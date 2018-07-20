Трамп, Черногория и Апокалипсис - история одного скандала

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Уже давно прославившийся на весь мир своими, мягко говоря, не слишком обдуманными высказываниями относительно тех или иных стран и их лидеров, президент США Дональд Трамп в очередной раз "ярко выступил", объявив крохотную Черногорию в том, что она "станет виновником Третьей мировой войны". Черногорцы, надо отдать им должное, в ответ не смолчали...

А началось все с того, что в процессе интервью, которое американский президент давал тамошнему телеканалу Fox News, ведущий такового, несомненно, зная "пунктики" Трампа по поводу НАТО, задал ему прямой вопрос: "Членство в НАТО накладывает обязательство вступить в войну, если любая другая страна будет атакована. Возьмем, к примеру, Черногорию. Почему мой сын должен отправляться в Черногорию, чтобы защитить ее от нападения?"

Американский лидер не просто не замедлил с ответом, а поддержал тему с прямо-таки ошеломительным энтузиазмом. Еще бы! Ведь журналист, что называется, ткнул его в самое "больное место"! И Трампа понесло: "Я задаюсь тем же вопросом, Черногория — это очень маленькая страна с очень сильным народом. Черногорцы — сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, поздравляю, начинается третья мировая война!". Дальше, естественно, президент свел все к наиболее беспокоящему его в отношении Североатлантического Альянса моменту: "Мы защищаем их, а они даже не платят за это!"

Вроде бы, Дональд Трамп не сказал о Черногории чего-то вовсе уж оскорбительного - особенно, учитывая то, на какие убийственные пассажи он мастер. Да и тамошних жителей вряд ли могло обидеть определение "сильные". Ну, "агрессивные" вдобавок... Но это, по-моему, лучше, чем если вас на весь мир ославят трусами и тряпками. Правда, объявление крохотной (по мировым меркам) Черногории возможным виновником всемирного ядерного Апокалипсиса - тут уж президент явно хватил через край!

Вполне закономерно, обвиненные во "всемирном поджигательстве" обиделись. Причем крайне серьезно - правительство Черногории опубликовало официальное заявление, в котором, для начала, прочитало Дональду Трампу, не обремененному (как и каждый американец) чрезмерными знаниями о "какой-то там Европе" небольшой урок истории. В нем, в частности, говорится, что страна гордится своей историей, традициями и политикой мира, которая "привела к стабилизирующей роли Черногории в регионе". Черногория, отмечается в заявлении, стала единственной балканской страной, в которой во время распада Югославии не вспыхнула война.

Также господину президенту напомнили о том, что Черногория "вносит свой вклад в мир и стабильность не только на европейском континенте, но и вместе с американскими солдатами в Афганистане". Следовательно, дружба и союз Черногории и США являются "крепкими и постоянными". В общем-то, как-то само собой получилось так, что отвечая на демарш Трампа, Черногория скорее в очередной раз "прогнулась" перед США, чем отстояла свое достоинство...

"Мы строим дружеские отношения и до сих пор не потеряли ни одного друга, в то же время мы способны смело защищать наши собственные национальные интересы. В современном мире не имеет значения, насколько вы большие или маленькие. Важно, насколько вы цените ценности свободы, солидарности и демократии" , - говорится в заявлении.

По поводу "не потеряла ни одного друга" - вопрос крайне спорный... Особенно, если говорить о России. Впрочем, это тема для совершенно другого разговора. Кстати, НАТО после высказывания Трампа поспешило "подтвердить свою готовность к коллективной обороне". Вопрос - от кого?! На кого черногорцы должны "разозлиться"? На сербов, что ли, как уже не раз бывало в истории? Так или иначе, но скандал, вроде бы, исчерпан.

Что ж, ожидаем от Дональда Трампа новых увлекательных заявлений в области истории, географии, и, в особенности - таких же впечатляющих "прогнозов" и "пророчеств"...

Александр Неукропный специально для Planet Today