчас.

У меня ощущение, что Франция и Германия пока не имеют представления, как быть с этой Европой, и начинают всё больше и больше бояться, что нынешняя стабильность и нынешняя концепция Европы могут стать несостоятельными.

Михаил mikle1