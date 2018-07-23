"Крымнаш!" по-итальянски - на Сальвини "спустили всех собак"

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В том, что совершенно обоснованное и полностью соответствующее истине заявление по вопросу Крыма итальянского политика Маттео Сальвини вызовет эффект разорвавшейся бомбы, можно было не сомневаться. Разве ж могло произойти такое, чтобы на него не ринулись толпой, брызгая слюной и рассыпая черные проклятия все до единого профессиональные "патриоты Украины"?! Однако, кое-кто не понял его и на родине...

Слова министра внутренних дел Италии и лидера националистической партии "Лига" Маттео Сальвини относительно законности воссоединения Крыма с Россией, которые не только были восприняты в качестве "кровного оскорбления" в Киеве, но и вызвали раздражение кое у кого в самой Италии дословно звучали так:

"Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию. Сравните это с фальшивой революцией, псевдореволюцией в Украине, которая была профинансирована иностранными державами - подобно "арабской весне". Существуют некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации."

Тут уж, как говорится, "два" в одном - умница министр умудрился не только наступить СУГС-патриотам на самый больной из всех их мозолей (крымский), но еще и бросил им в лицо совершеннейшую правду об их обожаемой "революции гнидности", назвав абсолютно все вещи своими именами. Можно сказать, плюнул в душу, на весь мир "оскорбив" кровавый государственный переворот, с которым они так носятся...

Украина, естественно, взвилась. Первый вице-спикер тамошнего парламента Ирина Геращенко, стоящая ревностно стоящая, подобно старой дуэнье на страже давно и бесповоротно утраченных "чести" и "невинности" Украины разразилась в любимом Facebook спичем, полным гнева и мрачных пророчеств:

"В ленте новая зрада - министр МВД Италии поддержал крымский "референдум" и посмел сказать грязные слова о Революции Достоинства. Реакция МИД Украины обязательно будет, конечно, но это заявление сделано сейчас неслучайно (на фоне разгромной критики хельсинского саммита в ЕС и в мировых СМИ), и не оно самое страшное! Лоббисты Кремля сделают все, чтобы снять санкции, они будут проверять ЕС на прочность. Поэтому нас ждет непростая осень и зима, власти, нашим дипломатам понадобится немало сил, чтобы продолжить с ЕС диалог о политике санкций, которые привязаны к выполнению РФ минских соглашений."

Госпожа Геращенко уже чует отчетливый запах "жареного", прекрасно понимая, что созданному с подачи "нэзалэжной" антироссийскому "фронту" вот-вот настанет конец, но пытается бодриться. А что ей еще остается? Украинский МИД тоже хорохорится вовсю - посла Италии вызвали туда "на ковер", а самого Сальвини заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в спешном порядке объявила российским шпионом и агентом Путина, а заодно пригрозила всей Европе "проблемами":

"Этот политик ездил в Крым, только что вернулся из Москвы, где, по имеющейся у нас информации, встречался с господином Путиным. Ожидать что-то другое от человека, который с 90-го года является функционером этой Лиги Севера, ну возможно, не стоит. Кроме того, они сейчас на подъеме по рейтингам. Это напрягает больше, чем любые его заявления...сейчас у них рейтинг поддержки более 30%. Это означает, что в Европе есть проблемы..."

К сожалению, нашлись у Маттео Сальвини критики и в Италии. Так, член дирекции Демократической партии, которая выступает в оппозиции к нынешнему правительству Италии, Пьеро Фассино подверг его достаточно резкой критике, заявив, что Министр внутренних дел прямо-таки заставляет страну ссориться с Украиной: "Теперь очередь дошла до Украины. Не удовлетворившись ссорой с половиной Европы, неугомонный Сальвини заставляет нас ссориться с Украиной. Кому-то следует напомнить ему, что "много врагов и много чести" привели Италию к катастрофе!"

Вообще-то к катастрофе Италию в свое время привел фашизм и военно-политический союз с нацистской Германией. А касательно того, что "неугомонный Сальвини" умудрился "поссориться с половиной Европы", так это, очевидно, имеются в виду его крайне энергичные и резкие действия по закрытию итальянских портов для "беженцев", которых глава МВД упорно продолжает считать и именовать нелегальными мигрантами. Более того, Сальвини не побоялся заявить о том, что теперь "в Италии музыка изменилась", а контрабандисты людей "должны знать, что Италия больше не хочет быть звеном этого бизнеса подпольной миграции, и им придется искать другие порты!"

Довольно смелое заявление - и крайне своевременное для сегодняшней Европы, где проблема мигрантов, похоже, выходит на самый первый план для всех без исключения ее жителей. Что же до Крыма - Сальвини, опять-таки не побоялся сказать вслух именно то, что многие политики в Европе уже давно для себя поняли. Мне кажется, что именно такие люди - искренние и смелые, как раз и способны привести любую страну вовсе не к катастрофе, а напротив - к процветанию. Побольше бы таких - и не только в Италии...

Александр Неукропный специально для Planet Today