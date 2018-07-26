"Крымская декларация" - жирный крест на встрече Путина и Трампа

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Еще недавно весь Западный мир содрогался от ужаса: "А ну, как Трамп признает Крым российским? А вдруг президенты договорятся в Хельсинки и противостоянию двух держав будет положен конец?!" Теперь "прогрессивное человечество" может выдохнуть и расслабиться - после сделанного 25 июля Вашингтоном демарша бояться нечего. Ни мира, ни разрядки, ни прекращения "холодной войны" между США и Россией не предвидится...

Государственный департамент США опубликовал подписанную его главой Майком Помпео так называемую "Крымскую декларацию". Смысл этого откровенно антироссийского документа, полностью сводящего на нет все надежды на нормализацию отношений между нашими странами, сводится, собственно, к следующим пассажам:

"Вторжением в 2014 году в Украину и попыткой осуществить аннексию Крыма Россия попыталась подорвать один из фундаментальных международных принципов, который разделяют в демократическом мире: ни одна страна не имеет права насильно менять границы другой страны. Государства мира, включая Россию, закрепили этот принцип в Уставе ООН, взяв на себя обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости других государств. Этот фундаментальный принцип, который был повторно подтвержден в Хельсинкском заключительном акте, является одной из основополагающих принципов нашей общей безопасности,

Как мы сделали в случае с декларацией Уэллеса 1940, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву. Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена

США призывают Россию уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма. По мере того как демократические государства стремятся построить независимый, справедливый и процветающий мир, мы должны поддерживать наши обязательства международному принципу равенства суверенных стран и уважать территориальную целостность других государств. Россия своими действиями продемонстрировала поведение, недостойное великой страны, и решила сама себя изолировать от международного сообщества."

Итак - старая песня на новый лад: "Россия - агрессор", "Крым - Украина" и так далее. То, что данным заявлением, фактически, дается старт новому витку усиления напряженности не только отношений между Россией и США, но и всей геополитической обстановки в мире, очевидно - намеренный и даже желанный эффект. Недаром же президент Украины Порошенко прямо-таки бьется в экстазе и заходится в верноподданических мадригалах Вашингтону по данному поводу. Вот уж у кого от сердца отлегло, так отлегло! А неслабо ж, наверняка, он, болезный, принял на радостях "на грудь", прежде чем написать вот это:

"Приветствую историческое заявление Вашингтона о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором. Достойный ответ гибридным провокациям Кремля после Хельсинки! Принадлежность Крыма нашему государству не обсуждается. Она не была, не является и не может быть предметом компромиссов. Убежден, что заявление Помпео наконец избавит Кремль от имперских иллюзий! Единым фронтом заставим Россию прекратить агрессию и уважать международное право. Крым – это Украина!"

Ну, от Пети чего-то иного ожидать не приходится. "Порошенко, что возьмешь..." Гораздо печальнее, что к "крымской декларации" моментально принялись "присоединяться" и европейские страны, причем даже те, политическое руководство которых можно было еще вчера заподозрить во вменяемости. Первой, естественно, "прокукарекала" Варшава: "Польша отказывается признать претензии России на суверенитет над территорией, захваченной силой, что противоречит международному праву. Совместно с нашими союзниками и партнерами мы отвергаем попытки России незаконно присоединить Крым и обязуемся поддерживать эту позицию до восстановления территориальной целостности Украины". Кто б сомневался...

"Горячая поддержка" со стороны "прибалтийских тигров" - Литвы, Латвии и Эстонии тоже неудивительная. Эти - вечно обиженные. На Россию... Лондон - ожидаемо: "Великобритания повторяет твердое заявление Соединенных Штатов по противодействию незаконной аннексии России в Крыму. Позиция Соединенного Королевства понятна: мы осуждаем постоянное нарушение международного права Россией; Крым – это территория Украины. Мы остаемся полностью настроенными на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах своих международно признанных границ." "Новичок" никак не отпускает.

Гораздо неприятнее, что о своей солидарности с Госдепом США в данном вопросе заявил, например, министр иностранных дел Германии Гайко Маас. А его коллега из Италии Энцо Моаверо Миланези поспешил сделать в тамошнем парламенте заявление, дезавуирующее слова главы итальянского МВД Сальвини по поводу Крыма: "Правительство считает, что правила международного права должны всегда уважаться. Италия не признала региональных властей, назначенных в марте 2014 года, следуя санкций в соответствии с ЕС".

Так или иначе, Западный мир снова подтвердил, что сплоченный антироссийский "фронт", увы, никуда не делся. Ни друзей, ни союзников в мире у нас не прибавилось. И, следовательно, России придется и дальше отстаивать сове право на суверенитет и независимую внешнюю политику, рассчитывая и опираясь исключительно на собственные силы. Что ж - не впервой...

Александр Неукропный специально для Planet Today