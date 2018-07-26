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Орган исполнительно власти ЕС на время позабыл о политике, — а, может быть это лишь показалось и всё значительно тоньше, — и занялся регулированием информационного пространства вслед за установлением стандарта кривизны огурцов.

Комиссары решили пополнить казну альянса, монетизировав проступки сетевого гиганта, точнее — монополию американских транснационалов из «Гугл». Размер штрафа рекордный, более четырёх миллиардов евро. Нельзя исключить, что это — ответка старосветского «кабмина» на происки гегемона, введшего санкции, простите, повышенные пошлины на металлы и прочую продукцию «союзничков».

Нельзя исключать и того, что спорящие время от времени, — в последнее время, с приходом Трампа-разлучника всё чаще, — хозяйствующие субъекты, разделённые Атлантикой, пришли к взаимоприемлемому соглашению, и когда беспредел американцев кажется их оппонентам уж совсем неприемлемым, появляется «Гугл», — владелец главного «членистоногого» всемирной паутины — корпорация «Альфабет» — вторая в глобальном реестре самых дорогостоящих компаний — и гасит конфликт лавиной денег.

Причём, титан информационного мира «попадает под раздачу» в Старом Свете уже не в первый раз.

Из электронного архива ОВИОНТ ИНФОРМ: Первый финансовый удар по кошельку Гугла нанесён чуть более года назад, было изъято €2,42 миллиарда за злоупотребление доминирующим (ещё не монопольным, заметьте) положением. Пионером по денежному наказанию «Альфабета», — по времени, но не по «сумме прописью», она была в пять раз меньше ЕСовской, — был наш ФАС. После недавнего решения ЕК «Гугл» будет занимать первую и третью строку в реестре самых значительных штрафов.

Вот так чиновники родины западной цивилизации и наши защищают конкуренцию. Только вот у нас есть «Яндекс», а там?

«Гугл»: согласие на финансирование своего доминирования

Оказывается, недремлющими бюрократами выведена формула, по которой рассчитывается объём взыскания. Он калькулируется с учётом выручки, которую корпорация получила, практически сравняв с землёй соперников своего сервиса, позволяющего отовариваться в Сети. Меры снабжаются предписаниями, как же именно следует прекращать незаконные действия, что будет в случае, если этого сделано не будет. Видимо, цель была достигнута, и на год между сторонами восстановилось недолгое видимое согласие.

Но еврокомиссары в непыльных шлемах, судя по всему, продолжали кропотливую работу по выискиванию недостатков в действиях титана из Кремневой долины, сбору доказательств по ним. Деятельность следователей увенчалась предъявлением обвинения по нескольким пунктам: давление на производителей смартфонов, чтобы те предустанавливали «правильные» сервисы, подкуп операторов связи для инсталлирования их поисковика и запрет на пользование другими ОС. Впрочем, названная сумма не окончательна, да и обжалованию подлежит, чем и займутся «обиженные».

Тем более, транснациональный информационный колосс получил весомую поддержку, из самого Овального кабинета. Это Путину, как убеждены «фейк ньюс», Трамп сдал всё, а вот на Европе отыграется. Трамп, не выходя из Сети, протянул руку помощи американской «прекрасной компании, которой впаяли штраф». Впрочем, «паяют» европейские исполнительные власти отнюдь не только в виртуальной плоскости, но и более реальной: прямо по железу. На санкции американцев по металлопродукции, еврокомиссарами были представлены ответные, правда, временные меры, причём громогласно, как это принято ныне.

Еврокомиссары: дел у них невпроворот — нужен им переворота

Чем же занимается Еврокомиссия?

Из электронного архива ОВИОНТ ИНФОРМ: Один из ключевых наднациональных институтов — орган исполнительной власти ЕС, готовящий законопроекты, контролирующий их исполнение. В отношениях с РФ он также пожалован ключевой функцией: формировать, координировать политический диалог и сотрудничество с Россией, управлять программой помощи Кремлю. То есть дел — невпроворот. Как справляются? Да просто: взяв на работу 32 966 человек (перепись 2016-го).

Может ли удивить, что такое количество чиновников время от времени, — ну, чтобы хоть чем-то занять себя, — пытаются устроить бюрократический переворот.

О загруженности комиссаров деятельностью кипучей говорит и тот факт, что любой поисковик на запрос о его президенте Юнкере выдаёт новости, касающиеся не очередных побед и свершений органа, а о его любви к выпивке. После этого появляется работа у пресс-службы ЕК, гневно опровергающей грязные измышления злопыхателей. В общем, забот у экспертов, вовлечённых в функционирование столь важного института предостаточно.

Ещё одна из важнейших граней функционирования континентального учреждения — написание сценариев. Например, как будет происходить развитие альянса, если всё же британцы решатся на выход: мягкий или не очень. Трудно представить, какое число специалистов, — экономистов, политологов, социологов, исследователей параллельных сфер и иных реальностей, — готовило сей документ. В нём предугадывается, по какой колее покатится и сам Евросоюз: укрепится ли он, или, быть может, смирится с жалкой ролью организации по поддержанию свободы рынка. Такого и врагу не пожелаешь.

Старый Свет избавился от сетевой монополии?

То ли дело — «святые девяностые». Для европейцев они и были такими: Союз, социалистическое содружество разваливались, новые власти продавали за копейки всё, за что платили, обломки, «задрав порты», стремились к западному (тогда единственному, как казалось) полюсу. За океаном у власти — неоконы-глобалисты, Китай только начинает поднимать голову. Тогда оставалось только сидеть в кондиционированном офисе и создавать законы, например, регулирующие форму овощей. Это коснулось 26-ти видов плодов и было отменено лишь в 2012-м.

И тут эти азиаты, их лидеры Путин и Си буквально нарушили идиллию. Кроме кривизны огурцов ЕК издавал приказы о том, чтобы снять с производства пылесосы и трактора повышенной мощности и шумности. Конечно, они же мешали печься о благе граждан ЕС. Кроме того, бюрократия привлекла диетологов и лингвистов, чтобы гармонизировать определение йогурта на территориях, над которыми развивается голубое полотнище со звёздами, заставить британцев принять континентальную систему мер.

Ну, а кроме непримиримой борьбы с зарвавшимися монополистами, не собирающимися принимать предписанные чинушами нормы честной конкуренции, есть у еврокомиссаров ещё одна священная миссия: учить уму-разуму тёмную Россию. Для этого осваиваются средства на научный анализ: в каких именно государствах сколько торговых барьеров. И учёные выдают непредвзятый ответ: наибольшее число препятствий перед цивилизованными негоциантами построил рассадник авторитаризма Кремль. В чёрном списке также: Китай с Африкой, да Индия с Турцией. Какое они имеют отношение к Европе? Глупых вопросов — не задавать! Внимать молча, почтительно склонив голову!

А вы говорите поисковик, операционная система… самое важное в жизни — «строгая попендикулярность палочек», а не забота о гражданах. Что, «Гугл» может сделать свою операционку платной? Это не важно, существенно лишь строгое следование предписанным в Брюсселе нормам. Принципиально только соблюдение политической культуры и неприкасаемость свобод личности. Между тем поговаривают, что вклад законотворчества Еврокомиссии в желание британцев покинуть альянс весьма велик: так нормы ЕС, регламентирующие уровень контаминантов в продуктах, а попросту, торговлю капустой — 28 страниц со ссылками и таблицами в программе «Адобе».

ОВИОНТ ИНФОРМ