Трампа принялась "строить" уже и Украина

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На фоне форменной истерики и натуральной оголтелой травли, устроенной президенту США Дональду Трампу на родине, уже не таким удивительным выглядит тот факт, что выдвигать к нему претензии, требовать каких-то "объяснений" и вообще, практически "строить" лидера Америки принялась уже и еще вчера буквально смотревшая ему в рот Украина.

Собственно говоря, вспышку злобной наглости в Киеве вызвали вполне конкретные слова, сказанные после переговоров как раз не Трампом, а Президентом России Владимиром Путиным: "Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования ситуации на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне." Именно в этом высказывании Владимира Владимировича Украина увидела для себя прямо-таки смертельную угрозу.

Как стало известно, "нэзалэжна" "на официальном уровне" обратилась к США за "разъяснениями". Пока неясно, исходит ли запрос из украинского МИД или (бери выше!) напрямую из администрации президента. Однако, по данным из дипломатических источников, Киев предложил Вашингтону ни много ни мало - а либо немедленно официально опровергнуть слова российского лидера, если они не соответствуют действительности, либо, в случае, если сказанное - правда, "Украина хочет узнать, о чем конкретно шла речь"!

Воистину, самомнение и нахальство нынешней украинской "власти" границ не знает! Требовать от президента США в ультимативной форме, чтобы он раскрыл мельчайшие детали разговора, который вел с глазу на глаз с лидером другой мировой державы... Это, знаете ли, даже для страдающих неоперабельным майданом головного мозга как-то уже слишком. А в том, что обращение к Трампу является именно ультиматумом, сомнений нет никаких - в Киеве достаточно прозрачно намекают на то, что "если Трамп и его окружение промолчат, то можно будет говорить о том, что американский лидер отступает от прежней политики и ведет некую кулуарную игру с Кремлем"!

Естественно, подобную лютую "зраду" своему "лучшему другу" на Украине прощать не намерены. И в намеках своих доходят уже и до прямых угроз - коль Трамп и вправду о чем-то там договаривается с Путиным, стало быть, тема "русского вмешательства в американские выборы" и поддержки Трампа со стороны России должна стать более, чем актуальной! Очевидно, Украина, уже один раз пытавшаяся крайне неуклюже и неудачно для себя влезть в президентскую гонку в США, намерена опять попытаться поспекулировать на данной теме. Ну - ну...

Впрочем, даже приставание с ножом к горлу к хозяину Белого Дома: "Колись, зараза, о чем с Путиным договаривался!", меркнет перед штукой, которую отколола такая крайне одиозная организация, как Всемирный конгресс украинцев. Эти клоуны пошли еще дальше - они "рекомендуют" Дональду Трампу ... никогда больше не встречаться с Владимиром Путиным! Ни за что! Ни при каких обстоятельствах! Это - так сказать, главное положение, с которым выступил буйнопомешанный на русофобии конгресс". Но далеко не единственное.

В опубликованном соответствующем заявлении организации Дональду Трампу ставится в вину то, что он "не осудил публично Российскую Федерацию", "не упомянул ни одним словом пренебрежение Россией наиболее важных наших (вот тут непонятно - то ли украинских, то ли американских?! - авт.) ценностей", а, главное, "упустил важную и чрезвычайную возможность настоять на явной поддержке США Украины", а, заодно "объявить о продолжении санкций против Российской Федерации".

Вот уж воистину - кто о чем, а вшивый... Складывается впечатление, что по глубочайшему убеждению оголтелых русофобов из "конгресса" встреча президентов должна была иметь формат боксерского поединка, причем Дональд Трамп обязан был выйти на ринг в трусах цветов флага Украины. И вообще - "побивать и повергать" противника исключительна во имя ее и в ее интересах. Других целей и задач у президента Соединенных Штатов Америки нет и быть не должно.

Над этим можно было бы посмеяться, если бы злокозненный "конгресс" не имел своего лобби в Конгресе США - в лице так называемого "Украинского конгрессового комитета Америки". Эта шайка уже выступила с еще более резким демаршем, в котором называет встречу в Хельсинки не иначе, как "провалом Трампа" и призывает "всех сторонников Свободы и Демократии осудить неспособность Президента противостоять Владимиру Путину". Ну, и так далее, и тому подобное...

Всякие наглость и хамство, как правило, проявляются теми, кто чувствует за собой серьезную поддержку (или хотя бы считает ее таковой). Так что, если господин Трамп не хочет, чтобы его "воспитывала" и шантажировала такая тля, как еще вчера униженно добивавшейся его аудиенции Порошенко, то президенту надо бы сперва навести порядок в Вашингтоне. И начать бы стоило с окопавшихся там явных бандеровцев.

Александр Неукропный специально для Planet Today