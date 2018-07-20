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В Америке готовятся к новым "демонизациям" Кремля ради НАТО

Пятница, 20 Июля 2018 08:17
В Америке готовятся к новым &quot;демонизациям&quot; Кремля ради НАТО Фото из открытых источников

Не успели остыть микрофоны после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, как американцы, встревоженные риском улучшения отношений, поспешно возвращают их обратно - на дно (и на то есть финансовые причины!).

 

В конгресс США внесен проект о санкциях против "Северного потока - 2", который предполагает запрет для членов НАТО на покупку российского газа.

 

Вместо этого предполагается покупать, естественно, американский СПГ и газ у других партнеров по НАТО. 

 

Для обеспечения "энергетической безопасности Европы", конечно.

 

Сложно понять, чем так насолил американцам НАТО. Но:

 

  • Трамп заставляет в два раза увеличить долю ВВП, которую отправляют страны на финансирование альянса;
  • требует переплачивать за дорогой газ;
  • заявляет, что Черногория (тоже страна НАТО) в любой момент может начать Третью мировую, и всем странам придется выступать на ее стороне.

 

Эти действия, финансово выгодные, в первую очередь, американцам, вызывают в НАТО вопросы. А что обычно снимает такие вопросы?

 

Общая угроза. Так что ждем очередных демонизаций Кремля, потому что ничто так не мотивирует НАТО существовать, как придуманная "российская угроза".

 

Отметим, что российский министр энергетики Александр Новак уже прокомментировал данный законопроект о санкциях против «Северного потока — 2».

 

По словам Новака, он не видел этот законопроект, но его необходимо изучить с точки зрения юриспруденции.

 

«…то, что в СМИ пишут, на мой взгляд, это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила», — заявил Новак.

 

Андрей Манзолевский

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США и Россия последние новости НАТО
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