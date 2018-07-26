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Захлестнет ли США гражданская война?

Четверг, 26 Июля 2018 14:25
Захлестнет ли США гражданская война? Фото из открытых источников

Ситуация в стане верхушки Соединенных Штатов становится все более напряженной. Это подтверждается, как давлением на правительство Дональда Трампа со стороны оппозиционеров, так и резкими ответными выпадами главы Госдепа Майка Помпео.

 

Но может ли все это привести к гражданской войне в государстве? Попробуем порассуждать на этот счет.

 

То, насколько велико давление сейчас на американского президента, видно даже людям далеким от политики. То и дело в СМИ возникают статьи о корыстных намерениях Трампа, коими он руководствовался, придя ко власти. Да и звезды шоу-бизнеса не отстают. Чего только стоит достаточно язвительное заявление Арнольда Шварценеггера сразу после встречи президентов США и России. Такое впечатление, что оппозиция почувствовала кровь и готова направить все свои силы на свержение Трампа с престола.

 

В качестве альтернативного витка абсурда вокруг Дональда Трампа, появилась статья некоего блогера по имени Хэл Тернер. Автор публикации поведал своей аудитории о том, что Владимир Путин передал американскому президенту целых 160 терабайт разведданных, которые касаются, в весомой мере, противников Трампа в Белом доме.

 

Звучит чрезвычайно громко, но достаточно странно. Ведь встреча в Хельсинки – не самый лучший повод для передачи такого рода информации. Да и лидер США не был замечен, выходя из переговорной комнаты, с мешком «флешек» наперевес.

 

Как бы то ни было, вышеописанная информация создает предчувствие, что в Соединенных Штатах назревает нечто очень серьезное. Если Трамп не согласится на отступление (а зная повадки этого человека, он едва ли будет рассматривать даже возможности перемирия), то оппозиция будет готова воспользоваться более серьезными методами воздействия. Или, по крайней мере, на это очень похоже. К тому же, управление американским государством, это, как минимум, возможность направить в нужное русло миллиарды долларов США. А от такой возможности вряд ли кто-то захочет отказываться.

 

Существует ли вероятность гражданской войны?

 

Такой возможности не стоит отрицать даже на территории самого мирного государства. Что уж говорить о стране, в которой около половины граждан имеют при себе огнестрельное оружие. Однако, в правительстве Соединенных Штатов сидят далеко не глупые люди. Да и созданием революций здесь занимаются не первый год. А потому, наверняка, они знают каковы могут быть последствия такого шага. Поэтому, скорее всего, до массового кровопролития дело не дойдет. 

 

А вот отдельные бунты, намекающие на отставку президента, вполне могут состояться. Да и, зная историю США, не стоит отрицать и факта физического устранения правителя. Конечно же, времена убийства Кеннеди далеко позади.

 

Да и технологии сейчас шагнули куда выше прежнего. Но ведь все мы понимаем, что, при желании, даже высочайшие технологии пасуют, когда дело касается миллиардных состояний.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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