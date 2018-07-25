Хитрые игры Трампа, или кто остался в дураках на самом деле

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После встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным давление на американского президента в родном государстве еще больше возросло. Все логичные попытки лидера Соединенных Штатов отвести от себя подозрения «изменщика родины» успехом не увенчались. А потому, видимо, Трамп был вынужден прибегнуть к излюбленной тактике – написания в социальных сетях довольно спорных постов.

Если этот маневр Трамп затеял по личной инициативе, его советникам нужно серьезно следить за действиями своего шефа. Но, как бы то ни было, с мыслями Трампа успели ознакомиться уже не только жители США, но и всего мира. В нем он написал следующее: «Я очень обеспокоен тем, что Россия будет отчаянно бороться, дабы оказать влияние на будущие выборы. Осознавая тот факт, что никто из американских лидеров не относился к России столь жестко, как я, они будут проталкивать демократов. Они определенно не хотят Трампа!». Звучит достаточно странно, учитывая недавнюю встречу, которая прошла в достаточно теплом ключе.

Но на что надеялся Трамп? Очевидно, его внезапное умозаключение вызвано желанием не проиграть грядущие выборы в конгресс и закрепить за своей партией большинство. Да вот только столь резкий переворот всего происходящего с ног на голову, как минимум, может вызвать подозрение у жителей США. В доказательство этого можно банально зайти на страницу Трампа в Твиттер и почитать комментарии под изложенным постом.

Конечно, зная умение Дональда Трампа заставить верить окружающих во все им сказанное, можно предположить, что это лишь часть заготовленных маневров. Ведь таким образом он указывает на согласие с обществом в вопросе вмешательства в выборы. К тому же, очень кстати появилось сообщение от министерства внутренней безопасности США, что российские хакеры в очередной раз приготовились атаковать беззащитный интернет американского государства. А потому Трамп пытается намекнуть, что таким образом Россия готовит платформу для предстоящих выборов. И итоги их будут не в его пользу.

В свою очередь, действующий американский президент всячески борется с нападками на избирательное право народа. Конфликтует с государствами-сотрудниками РФ. Даже отказался поставлять Турции американские истребители F-35, из-за сотрудничества Эрдогана с Путиным. Вот такой он Дональд Трамп, борец за превосходство США.

И все бы это выглядело предельно смешно, если не учитывать одного факта. Скорее всего, республиканцы предстоящие выборы проиграют. Их позиции с момента правления Трампа значительно ослабли. Исходя из этого, можем ли мы предположить, что американский лидер готовит себе плацдарм на будущее. По сути, он использует ту же стратегию, которой пользовался штаб Хилари Клинтон в президентской гонке.

Понимая, что вероятность поражения довольно существенна, он просто указывает на нечестность будущих выборов. На окончательное решение это не повлияет. Но теперь американскому народу придется жить с мыслью, что Путин лично захотел видеть демократов в качестве большинства. А значит, зачем-то они нужны российскому президенту. Если это действительно так, то маневр действительно хорош и стоит того, чтобы пережить несколько дней (недель/месяцев) насмешек.