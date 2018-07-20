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Путин и Трамп договорились? В Донбассе будет референдум?

Пятница, 20 Июля 2018 16:16
Путин и Трамп договорились? В Донбассе будет референдум? Фото из открытых источников

Говорят, Путин предложил Трампу в Хельсинки именно это - референдум в Донбассе.

 

Говорят, Трамп обещал подумать. Говорят, именно поэтому Путин ничего не сказал о своем предложении на пресс-конференции, дал время на размышления.

 

Важно, как агентство Блумберг пишет об этом. Никаких слов об агрессии или аннексии. Никаких намеков на желание Путина обмануть Трампа - обычный дискурс некоторых западных СМИ.

 

Тональность сообщения такая:

 

«В то время как Путин представил предложение по Украине знаком того, что он пытается закончить четырехлетний кризис, референдум, вероятно, будет тяжело продать Украине и ее сторонниками в Европе…».

 

То есть идею Путина реализовать трудно, она будет принята в штыки. Но к самому референдуму отношение в Блумберге пока нейтральное. Как минимум, в данном сообщении.

 

Реакция различных сторон на всплывшую информацию пока отсутствует. Видимо, будет поступать сегодня.

 

Пресс-секретарь Путина Песков уклонился «обсуждались несколько новых идей, над которыми будут работать».

 

Белый дом не прокомментировал. Европа безмолвствует. Киев и Порошенко пока молчат.

 

Но Трамп готовит встречу с Путиным осенью. А Майк Помпео в интервью Fox News заявил, хоть и с оговорками, что все получилось.

 

«Президенту удалось достичь одной из целей - создать способ, позволяющий двум лидерам великих держав вести позитивный и конструктивный диалог по важным темам».

 

Правда, «есть ряд вопросов, в которых интересы и ценности наших двух стран расходятся, и президент очень обеспокоен этим».

 

Однако «были предприняты усилия для начала обсуждения вопроса контроля над ядерными вооружениями с целью предотвратить их распространение. Были обсуждены множество вещей, которые нужно очень серьезно проработать».

 

Видимо, и вопрос о референдуме может находится в ряду проблем, «которые очень серьезно нужно проработать».

 

Думаю, о результатах проработки мы узнаем довольно быстро. Кто-нибудь обязательно сольет.

 

А пока ждем, как отреагирую Европа и Киев. Представляете, какой там сейчас переполох?

 

Валерий Савельев

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США и Россия последние новости Донбасс
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