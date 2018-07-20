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"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер

Пятница, 20 Июля 2018 12:18
&quot;Преступление&quot; без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер Фото из открытых источников

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская уже не раз демонстрировала свое упорство. Совсем недавно она отказалась стоя поприветствовать американскую делегацию, посетившую российский парламент. Теперь же политик решила саботировать закон об увеличении пенсионного возраста.

 

На состоявшемся голосовании за документ о повышении пенсионного возраста партия «Единая Россия» собиралась проголосовать «за» всем составом. Однако Наталья Поклонская решила продемонстрировать свой взгляд на происходящее и стала единственным членом партии, который проголосовал «против».

 

Конечно же, были те, кто вовсе не посетил голосование или решил не участвовать в нем, но Поклонская единственная акцентировала на своем резком несогласии с мнением коллег. Свое решение она объяснила тем, что фракция предоставляет возможность высказывать свою точку зрения демократично, а значит, она не сделала ничего плохого. К тому же, ко второму чтению депутат пообещала приготовить несколько поправок.

 

Правда, подобную позицию не оценили другие «единороссы», о чем поспешил уведомить журналистов руководитель фракции Сергей Неверов. Кроме того, парламентарий заверил, что ситуацию с Поклонской в стане «Единой России» будут решать коллегиально, после чего объявят свое решение во всеуслышание.

 

Но, судя по всему, Наталье Поклонской не стоит ожидать каких-либо жестких санкций в отношении себя.

 

Стоит отметить, что к пенсионной реформе, продвигаемая «Единой Россией», есть множество вопросов не только у Поклонской. Против нововведений выступают также КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

 

Представители этих политических сил уверены, что повышение пенсионного возраста может лишь навредить государству. И, учитывая настроения жителей России, можно понять, что простых рабочих слабо мотивировали речи о недостаточном снабжении пенсионного фонда.

 

Однако, в случае с Поклонской мы получаем и дополнительный взгляд на предлагаемую реформу. Отказ депутата следовать договоренностям партии показывает россиянам, что и в «Единой России» не особо верят в успешность предложенных изменений. Здесь также осознают, что на данном этапе жизнедеятельности страны реформа может усугубить состояние.

 

К тому же, попытка повысить пенсионного возраста уже сейчас негативно сказывается на доверии граждан, как к «Единой России», так и к Владимиру Путину в частности. И тогда возникают закономерные вопросы. Окажется ли Поклонская единственным представителем партии, которая будет голосовать «против» реформы в будущем? Но более важным является то, зачем нововведение решили проталкивать именно сейчас?

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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