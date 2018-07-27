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Новый поворот Трампа: мир - Европе, война - России

Пятница, 27 Июля 2018 07:30
Новый поворот Трампа: мир - Европе, война - России Фото из открытых источников

Американский президент, который уже стопроцентно доказал свою способность приводить весь мир в шок, а политических аналитиков, пытающихся делать относительно его дальнейших шагов и заявлений какие-то прогнозы,  доводить до полного безумия, поставил новый рекорд по реактивному переобуванию в прыжке. Европа - снова друг! Россия - опять смертельный враг... 

 

Нет, ну стоило в Меркель конфетами швыряться, хамить в Брюсселе и городить огород в Хельсинки?! За неполных две недели Дональд Трамп наговорил и наворотил в международной политике и экономике, что называется, "с три короба". В Брюсселе он поносил Германию за "Северный поток-2", объявив ее "полностью подконтрольной" и чуть ли не по-новой оккупированной Россией. На саммите НАТО обозвал всех участников Альянса,(кроме США, естественно), дармоедами и нахлебниками.Потом с какого-то перепугу объявил Черногорию виновником будущей третьей мировой войны...

 

Дальше - больше: В телеинтервью каналу CBS Трамп договорился до того, что объявил Евросоюз первым среди врагов США. И развязал против такового форменную "торговую войну" с пошлинами, ограничительными тарифами и всеми остальными "прелестями", экономическому процветанию Европы (не оставившей, впрочем, эти действия без "зеркального" ответа), отнюдь не способствующими. А уж какой вой и лай в Вашингтоне вызвали  заявления Трампа, сделанные после Хельсинской встречи касательно "русского вмешательства в выборы" - мол, Владимиру путину он верит, а вот своим спецслужбам - не очень!Дошло до немыслимого - приглашения президенту России посетить Вашингтон, причем в ближайшее время.

 

И вот - на глазах в который раз "выпадающего в осадок" от изумления мира совершен мгновенный разворот ровно на 180 градусов. после встречи в Белом Доме с председателем Еврокомиссии жан-Клодом Юнкером Трамп заявляет о том, что Европа - все-таки лучший друг и крупнейший из всех торговых партнеров США. Трамп вдохновенно вещает о возврате к свободной торговле и ее расширении, о желании в кратчайший срок решить проблемы со всеми взаимно введенными в течение последних полутора месяцев тарифами... нет, все не так плохо - тарифы пока не отменены. Но Дональд обещал подумать над этим: "Мы хотим и дальше укреплять эти замечательные отношения на благо американских и европейских граждан!"

 

Еще более фантасмагоричен поворот в отношении к России. Какой там визит Путина в Вашингтон! Советник Трампа по национальной безопасности Болтон объявил, что таковой отложен до окончания "русской охоты на ведьм". А попросту говоря -  до окончания расследования уголовного дела по "вмешательству России в выборы", проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером и его следственной группой. Болтон заявил, что это, вероятно, будет начало 2019 года. Но это, простите, абсолютный бред собачий - уж Болтону ли не знать!

 

 Роберт Мюллер и его следственная группа не имеют вообще никаких временных рамок для своего расследования. В США подобные расследования длятся очень долго. Американские судьи - ребята серьезные и требуют от следователей не эмоций и "версий", а исключительно  "юридически выверенных, стопроцентных, безупречных доказательств". А таковые вполне можно собирать годами, особенно учитывая, что  обвинения по различным  пунктам данного дела  предъявлены уже 32 фигурантам, в том числе 25 гражданам России, бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа Манафорту и бывшему советнику по национальной безопасности Флинну.

 

Приезд российского лидера в США таким образом превращается  в не просто туманную, а, говоря откровенно, крайне маловероятную перспективу неопределенно отдаленного времени. Перспективу, которой,скорее всего, и вовсе не суждено сбыться. Впрочем, и сам Трамп, похоже, уже не горит желанием новой встречи. Вместо этого он вдруг решает как можно скорее возглавить встречу Совета национальной безопасности США в полном составе, чтобы обсудить безопасность выборов в Конгресс осенью. Ожидается, что на встрече "будет проведена детальная дискуссия о попытках РФ влиять на промежуточные выборы". Приехали...

 

О том, что дело о "русских хакерах" планируется не просто оживить, но и снова раздуть до небес, свидетельствует еще один факт - правительством США представлен доклад, в котором утверждается, что российские спецслужбы "проводят сложные и масштабные хакерские операции по сбору чувствительной деловой и технологической информации в США". Якобы это позволяет Москве проводить структурные реформы и диверсифицировать экономику, что обеспечивает экономический рост.

 

 И это не просто очередной параноидальный бред - 23 июля стало известно о создании рабочей группы по противодействию угрозе со стороны России в киберпространстве в рамках киберкомандования ВС США. Руководитель подразделения и глава Агентства национальной безопасности генерал-лейтенант Пол Накасоне отметил, что структура была создана по указаниям Пентагона и администрации президента США.То есть - Трамп однозначно в курсе происходящего и дал отмашку на "отлов русских хакеров".

 

В ту же "копилку", в принципе, можно уложить и обнародованную Госдепом США "крымскую декларацию" - очень уж четко все совпадает. Одним словом, Америка во главе со своим президентом, скорее всего не то, что "переобулась", а просто вернулась к своему нормальному состоянию. А вы ожидали чего-то другого?! 

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги США Дональд Трамп Евросоюз торговая война Россия вмешательство в выборы
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