Читаем между строк, или как Трамп с себя ответственность снимал

Путин отвечает за все.
Так подытожил Трамп все свои заявления о России, Путине и вмешательстве в американские выборы.
Думаете, конец травли президента Трампа? По принципу отрекся от Путина, наехал на Путина - получил бонусы и доверие американского общества? Вряд ли. Потому что Трамп сделал это все в той же уклончивой манере.
Трамп согласен с выводами американской разведки. И в очередной раз подтвердил свое согласие.
Но степень вмешательства Путина определяет так:
- Что ж, до, потому что он руководил страной. Это так же, как и я считаю себя ответственным за все, что происходит в моей стране. Так что абсолютно точно, его, как лидера государства, следует считать ответственным.
И в Хельсинки Трамп, по его словам, указал Путину на недопустимость вмешательства в американские выборы:
- Я дал ему понять, что мы этого допустить не можем, и это именно так.
Больше того, позиция Трампа вроде бы подкрепляется информацией агентства Блумберг. Не забыли про историю с 12 обвиняемыми сотрудниками ГРУ? Блумберг утверждает, что обвинения накануне саммита в Хельсинки было предъявлено по требованию Трампа. То есть это не под Трампа копали, это Трамп давил на Путина.
И что, теперь для Путина и России все плохо? Трамп вырвался из-под обаяния Путина и обрушился на него с безопасного расстояния?
Нет, не так. Американская разведка, с точки зрения Трампа, права. Но о личном вмешательстве Путина американская разведка ничего не утверждает.
Путин виноват. Но как президент, который отвечает за все. А не как конкретный фигурант вмешательства в выборы. Наконец, самое главное. Трамп отрицает, что существует опасность продолжения вмешательства России во внутренние дела США.
Вопрос исчерпан. Американская демократия защищена.
Правда, пока Трамп об этом не говорит как о своей заслуге. Но после выборов в Конгресс наверняка скажет. Типа, мы встретились, я поговорил, и вмешательства не стало.
Говорит же сейчас Трамп о том, что он самый грозный по отношению к России президент США!
- Никогда не было президента, который был бы жестче к России, чем я. Посмотрите на цифры, посмотрите, что мы сделали, посмотрите на санкции, на послов, которых там нет, на то, что, к сожалению, недавно произошло в Сирии.
Вот и про свои заслуги в спасении американской демократии от вмешательства России тоже обязательно скажет. А через некоторое время и вся Америка этому поверит.
Валерий Савельев
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