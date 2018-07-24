Секреты гиперзвукового оружия России переданы США?

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Существует невероятное количество фильмов, описывающих шпионские игры. Длительное время деятельность тайных агентов оставалась в умах людей лишь в качестве кинематографической выдумки.

Однако совсем недавно в России новости о шпионаже вновь вернулись в информационное пространство. Сотрудники ФСБ подозревают исследователей из ЦНИИМаш в сдаче американской стороне засекреченных данных о гиперзвуковом оружии России.

С недавних пор отдельные представители СМИ вновь начали упоминать в своих статьях слова Владимира Путина о том, что в стране уже не 37-й год. И упоминают эту цитату, доказывая совершенно обратное. Ведь в последнее время участились случаи, когда сотрудники Федеральной службы безопасности подозревают отдельных личностей, имеющих доступ к секретам страны, в шпионаже.

На этот раз в государственной измене подозреваются сотрудники ЦНИИМаш, а также глава исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрий Пайсон. Именно к нему, по версии правоохранителей, попадала секретная информация о деятельности ЦНИИМаш. Если верить отечественным СМИ, сейчас в ФСБ тщательно проверяют возможность передачи Пайсону данных о гиперзвуковом оружии со стороны ряда исследователей.

Сейчас, конечно же, невозможно сказать, подтвердятся ли догадки службы безопасности. К тому же, для того, чтобы суд признал подозреваемых виновными, правоохранителям придется проделать невероятную работу. Ведь, если говорить на чистоту, найти реальные доказательства госизмены сродни поиску иголки в стоге сена.

Однако, подумаем, к чему, если информация подтвердится, это может привести в будущем. Ну, во-первых, стоит отметить заявления отдельных личностей, что 37-й был предзнаменованием 41-го года. В нынешних реалиях едва ли стоит опасаться, что мир захочет окунуться в боевое противостояние. Ведь сейчас огромное количество государств вооружено не просто пехотой и артиллерией. В руках у отдельных представителей мира находится ядерное оружие, массовое использование которого можно будет откровенно считать концом света. Хотя, конечно, и полностью отрицать такого предположения нельзя.

А вот новый виток гонки вооружения между Соединенными Штатами и Россией, в случае «слива» информации, окажется неизбежным. Очевидно, что это ведет за собой дополнительные затраты бюджетных денег. Ну и конечно же очередная волна пререканий.

К тому же, Россия, при потере информации о своем вооружении, заметно потеряет те позиции, которые ей удалось добыть в мире и все придется начинать сначала. Однако, и это лишь предположения, которые подтвердятся лишь по окончании расследования, а может даже и позднее.