России реально нужен такой союзник, как США?!

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Понятно, что России нужно признание ее положения в мире.

Как самостоятельной страны. Которая проводит независимую политику. И которая готова ради своих интересов (как их понимают в Кремле на данный момент) идти даже на конфликт с другими странами.

Не на конфликт ради конфликта, конечно. А в том случае, если без этого свои интересы обеспечить не удается.

Понятно, что Кремль должен был объяснить Западу и США всю серьезность своих намерений.

Так получилось, что России приписали поражение в «холодной войне».

Типа, отказ от противостояния с капиталистическим Западом и от поддержания единства социалистического лагеря и СССР военно-полицейскими средствами был вызван не решением элит и народа, а одной только неспособностью, крахом экономической базы режима.

Очевидно, что Россия нуждается в сотрудничестве с Западом и миром. Как, кстати, любая другая страна нуждается в сотрудничестве, в обмене товарами, услугами. Это ведь прибыль, технологии, идеи. Но это еще и главное условие мирного взаимодействия между странами. Если мы торгуем, то мы взаимопроникаем, становимся более понятными друг другу, нужными, взаимозависимыми.

Одно дело, государство – более-менее открытый торговый партнер. И совсем другое – закрытое государство, в сотрудничестве с которым никто не заинтересован. Всем безразлично, существует оно или нет. Однако возможных угроз с его стороны все опасаются.

Но вот что, нам действительно нужен союз с США? Военный союз?

Торговые союзы США Трампа сейчас разрывают сами. И в США явно не интересуются заключением торгового союза с Россией. Мы маленькие. А если в какой-то экономической области немаленькие, то почти всегда прямо конкурируем здесь с американцами (вооружения, углеводороды, космос).

Но вот союз военно-политический постоянно рассматривается – Россия достаточно мощный военно-политический игрок. Сегодня появилась новость, что Конгресс США намеревается продлить запрет Пентагону на военное сотрудничество с Россией.

Отсюда вопрос – нам это нужно?

В конце концов, ситуация в Сирии постепенно разрешается в пользу Москвы, в пользу стратегии, которую выбрал Кремль. ИГИЛ в основном побежден. К Ирану мы относимся иначе, чем американцы. Где нам союзничать?

Когда Кремль прямо вмешался в сирийский конфликт, там присутствовал общий враг, мы его называли ИГИЛ*. Попытки установить военное сотрудничество имели прямой практический смысл. Но сейчас-то зачем?

Пусть американцы знают о наших интересах и принимают их в расчет. Не хотят военного сотрудничества, не надо. Главное, чтобы знали – здесь Россия не согласится, будет препятствовать. Решать вопрос придется с учетом ее интересов. Этого вполне достаточно.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Валерий Савельев