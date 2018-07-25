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Смертельно опасный яд «Новичок» продолжает разгуливать по окрестностям британского города Солсбери и искать новых жертв. Не так давно смертельное вещество попало в руки Чарли Роули и Дон Стерджесс, неблагополучным жителям (попросту говоря, наркоманам) близлежащего городка Эймсбери. В связи с этим история отравления Скрипалей приобрела новый еще более фантастический характер. Но давайте рассмотрим внимательно все имеющиеся факты, озвученные британскими правоохранителями.

Если верить международной теории, профессиональные российские спецслужбы, которые легко могут внедрить своих агентов в любое правительство, повлиять на выборы в каждой стране и, в принципе, безнаказанно строить различные козни мировому сообществу, внезапно решают отравить Сергея Скрипаля. Вполне логичное решение. Сначала освободить агента из колонии строгого режима, выпустить за территорию государства, а спустя 8 лет убить.

Для нейтрализации «пенсионера» в Англию отправляются сразу шесть спецагентов и, видимо, также везут с собой «Новичка», потому как смертельный яд имеется только на вооружении у России. Спустя некоторое время слежки за Скрипалем, ручку его дома тщательно обмазывают гелем, не имеющим ни цвета, ни запаха. Бывший разведчик и его дочь дотрагиваются до нее, получают отравление, но почему-то не умирают сразу (действие препарата должно быть, по заявлениям британской стороны, смертельным). Более того они выживают, возвращают прежнее здоровье и даже начинают давать показания. Выжил и случайно зараженный полицейский, который случайно окунулся в опасную жижу. Странная оплошность для самой опасной спецслужбы на земле. Хотя, конечно, существует вероятность, что «Новичок» попался бракованным.

Но полицейские не смогли найти самих киллеров. Опытным ГРУ-шникам удается скрыться. А чтобы никто не подумал, что отравление Скрипалей – дело рук России, они банально выбрасывают смертельный яд в соседнем городке Эймсбери. Там он валяется длительное время, пока не попадается на глаза местному жителю Чарли Роули (допустим, опустим факт о его наркозависимости). Очевидно, что каждый, увидев на улице неизвестную коробочку, забирает ее домой и предоставляет своей спутнице в качестве прекрасных духов.

Конечно, может и не каждый, но Чарли был именно из числа этих людей. Законопослушные граждане сразу же решили испробовать парфюм на себе, но вскоре ощутили некое недомогание. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции сразу же заподозрили присутствие «Новичка». Так и оказалось. Найденные на улице духи были вовсе не духами, а настоящей химической отравой, которая просто себе лежала посреди мирного города Эймсбери. Это и привело к гибели гражданской жены Чарли Роули по имени Дон Стерджесс. Но зато Чарли выжил. И вновь опасный яд российских ГРУ-шников сработал неточно.

И что же мы имеем в итоге? Британское правительство активно распространяет мысль, что во всех бедах с «Новичком» виновато российское правительство. При этом, никаких доказательств правдивости своих обвинений они не считают нужным предоставлять. В то же самое время, мир видит, как смертельно опасный яд действует с погрешность в 80%. Ведь четверо из пяти отравленных «Новичком» людей неожиданным образом остаются живыми. Стоит ли напоминать, что среди них был и человек с наркотической зависимостью, а значит, с серьезно ослабленным иммунитетом?

Конечно же, если исходить из более ранних обвинений, в которых Россия виновата почти во всем, что произошло в мире за последние несколько лет, а то и больше, то выглядит инцидент вполне логично. Но если хоть на секунду задуматься об уровне абсурдности всей этой истории, становится понятно, что британские спецслужбы и СМИ высосали ее буквально из пальца.