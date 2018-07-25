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"Никогда не будем друзьями" - США готовят России новый удар

Среда, 25 Июля 2018 07:30
&quot;Никогда не будем друзьями&quot; - США готовят России новый удар Фото из открытых источников

Если у кого-либо появились иллюзии относительно российско-американских отношений после встречи лидеров двух стран в Хельсинки, с ними стоит расстаться, и чем раньше - тем лучше. сколько бы не улыбался Дональд Трамп Владимиру Путин. сколько бы не говорилось о "новом начале" или очередной "перезагрузке" монстр под названием "американское государство" не допустит ничего подобного. И никогда...

 

Предельно ясно и исчерпывающе откровенно на сей счет выразилась постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в последнем своем телевизионном интервью: "Мы не доверяем России, не доверяем Путину и никогда не будем! Они никогда не будут нашим другом, это просто факт..." Диалог же между президентом США и "неправильными" лидерами "неправильных" государств вроде России или северной Кореи, госпожа Хейли считает "необходимостью". А, скорее даже - тягостной обязанностью,ничего особенно не значащей и, уж точно, ни к чему Америку не обязывающей.

 

Можно было бы списать это на некое частное мнение дамы, мягко говоря, нисколько не симпатизирующей нашей стране, однако, суровая реальность свидетельствует о том, что это совершенно не так. Практически  одновременно с заявлением Хейли стало известно о новом антироссийском демарше  в Конгрессе США. Сенаторы из Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес с большой помпой объявили, что готовят новый законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России:

 

"Мы передадим на рассмотрение законопроект в ближайшие дни. Это позволит гарантировать введение обязательных санкций в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки путем санкций", Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Также это позволит ввести дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное давление на Кремль и его кампанию против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах!"

 

Надо сказать. что этот законопроект может, и вправду, стать "эпохальным прорывом" в области вашингтонской русофобии и значительно ухудшить и без того далеко не блестящие отношениямежду нашими странами. Даже при поверхностном ознакомлении с его сутью складывается впечатление, что сенаторы постарались напихать туда "всего и побольше". Получилось действительно внушительно. В законопроекте речь идет:

 

- об усилении санкций в российском энергетическом и финансовом секторах;

- об усилении санкций против российских олигархов и государственных структур;

-  о санкциях касательно государственного долга России;

- об отраслевых санкциях касательно кибер-субъектов в России;

-  о создании национального центра для реагирования на российские угрозы(!);

-  об утверждении требования об одобрении Сенатом выведения США из состава НАТО;

-  об усиление усилий касательно противодействия российской дезинформации и гибридным зонам;

 

- о создании офиса координатора санкций в Государственном департаменте(!!!);

- о предоставлении разрешения на помощь в поддержке демократических институтов в Европе для защиты от вмешательства России.

 

Широкий размах, не правда ли? далеко не факт, что весь этот пакет отборнейшей русофобии будет принят, тем более - именно в таком,  разностороннем виде. Однако, сам по себе тот факт, что конгрессмены США продолжают видеть российско-американские отношения исключительно в подобном ключе, самым красноречивым образом свидетельствует о том, что ни  "потепления", ни даже  какой- либо нормализации таковых в ближайшем обозримом будущем не предвидится. 

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Россия США конгресс санкции
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