Бунт собачьего хвоста: Американские СМИ снова пытаются очернить Россию

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В одном из самых милых и мудрых мультиков советской эпохи встречается такой замечательный и симпатично-наивный котенок с провокационным именем Гав. Согласитесь, любому коту с таким именем обязательно нужен личный охранник, во избежание всяческих недоразумений. И таковой друг появляется — не менее наивный и ничуть не более грозный, но все же очень отважный щенок Шарик…

Впрочем, сейчас не об этом. В мультике есть такая сцена. Гав играет со своим хвостом — ловит его своей лапкой, когда хвост хочет «убежать», причем ловит всякий раз удачно! Секрет успеха раскрыл старый и мудрый Черный Кот, сказав: «Но это же твой хвост! И ты заранее знаешь, когда он дрыгнет, чтобы ты за ним прыгнул».

В общем, фильм про нормальных героев, у которых все в порядке с центральной и периферической нервной системой. Да и с мозгами тоже. На всякий «дрыг» у них есть свой «прыг».

А что вы скажете про «героев», причем мировой политики, у которых все наоборот — сначала они «прыг», и лишь потом — «дрыг»?

Нечто подобное произошло с американским истеблишментом после уже ставшей знаменитой встречи Трампа и Путина. Эта встреча в Хельсинки вполне может стать прыжком в более спокойное будущее, причем для всей мировой политики, учитывая тот вес, который имеют в ней Соединенные Штаты и Россия. Если две великие супердержавы перейдут от конфронтации хотя бы к более или менее нормальному взаимодействию, это будет хорошо для всех землян.

Но вот как раз этот-то прыжок для многочисленных «вашинтонских ястребов» и есть самая главная угроза.

И когда два мировых лидера, Путин и Трамп, лишь обозначили в Хельсинки такой совместный прыжок, лишь заговорили, что он возможен, весь американский неолиберальный бомонд тут же начал конвульсивно «дрыгать»... будучи пойманным на том, что он хочет только одного — бояться, бояться до колик в животе, и бояться вместе со всем миром!

Что ж, дрыгается он, конечно, запоздало. Но в любом случае он хочет нивелировать весь тот позитив, который забрезжил в Хельсинки. Хочет принизить, опошлить, дезавуировать его… Как?

И вот тут мы снова возвращаемся к теме хвоста. Но уже принадлежащего не котенку по имени Гав, у которого все нормально с координацией, и не американской политической системе, у которой, наоборот, внутренняя координация полностью расстроена, а к тому хвосту, который не отстает от головы — а, напротив, управляет ею.

Этот хвост — «америкэн медиа». Про американскую прессу говорят, что она — «хвост, который вертит собакой», и она привыкла к этой роли. Она хочет вертеть американской администрацией, а через нее и всем миром. И сыпать на нас блох под названием «фейковые новости».

Вот как это происходит, и вот как американские СМИ пытаются извратить то, что говорил их президент в Хельсинки. Причем к Путину они не могут придраться, а весь свой злобный пыл растрачивают именно на фигуре Трампа. Или даже на фигуре первой леди США.

Так, журналисты усмотрели «странности» в поведении Меланьи Трамп. Они обратили внимание на «необычное поведение» супруги президента США во время встречи с Владимиром Путиным. На специально подобранных ими кадрах якобы видно, как Меланья, улыбаясь, пожимает Путину руку, а затем резко меняет выражение своего лица.

Что это значит?! Что она боится Путина! А значит, его боится и сам Трамп… Как говорится, «а дальше делайте выводы сами»!

Какие? Журналисты услужливо «подсказывают»: главную чету Америки шантажируют — и, конечно же, из Кремля, вот почему взгляд первой леди такой испуганный!

До и после...

...и на самом деле.

«Почему испуганный? С чего вы взяли? Вы все высасываете из собственного пальца!» — не соглашаются с таким «определением ролей» читатели и участники западных же социальных сетей.

«Она вовсе не выглядит испуганной», — написал @hopeabovehate. «Меланья всегда быстро меняет выражение лица, но она совсем не испугана», — согласились с ним и другие в своих комментариях. «Очередная ложь», — резюмировал @BrianFantana15. И он совершенно прав. Испуг в лице первой леди может увидеть только тот, кто сам чего-то боится и давно привык запугивать других…

Если с дамой американские журналисты и политики еще «церемонятся», то на Трампа в своих «дрыганьях» они обрушиваются с прямыми оскорблениями и даже обвинениями, которые явно тянут на судебные дела о клевете и диффамации. Однако американские суды молчат.

Чего стоит такое заявление конгрессмен Стива Коэна в твиттере: «Где наши военные? Главнокомандующий находится в руках врага!» А бывший директор ЦРУ Джон Бреннан возопил: «Пресс-конференция Дональда Трампа в Хельсинки — это уже даже больше, чем серьезное преступление. Это была самая настоящая измена родине. Комментарии Трампа были не просто дебильными. Он полностью в кармане у Путина. Республиканские патриоты, где вы???»

Если говорить о таких «хвостах», то это уже не просто политический «дрыг» и «прыг», а настоящий хвостовой бунт… против здравого смысла. И политики сотрудничества.

Вадим Елфимов