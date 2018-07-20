Пятница 20 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Трамп, Черногория и Апокалипсис - история одного скандала

Трамп, Черногория и Апокалипсис - история одного скандала

Пятница, 20 Июля 2018 07:30
Трамп, Черногория и Апокалипсис - история одного скандала Фото из открытых источников

Уже давно прославившийся на весь мир своими, мягко говоря, не слишком обдуманными высказываниями относительно тех или иных стран и их лидеров, президент США Дональд Трамп в очередной раз "ярко выступил", объявив крохотную Черногорию в том, что она "станет виновником Третьей мировой войны". Черногорцы, надо отдать им должное, в ответ не смолчали...

 

А началось все с того, что в процессе интервью, которое американский президент давал тамошнему телеканалу Fox News, ведущий такового, несомненно, зная "пунктики" Трампа по поводу НАТО, задал ему прямой вопрос: "Членство в НАТО накладывает обязательство вступить в войну, если любая другая страна будет атакована. Возьмем, к примеру, Черногорию. Почему мой сын должен отправляться в Черногорию, чтобы защитить ее от нападения?"

 

Американский лидер не просто не замедлил с ответом, а поддержал тему с прямо-таки ошеломительным энтузиазмом. Еще бы! Ведь журналист, что называется, ткнул его в самое "больное место"! И Трампа понесло: "Я задаюсь тем же вопросом, Черногория — это очень маленькая страна с очень сильным народом. Черногорцы — сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, поздравляю, начинается третья мировая война!". Дальше, естественно, президент свел все к наиболее беспокоящему его в отношении Североатлантического Альянса  моменту: "Мы защищаем их, а они даже не платят за это!"

 

Вроде бы, Дональд Трамп не сказал о Черногории чего-то вовсе уж оскорбительного - особенно, учитывая то, на какие убийственные пассажи он мастер. Да и тамошних жителей вряд ли могло обидеть определение "сильные". Ну, "агрессивные" вдобавок... Но это, по-моему, лучше, чем если вас на весь мир ославят трусами и тряпками. Правда, объявление крохотной (по мировым меркам) Черногории возможным виновником всемирного ядерного Апокалипсиса - тут уж президент явно хватил через край!

 

Вполне закономерно, обвиненные во "всемирном поджигательстве" обиделись. Причем крайне серьезно - правительство Черногории опубликовало официальное заявление, в котором, для начала, прочитало Дональду Трампу, не обремененному (как и каждый американец) чрезмерными знаниями о "какой-то там Европе" небольшой урок истории. В нем, в частности, говорится, что страна гордится своей историей, традициями и политикой мира, которая "привела к стабилизирующей роли Черногории в регионе". Черногория, отмечается в заявлении, стала единственной балканской страной, в которой во время распада Югославии не вспыхнула война.

 

Также господину президенту напомнили о том, что Черногория "вносит свой вклад в мир и стабильность не только на европейском континенте, но и вместе с американскими солдатами в Афганистане". Следовательно, дружба и союз Черногории и США являются "крепкими и постоянными". В общем-то, как-то само собой получилось так, что отвечая на демарш Трампа, Черногория скорее в очередной раз "прогнулась" перед США, чем отстояла свое достоинство...

 

"Мы строим дружеские отношения и до сих пор не потеряли ни одного друга, в то же время мы способны смело защищать наши собственные национальные интересы. В современном мире не имеет значения, насколько вы большие или маленькие. Важно, насколько вы цените ценности свободы, солидарности и демократии" , - говорится в заявлении.

 

По поводу "не потеряла ни одного друга" - вопрос крайне спорный... Особенно, если говорить о России.  Впрочем, это тема для совершенно другого разговора. Кстати, НАТО после высказывания Трампа поспешило "подтвердить свою готовность к коллективной обороне". Вопрос - от кого?! На кого черногорцы должны "разозлиться"? На сербов, что ли, как уже не раз бывало в истории? Так или иначе, но скандал, вроде бы, исчерпан.

 

Что ж, ожидаем от Дональда Трампа новых увлекательных заявлений в области истории, географии, и, в особенности - таких же впечатляющих "прогнозов" и "пророчеств"...

Александр Неукропный специально для Planet Today   

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Дональд Трамп НАТО Черногория третья мировая война
Главное за сутки
Путин рассказал о противниках России в США Путин рассказал о противниках России в США Владимир Путин назвал противников России в США могущественными и сильными людьми. По его словам, это подтверждается тем, что они могут "впаривать" миллионам граждан различные "трудно перевариваемые в нормальной логике истории".…
К антироссийским санкциям Евросоюза присоединились пять стран К антироссийским санкциям Евросоюза присоединились пять стран Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Совета Евросоюза продлить санкции по Крыму. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. «Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической…
В «Нафтогазе» заявили о готовности пойти на мировую с «Газпромом» В «Нафтогазе» заявили о готовности пойти на мировую с «Газпромом» Киев готов рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Он отметил, что такое соглашение возможно…
Читайте также
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы В Правительстве и руководстве партии «Единая Россия» не ведают, что творят… против самих себя. Любая аргументация за повышение пенсионного возраста не выдерживает никакой критики. Подчеркиваю – любой аргумент правительства несостоятелен.…
Запоздалое прозрение: Европу начал раздражать украинский вопрос Запоздалое прозрение: Европу начал раздражать украинский вопрос "А до тебя, как до жирафа, доходят мудрости слова ....". Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич заявил, что Украина начала вызывать в Европе раздражение (эфир телеканала «112…
Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал После переговоров с Дональдом Трампом с президентом России Владимиром Путиным захотел побеседовать журналист американского телеканала Fox News. Интервью оказалось непростым, ведь работник СМИ на протяжении большей части беседы пытался вывести…
Тема дня
Трамп, Черногория и Апокалипсис - история одного скандала Трамп, Черногория и Апокалипсис - история одного скандала

Уже давно прославившийся на весь мир своими, мягко говоря, не слишком обдуманными высказываниями отн...

Фото
Сатана тоже купается или ванна Дьявола Сатана тоже купается или ванна Дьявола

Местечко Уаи-О-Тапу в Новой Зеландии имеет множество бурлящих и кипящий геотермальных достопримечате...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько вы тратите в месяц на бензин?

 

Анекдот дня

- У меня две новости. 

- Как всегда? Одна хорошая, а другая - плохая? 

- Ну-у-у, тут как бы две в одной. Дед храпеть перестал.

Еще »
Самые популярные материалы
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы
Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина
Запоздалое прозрение: Европу начал раздражать украинский вопрос Запоздалое прозрение: Европу начал раздражать украинский вопрос
Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал
Журнал The Lancet отозвал две статьи скандального хирурга Маккиарини Журнал The Lancet отозвал две статьи скандального хирурга Маккиарини
Материалы по теме
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.