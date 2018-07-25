Маленькая хитрость пенсионной реформы ... в США

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Периодически вижу новости из России о грядущей реформе, в результате которой поднимут пенсионный возраст. Всякие там Зюгановы и Навальные кричат про обман населения. Говорят, что политики, мол, крадут деньги из карманов стариков.

И никто из них не скажет вам, что рост пенсионного возраста - общепринятая в мире практика. Например прямо сейчас в США поднимают планку ухода на пенсию! И это, в отличии от того что происходит в РФ, не какой-нибудь законопроект, а реальные изменения, которые уже затронули десятки миллионов американцев! Давайте я расскажу вам, как поднимали пенсионный возраст в Америке.

Пенсия в США появилась в 1935 году, в виде программы Social Security, часть пакета реформ президента Рузвельта (не того, который стал президентом спустившись с гор, а другого). Схема была обычной для пенсионных программ: работающие платят налог, а с помощью этих денег государство делает выплаты пожилым людям, которые уже не работают.

Тогда, в 1935 году пенсионный возраст установили на уровне 65 лет, что казалось как-то запредельно поздно. Программа стартовала в 1937 году, облагая двухпроцентным налогом первые $3,000 заработка в году.

Следующие полвека население Америки старело, и соотношение работающих и пенсионеров стало сильно меняться в пользу последних. Чтобы как-то компенсировать этот дисбаланс, Конгресс вносил в программу одно изменение за другим. Добавили возможность выходить на пенсию в 62, получая при этом лишь 80% от положенных выплат. Или же закончить карьеру не в 65, а позже, получая за каждый лишний год (вплоть до 70) надбавку в несколько процентов к будущей пенсии.

Но главные изменения были в сборах в пенсионный фонд. То процентная ставка этого налога повышалась, то максимальная планка облагаемого им дохода. К 1983 году на Social Security вычитали почти 11% зарплаты с первых $35,000. Эти налоги платили поровну работник и работодатель, так что если особо не вникать, можно было оставаться в заблуждении, что налоговая ставка на самом деле всего 5.5%.

Однако тут стало ясно, что дальше поднимать налог нельзя, народ этого просто не потерпит. А где же тогда взять деньги? Нужны какие-то более радикальные реформы. Вот тогда-то специально созванная комиссия и придумала выход из положения: "А давайте поднимем пенсионный возраст!"

И вот, в 1983 году Конгрессом был принят закон о поднятии этого возраста. С 65, где он находился на протяжении почти половины века, его решили поднять до... 67!

Но не сразу. И постепенно.

Если говорить конкретно, то первые американцы, для которых пенсионный возраст стал выше 65 лет были те, кто родились в 1938 году, или на следующий год после входа в действие Social Security. Для этой когорты, выход на пенсию (в 2003 год) отодвинули назад на целых два месяца.

То есть, с момента принятия реформы прошло 20 лет до того, как первые пенсионеры её почувствовали. Хотя, на самом деле, это не совсем так - ведь кроме "основного" пенсионного возраста, слегка менялись формулы выплат при раннем (в 62) и позднем (вплоть до 70) уходе на пенсию.

После счастливчиков, родившихся в 1938 году, настал черёд поколения 1939го. Им предстояло доработать до 65 лет и 4 месяца. И так далее: родился в 1940? Пенсия в 65 и 6 месяцев. 1941 - 65 и 8 месяцев. Таким образом, родившиеся в 1943 дошли до уровня 66 лет. Это 2009 год.

Потом, правда, Конгресс решил сделать передышку на 11 лет. Таким образом, все, кто родился с 1943 по 1954 годы могли уходить на пенсию в 66, и получать при этом полный объём выплат. (Кстати, мои родители вошли в число этих счастливчиков!)

Но скоро рост пенсионного возраста возобновится. Вернее, он уже возобновился с прошлого года для тех, кто выбирает "раннюю" пенсию в 62. Люди, родившиеся в 1955 смогут получить полные выплаты лишь в 66 и 2 месяца - это будет в 2021 году. Рождённые в 1956 должны работать до 66 и 4 месяцев, и так далее, пока мы не дойдём до поколения 1960го и позже. Согласно нынешнему закону, они смогут получить полную пенсию лишь в 67.

Этого уровня мы достигнем к 2027 году, или 44 года после того, как Конгресс принял закон о поднятии пенсионного возраста на 2 года.

Я говорю "мы", потому что и мне тоже пенсия светит только в 67 лет. Это будет в 2046, когда всё за нас уже будут делать роботы - и не только в Японии, как сегодня. Если, конечно, планку возраста до тех пор снова не поднимут. Такие реформы, я слышал, сейчас в моде. Ведь продолжительность жизни то растёт...

Как видите, постепенное поднятие пенсионного возраста - вещь которую не в России придумали, так что нечего бочку катить.

Лёвик