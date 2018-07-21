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Россия - это последний нормальный Запад

Суббота, 21 Июля 2018 13:20
Россия - это последний нормальный Запад Фото из открытых источников

Человеку, живущему в российском инфополе, это очень сложно не столько понять, сколько почувствовать. Но это факт.

 

Важнейшее свойство самой верхушки российской политической элиты - это то что она, эта самая элита, сформировалась на Западе, во время "деловых командировок" по линии внешней разведки КГБ. Они понимают Запад, они понимают, что делало его сильным, они видели западные империи в зените их славы и на максимуме не только экономического, но и интеллектуального могущества.

 

Они обоснованно считают, что страну (тот самый "СССР, который мы потеряли") про***ли именно заскорузлые партийные идеологи (отсюда яростное нежелание объявлять о какой-то новой национальной идеологии за исключением очень "рамочного" патриотизма), а также свихнувшиеся на собственной привилегированности "особисты", которые сначала работали по принципу "никого не пущать" чтобы не делиться властью, а потом массово продавались по 5 баксов за пучок, и работали на таких как Ходорковский (посмотрите на кадровый состав ЮКОСа, через эту призму - вам станет многое ясно про СССР).

 

Если посмотреть прагматично, то Россия сейчас - это (с поправкой на более продвинутые технологии) практически страна Западной Европы образца 1970-х или по крайней мере очень близка к этому. Когда знакомые западные финансисты (уже в летах), говорят мне что они завидуют российским "консервативным ценностям" и "нормальной монетарной политике" (они-то как раз понимают, что QE закончится катастрофой), то я могу добить их сообщением о том, что на российском этапе Формулы 1 могут вернуть grid girls, которых на западе "запретили" радикальные феминистки. Реакция - бесценна.

 

Мы часто не понимаем в насколько прекрасной стране мы живем.

 

Источник: Кримсон Дайджест

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Геополитика  
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Россия - это последний нормальный Запад Россия - это последний нормальный Запад

Человеку, живущему в российском инфополе, это очень сложно не столько понять, сколько почувствовать....

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