Как Америка показала ЕС, кто в мире хозяин

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Положение европейских государств выглядит все более плачевно, в сравнении с их позициями предыдущих лет. А прошедшая встреча Жана-Клода Юнкера с Дональдом Трампом еще больше подчеркнула правдивость этого предположения. Создается впечатление, что Европа полностью осознала свою слабость перед Соединенными Штатами. А американский президент это хорошо понимает и продолжает развивать свой успех.

Судя по всему, заявления европейских лидеров о грядущей полной экономической независимости и стремлении самим выбирать путь развития так и останутся на уровне ничем не обоснованных заявлений. Ведь договоренности, которые были достигнуты между Трампом и Юнкером, больше напоминают ультимативные требования.

Так, по итогам встречи политики договорились о том, что Европа придется создать терминал для обработки сжиженного газа из США. Учитывая тот факт, что на территории ЕС активно продвигается строительство «Северного потока-2», эта договоренность больше напоминает попытку откупиться от штатов. К тому же, теперь и поставки самого газа из США также было решено увеличить. Конечно же, стоимость транспортировки топлива из Северной Америки обойдется куда дороже, нежели из России. Но, видимо, Европа таким образом хочет показать свое стремление сотрудничать с американскими партнерами.

Очевидно, что Трампу этого было недостаточно, и, дабы показать все свое превосходство, он предложил еще несколько «экономически выгодных» соглашений. Теперь Евросоюз получит возможность экспортировать большее количество сельскохозяйственной продукции из США. Возможно, это не то, чего хотели европейские фермеры, но, когда дело идет об «экономической независимости» кто же будет их спрашивать? Добился значительного успеха американский лидер и в поставках промышленной продукции. На эти товары уже в скором времени будут выравнены таможенные тарифы. А это уже тревожный звоночек для стран ЕС. Ведь до этого они длительное время не соглашались на такой шаг.

И что же мы получаем в конечном итоге? Неясно какими доводами руководствовался Трамп, но он смог полностью склонить экономику ЕС в свою пользу. Для Европы – это безусловно поражение. Для Дональда Трампа демонстрация своей безоговорочного превосходства – это отличная заявка на грядущие выборы в конгресс. Ведь, в отличие от своих предшественников, нынешний президент раз за разом выполняет данные в избирательной гонке обещания. И если в ближайшее время ничего не произойдет, Трамп продолжит гнуть свою линию, а Европа, покорно склонив голову, будет соглашаться на любые унизительные требования.