Среда 25 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Новые приключения «Новичка» в Британии

Новые приключения «Новичка» в Британии

Среда, 25 Июля 2018 12:38
Новые приключения «Новичка» в Британии Фото из открытых источников

Смертельно опасный яд «Новичок» продолжает разгуливать по окрестностям британского города Солсбери и искать новых жертв. Не так давно смертельное вещество попало в руки Чарли Роули и Дон Стерджесс, неблагополучным жителям (попросту говоря, наркоманам) близлежащего городка Эймсбери. В связи с этим история отравления Скрипалей приобрела новый еще более фантастический характер. Но давайте рассмотрим внимательно все имеющиеся факты, озвученные британскими правоохранителями.

 

Если верить международной теории, профессиональные российские спецслужбы, которые легко могут внедрить своих агентов в любое правительство, повлиять на выборы в каждой стране и, в принципе, безнаказанно строить различные козни мировому сообществу, внезапно решают отравить Сергея Скрипаля. Вполне логичное решение. Сначала освободить агента из колонии строгого режима, выпустить за территорию государства, а спустя 8 лет убить.

 

Для нейтрализации «пенсионера» в Англию отправляются сразу шесть спецагентов и, видимо, также везут с собой «Новичка», потому как смертельный яд имеется только на вооружении у России. Спустя некоторое время слежки за Скрипалем, ручку его дома тщательно обмазывают гелем, не имеющим ни цвета, ни запаха. Бывший разведчик и его дочь дотрагиваются до нее, получают отравление, но почему-то не умирают сразу (действие препарата должно быть, по заявлениям британской стороны, смертельным). Более того они выживают, возвращают прежнее здоровье и даже начинают давать показания. Выжил и случайно зараженный полицейский, который случайно окунулся в опасную жижу. Странная оплошность для самой опасной спецслужбы на земле. Хотя, конечно, существует вероятность, что «Новичок» попался бракованным.

 

Но полицейские не смогли найти самих киллеров. Опытным ГРУ-шникам удается скрыться. А чтобы никто не подумал, что отравление Скрипалей – дело рук России, они банально выбрасывают смертельный яд в соседнем городке Эймсбери. Там он валяется длительное время, пока не попадается на глаза местному жителю Чарли Роули (допустим, опустим факт о его наркозависимости). Очевидно, что каждый, увидев на улице неизвестную коробочку, забирает ее домой и предоставляет своей спутнице в качестве прекрасных духов.

 

Конечно, может и не каждый, но Чарли был именно из числа этих людей. Законопослушные граждане сразу же решили испробовать парфюм на себе, но вскоре ощутили некое недомогание. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции сразу же заподозрили присутствие «Новичка». Так и оказалось. Найденные на улице духи были вовсе не духами, а настоящей химической отравой, которая просто себе лежала посреди мирного города Эймсбери. Это и привело к гибели гражданской жены Чарли Роули по имени Дон Стерджесс. Но зато Чарли выжил. И вновь опасный яд российских ГРУ-шников сработал неточно.

 

И что же мы имеем в итоге? Британское правительство активно распространяет мысль, что во всех бедах с «Новичком» виновато российское правительство. При этом, никаких доказательств правдивости своих обвинений они не считают нужным предоставлять. В то же самое время, мир видит, как смертельно опасный яд действует с погрешность в 80%. Ведь четверо из пяти отравленных «Новичком» людей неожиданным образом остаются живыми. Стоит ли напоминать, что среди них был и человек с наркотической зависимостью, а значит, с серьезно ослабленным иммунитетом?

 

Конечно же, если исходить из более ранних обвинений, в которых Россия виновата почти во всем, что произошло в мире за последние несколько лет, а то и больше, то выглядит инцидент вполне логично. Но если хоть на секунду задуматься об уровне абсурдности всей этой истории, становится понятно, что британские спецслужбы и СМИ высосали ее буквально из пальца.

Яндекс.Дзен

Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
Главное за сутки
Соединенные Штаты не будут продавать истребители F-35 Турции Соединенные Штаты не будут продавать истребители F-35 Турции Американские конгрессмены наложили запрет на поставки новейших истребителей пятого поколения F-35 в Турцию. Соответствующий контракт, который Турция уже успела оплатить, был отложен до "лучших времен", то есть, до улучшения отношений…
Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин Президент США Дональд Трамп предложил во вторник властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. Соответствующую запись президент сделал в Twitter, сообщает ТАСС. Представители…
Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III Результаты экспертиз, проведенных в рамках расследования гибели семьи последнего русского императора Николая II, полностью опровергли версию об отравлении императора Александра III, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Бастрыкин напомнил, что…
Читайте также
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер Депутат Государственной думы Наталья Поклонская уже не раз демонстрировала свое упорство. Совсем недавно она отказалась стоя поприветствовать американскую делегацию, посетившую российский парламент. Теперь же политик решила саботировать закон об увеличении…
Трампа принялась "строить" уже и Украина Трампа принялась "строить" уже и Украина На фоне форменной истерики и натуральной оголтелой травли, устроенной президенту США Дональду Трампу на родине, уже не таким удивительным выглядит тот факт, что выдвигать к нему претензии, требовать каких-то "объяснений"…
Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили! Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили! Миф о «советской оккупации» начал трещать по швам в евроинтегрировавшейся до вымирания жителей Латвии. Причём бьют по этому мифу вовсе не этнические русские, а самые что ни на есть латыши.…
Тема дня
Новые приключения «Новичка» в Британии Новые приключения «Новичка» в Британии

Смертельно опасный яд «Новичок» продолжает разгуливать по окрестностям британского города Солсбери и...

Фото
А вы бывали в Исландии? Видели кратерное озеро Керид? А вы бывали в Исландии? Видели кратерное озеро Керид?

Расположенное в юго-западной части Исландии, кратерное озеро Керид является уникальным по своему про...

Интернет и СМИ
Опрос

Как власти справляются с последствиями стихий в вашем городе?

 

Анекдот дня

Не были на пенсии, нечего и привыкать.

Еще »
Самые популярные материалы
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток
Трампа принялась "строить" уже и Украина Трампа принялась "строить" уже и Украина
Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили! Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили!
Россию ждет большой референдум? Россию ждет большой референдум?
Материалы по теме
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.