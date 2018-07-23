Как изменилась политическая карта мира за последние годы?

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Время идет, человечество не молодеет, а вместе с тем меняются и государства-лидеры международной мысли. В свое время Европа смогла навязать всему миру понимание своего превосходства и тогда едва ли кто-то осмелился бы оспорить ее право на превосходство.

Зарождающиеся тогда Соединенные Штаты и вовсе никто не ставил в качестве хоть сколько-нибудь успешного государства. Ведь в те далекие времена на территорию Северной Америки, в большинстве своем, бежали те, кто не смог найти успеха в Европе.

Но, как уже было сказано выше, жизнь неуклонно меняется, и старушка Европа, которая совсем недавно считалась мировым лидером, пасует перед новыми гегемонами. Если еще совсем недавно представители правительства Соединенных Штатов пытались говорить на равных с главами европейских грандов, то теперь ситуация в корне иная. Нынешний президент США в открытую критикует ЕС за их политику. Ярким примером этого подавляющего преимущества является ситуация вокруг «Северного потока-2».

Дональд Трамп совсем недавно позволил себе несколько резких высказываний в адрес европейских партнеров по поводу сотрудничества с Россией. Но, через непродолжительное время, сам отправился на встречу с главой РФ Владимиром Путиным, будто намекая, что ему вести диалог с оппонентами можно и даже нужно, а вот европейским лидерам стоит теперь постоять в сторонке.

Но Соединенные Штаты не единственное государство, которые столкнули Европу с пьедестала. Существует еще и Китай, экономическое превосходство в мире которого не вызывает сомнений ни у кого. Страна, которая за кротчайшие сроки смогла вырасти из безуспешного азиатского гиганта в мирового монополиста, сейчас ведет себя крайне осторожно на мировой арене. В то же самое время, едва ли осталось много государств, на территории которых КНР не развивало бы своего бизнеса. Китай, будто огромная анаконда, неспешно заглатывает парализованную добычу в то время, как остальной мир наблюдает за этим процессом.

Не стоит обходить внимание и возросший потенциал России. Совсем недавно к ее интересам мировые лидеры относились достаточно наплевательски. НАТО уверенно продвигалось к границам РФ, а любые восклицания по этому поводу Кремля проходили мимо цели. Но и это, к недавнему моменту, изменилось.

Учитывая перераспределение сил в мире, никто не хочет упускать возможности «подружиться» с богатой на природные ископаемые и другие ресурсы Россией. Властям же евроазиатского гиганта остается лишь правильно воспользоваться ситуацией.

Не у дел остаются лишь небольшие страны, которые не смогли вовремя прочитать ситуацию на мировой арене. Теперь им приходится резко переформатировать свои направления и мысли, из-за чего их политика выглядит максимально комично. Однако политические ветры в мире являются единицей непостоянной, а потому не стоит ожидать, что теперь все вышеописанное пойдет, как по накатанной. Европа также не намерена прозябать в качестве чьего-то подручного средства.

И это значит, что, возможно, очень вскоре мы увидим очередной раунд мировых интриг.