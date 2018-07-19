Россию ждет большой референдум?

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Новость о поднятии пенсионного возраста в России породила немало недовольств в обществе. И многие из них направлены не столько на само намеченное в будущем изменение, сколько на представителей парламентского большинства, которые это решение продавливают. Однако совсем недавно появились слухи о том, что в государстве может пройти всенародный референдум по спорному вопросу.

На самом деле, вопрос далеко не спорный. Каждый здравомыслящий человек с уверенностью заметит, что поднятие пенсионного возраста в России – шаг, мягко говоря, крайне нежелательный. А если учесть среднюю продолжительность жизни российских мужчин в 67,5 лет, можно сделать вывод, что мужской половине населения придется ожидать пенсии до самой смерти. Конечно же, такие мысли едва ли дают шанс правительству принять намеченную реформу, а потому появилась мысль воспользоваться механизмом всенародного референдума.

Если верить источникам Telegram-канала «НЕЗЫГАРЬ», то возможность всенародного опроса действительно рассматривается, и сейчас шанс на его проведение расценивается, как «средний». Этот же источник описывает предположительные механизмы достижения нужного результата. В их список входят представители бюджетных организаций, госкомпаний, а также представителей вооруженных сил, которым в будущем будут предложены некие льготные гарантии в пенсионной реформе.

Относиться ли к этой информации серьезно или считать ее необоснованной – выбор за каждым. Но остается факт того, что уж слишком часто в стране начал упоминаться референдум. Очевидно, что заявления от КПРФ о народном волеизъявлении – это лишь попытка добавить себе электоральных баллов. Но лишь одно упоминание о референдуме дает мысли о нем появится в информационном поле, а это уже становится пищей для размышления в правительстве.

Не стоит забывать и тот факт, что само по себе народное волеизъявление является отличным механизмом закрыть вопрос реформы и недовольство к породившим ее представителям власти. А последнее может служить серьезным фактором для правительства. Ведь повышение пенсионного возраста без совета с народными массами может негативно сказаться на имидже Владимира Путина, как президента, пекущегося о народе.

Да вот только нужна ли сейчас пенсионная реформа в принципе? Хоть с референдумом, хоть без него. Государству – возможно, ведь, на некоторое время, это даст разгрузить бюджет. Но простые люди этого шага точно не забудут, да и оппозиционные силы будут иметь на вооружении еще один факт о давлении на россиян со стороны власти. В политике прежде, чем сделать шаг, нужно понимать, что за ним может последовать.