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Что происходит в России? Несколько вопросов к МИДу

Среда, 18 Июля 2018 14:58
Что происходит в России? Несколько вопросов к МИДу Фото из открытых источников

На протяжении уже многих лет Госдепартамент США занимается публикацией докладов о нарушении прав человека в мире. В этих документах американские политики детально описывают подобные правонарушения в каждом государстве планеты. Конечно же, наибольший акцент ставился на подобные недемократичные действия на территории неугодных стран-оппонентов.

 

Подобные доклады оказались очень продуктивным средством давления на своего противника в популярной ныне информационной войне. Суть ее заключается в том, чтобы забросать своего соперника наибольшим количеством грязи. Но, как оказалось, в Соединенных Штатах не продумали тот момент, что эта же тактика может удачно действовать и в обратном направлении.

 

Такой недоработкой воспользовались представители МИД России и в 2011 году выпустили подобный документ, но уже направленный на обратную реакцию. И она последовала незамедлительно. Спустя непродолжительное время британское издание Daily Mail описало претензии России к Соединенным Штатам, которые не ограничивались лишь территорией североамериканского государства, а задевало также и международную деятельность американского правительства.

 

Реакция настолько понравилась чиновникам из министерства, что они решили преумножить успех. И уже осенью 2012 года мир мог ознакомиться сразу с двумя докладами, первый из которых касался ситуации с правами человека в США, другой же рассказывал о подобном вопросе в Евросоюзе. 

 

Развивать удобную для себя тему продолжили уже в 2014 году, когда представители МИД выпустили очередной документ. Данные этого доклада гласили о наиболее серьезных нарушениях прав людей руками сторонников демократической части мира. И этот удар уже, наконец, достиг конечной цели. Чиновникам стран ЕС пришлось выступать с официальными заявлениями, а слова России на озвученную тему начали воспринимать вполне серьезно.

 

Да вот только после этого рабочую стратегию после этого по необъяснимой причине оставили. МИД России перестал развивать успех. Единственной попытки затронуть проблему прав людей на территории своих оппонентов исходила вовсе не от ведомства. Предлагаемый отчет принадлежал Институту демократии и сотрудничества Натальи Нарочницкой, а это, как все понимают, уже совершенно другой уровень.

 

Отсюда появляется закономерный вопрос. Если существует возможность осадить своих оппонентов и указать им на то, что сначала нужно решить проблемы в своих государствах, почему ей не воспользоваться? Ведь в политике США и ЕС так ничего и не изменилось. Они продолжают тыкать пальцами в сторону России, при этом свои проблемы продолжают замалчивать. 

 

И почему представители МИД России занимаются теперь лишь опровержением той грязи, которая валится на страну? Долго так продолжать не может, потому как, если не контратаковать на информационном поле своих оппонентов, можно в конце концов остаться в роли диктаторского государства, которое не признает критики.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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