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Борьба в США по российскому вопросу разгорелась с новой силой

Суббота, 21 Июля 2018 22:53
Борьба в США по российскому вопросу разгорелась с новой силой Фото из открытых источников

Какую политическую линию начал проводить президент США Дональд Трамп, мы видим. Не очень ясно видим, потому что конкретики маловато. Но общее направление понятно.

 

«Ладить» с Путиным, встречаться, обсуждать. Наверное, даже решать дела. Почему Трамп затянул, начал выстраивать свою российскую политику только сейчас – это теперь вопрос скорее для историков, чем для политиков и политологов-практиков.

 

Может быть, Трамп сначала не видел, насколько серьезную роль играет Россия в мировых делах. Мы же знаем, на Западе Россию в какой-то момент списали. Евросоюз постепенно поглощал страны постсоветского пространства экономически и государственно. НАТО и США включали их в рамки своей военной системы. Россия ворчала, но терпела. Предшественник Трампа Барак Обама говорил о нашей стране как о региональной державе, экономика которой разваливается и лего может быть уничтожена санкциями.

 

Дональд Трамп – человек упрямый, но атмосферный. На стадии формирования своих взглядов такие люди очень зависят об сложившегося общественного мнения. Так что не исключено, что Трамп действиетльно не видел России. Но может быть, главной преградой всему была внутриполитическая напряженность. Из-за обвинений в сговоре с Россией и расследования спецпрокурора Мюллера (или Миллера, мы ведь не помним точно фамилию этого человека, как и наш президент!).

 

Так или иначе, теперь Трамп взялся активно выстраивать отношения с Россией.  И оправдываться перед США.

 

Сегодня Трамп написал такой твит:

 

«Лживые СМИ жестко раскритиковали меня за то, что я был излишне любезен с президентом Путиным. В прошлом это называлось дипломатией. Если бы я вел себя грубо, меня бы обвинили в излишней жесткости. Помните, как они говорили, что я был слишком жесток с Председателем Кимом? Лицемеры!»

 

Так что Трамп сражается с врагами своей внешней политики. Но он не одинок в своем Белом доме. Госсекретарь Майк Помпео, который считался ястребом, целиком на его стороне.

 

- Диалог между нашими странами чрезвычайно важен, - сказал он о приглашении Путина в Вашингтон. - Я очень надеюсь, что такая встреча состоится этой осенью.

 

- Для народа Америки чрезвычайно важно, чтобы президент Путин и президент Трамп продолжили диалог.

 

Однако Помпео, хоть и ястреб, все-таки член правительства Трампа, его администрации. Легко рисуется простая картинка: Трамп и его люди - это одно, американское общество и Конгресс – совсем другое. Но вот парадокс. Агентство Рейтер сообщило сегодня, что лоббисты нефтегазовой промышленности США работают с Конгрессом в пользу России. Они не хотят, чтобы санкции против России ужесточались.

 

Конгресс готовит это ужесточение, разрабатывает законопроект о защите американских выборов от угрозы вмешательства, а они против. И это нефтегазовики, как бы прямые конкуренты главной экспортной отрасли России! Получается, это еще одна группа если не сторонников, то точно не абсолютных противников России. Наверняка есть и другие. Я вот думаю, что Трамп и прочие заинтересованные лица вполне способны переломить инерцию. Остановить санкции. Действительно наладить отношения. Большими друзьями США и Россия, наверное, не станут. Но нам ведь не это нужно?

 

Китай имеет нормальные рабочие отношения с США, почему Россия не может? Будут, Трамп ведет именно к этому.

 

Валерий Савельев

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Геополитика  
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