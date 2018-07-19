Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили!

Фото из открытых источников

Миф о «советской оккупации» начал трещать по швам в евроинтегрировавшейся до вымирания жителей Латвии. Причём бьют по этому мифу вовсе не этнические русские, а самые что ни на есть латыши.

Много шума среди латышей в «Фейсбуке» наделал пост Инары Балоде, которая без обиняков обвинила латвийских «патриотов» в промывании мозгов населения.

«Гадко читать этот выдуманный и натужный бред национальных нациков. Я родилась в ЛССР в 1960 году. Никогда никакой оккупации не чувствовала. Родители не состояли ни в какой партии (коммунистической). Свободно и бесплатно получила образование на латышском языке, свободно русский и английский, свободно закончила в то время консерваторию.

У нас было счастливое детство, бесплатное образование, чистые, экологические продукты, и не надо рассказывать, что наша жизнь в СССР была напрасной и непригодной для Родины».

Более того, не желающая веровать в «советскую оккупацию» латышка напомнила своим свидомым соотечественникам, что они, вообще-то, тупо живут в долг.

«Сами вы голые, как церковные мыши, обвиняя «оккупацию», уничтожили всё созданное производство, создав безработицу, выгнав треть, и даже больше, народа страны в добровольное изгнание. Русский рубль, между прочим, был стабильнее, на копейки можно было много чего, чего нельзя позволить сейчас за сантимы».

Так и хочется сказать: «дотянулся, проклятый». И ведь не только до какой-то рядовой женщины (и ей подобных) дотянулся, но и до более-менее вменяемых латвийских политиков.

В феврале нынешнего года бывший глава Компартии ЛССР Альфред Рубикс, который вполне успешно вписался в рыночек и даже побыл депутатом Европарламента, напомнил, сколько всего делалось при «оккупации».

«В те времена мы строили по тысяче квартир в год, которые люди получали бесплатно. Да, за квартирой нужно было стоять в очередях, и они не были такими шикарными, как сейчас, но кто сегодня может себе позволить эти шикарные квартиры? Те, кто наворовал или занимался спекуляцией, которую сейчас гордо называют бизнесом. В советское время люди ехали в Латвию, чтобы жить здесь и работать, а теперь сотнями тысяч покидают страну. В конце 80-х в Латвии было почти 2,7 миллиона жителей, сейчас едва ли половина осталась. С этим мы шагаем навстречу столетию Латвии».

С чем Рига шагает навстречу столетию Латвии – прекрасно знают и в Еврокомиссии. Вот прогноз трёхлетней давности, он актуален и сейчас, а коррективы в него можно смело вносить лишь в сторону ухудшения ситуации.

Однако если в Брюсселе в курсе плохих латвийских дел, почему же они не принимают мер? Ответ очевиден: Латвия была изначально предназначена «на съедение». Как, впрочем, и прочие «молодые демократии» вроде вымирающей ещё более высокими темпами Болгарии.

Потому ЕС и закрывает глаза на все эти марши легионеров СС в Риге и прочие выходки местных свидомых, воющих о «советской оккупации». Пусть тешатся, всё равно лет через 50 никакой Латвии не будет и в помине.

Руслан Осташко