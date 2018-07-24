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Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией

Вторник, 24 Июля 2018 17:14
Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией Фото из открытых источников

Споры о том, кому же все-таки принадлежит Крымский полуостров, ведутся не только на Западе, но даже в самой России. О том, что присоединенный в 2014 году полуостров обязательно нужно вернуть в состав Украины высказываются представители, так называемой, либеральной тусовки. Но, как оказалось, в самом Крыму к таким заявлениям либералов относятся достаточно негативно. А потому не так давно Общественной палатой полуострова был создан специальный список. В него вошли различные деятели, которые настаивают на передаче Крыма в обратном направлении – в Украину.

 

Стоит отметить, что в последнее время создание списков неугодных личностей является достаточно популярным направлением. В Украине существует свой сайт, под названием «Миротворец». В него записывают каждого, кто хоть как-то успел навредить существующей власти. Но если человек навредить все же не успел, но все равно попал в чью-то немилость, на сайте он все равно окажется. У российских либералов также присутствует специальный интернет портал, куда заносятся различные деятели, которые успели перейти дорогу кому-либо из нынешних оппозиционеров.

 

В Общественной палате Крыма решили не отставать от модных тенденций и составили свой список «неугодных». Сюда были внесены различные деятели политики и искусства, которые хоть раз выступали против присоединения полуострова к России. Наиболее известными из них сейчас можно назвать писателя Бориса Акунина, актрису Лию Ахеджакову и музыканта Андрея Макаревича. Всех их, а также еще несколько десятков людей, объединили под одним названием «Крымское досье».

 

Стоит отметить, что цели высказывания о Крыме у каждого из внесенных в список были различными. Присутствуют там личности, кто не поддерживает присоединение полуострова по идеологическим соображениям или потому как не хочет разрыва отношений между Россией и Украиной. Но были и те, кто использовал Крым лишь в качестве высказывания своего отношения к нынешней России.

 

Сбором фактов о негативном отношении к Крыму в составе России занимаются общественники, которое в будущем собираются передать все плоды своей длительной работы в правоохранительные органы. Таким образом представители общественной палаты надеются восстановить справедливость. Однако, учитывая, что тема Крыма является темой осторожной (в высказываниях), скорее всего, «Крымское досье» так и останется открытым источником противников присоединения полуострова.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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