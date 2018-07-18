ЧМ 2018: Пять главных выводов прошедшего мундиаля

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Чемпионат мира по футболу отгремел, и теперь можно подвести его итоги. Вот пять пунктов, которые стоят того, чтобы быть названными в контексте спортивных баталий.

Вывод первый: на весь мир прогремело, что «изоляция» России существует только в воспалённых русофобией мозгах некоторых западных «партнёров». Соцсети уже заполонили снимки с финала ЧМ-2018, которые говорят сами за себя. Комментарии к ним соответствующие.

- Что такое бойкот и изоляция?

- Не знаю, но выглядит он вот так.

Путина заизолировали со всех сторон. Отпустите, ему еще в Хельсинки лететь изолироваться. Да, мы с вами давно в курсе, что «изоляция» провалилась. Но западному обывателю лили в уши другое, и он в массе своей не знал. Теперь – знает.

Вывод второй: весь мир увидел, что Россия не является «полицейским государством», как об этом, опять же, втирала пропаганда так называемых «нормальных стран». Вот ехидное замечание моего коллеги – политолога Владимира Корнилова.

Сначала твит, потом фотки отдельно показать. «На одном фото - как отмечали окончание чемпионата мира в Москве, на другом - в Париже. Главное, не перепутайте, "брутальное полицейское государство" - это ведь о России, а не о Франции...»

Кстати, во Франции в ходе празднования чемпионства погибли люди. Французские фанаты от радости сошли с ума. На улицах началась неразбериха. В итоге 50-летний мужчина прыгнул в канал и разбился насмерть. Ещё один француз погиб, врезавшись на полной скорости в дерево.

Заметьте, ни одна французская самозваная графиня не позлорадствовала по этому поводу и не заявила, что это был приступ «победобесия». И что-то подсказывает, что не напишет.

Вывод третий: были посрамлены спортивные функционеры Международного олимпийского комитета, потакавшие русофобам из Всемирного антидопингового агентства в раздувании антироссийской истерии. Посмотрите на лицо Томаса Баха.

Достаточно было, чтобы FIFA послала WADA подальше, и сама брала пробы на допинг, и всё – никаких скандалов. Притом – на фоне интереснейшего чемпионата, в котором аутсайдеры творили чудеса, а лидеры вылетали из борьбы, как пробки из бутылок шампанского.

Вывод четвёртый: на Украине матчи ЧМ-2018 по футболу посмотрели 19 миллионов телезрителей.

Лили-лили соседям в уши про бойкот, про «агрессию» и прочую туфту, но – без толку.

"Трансляции всех футбольных матчей чемпионата мира по футболу ФИФА-2018, включая церемонии открытия и закрытия чемпионата, на телеканале "Интер" посмотрели 19 млн человек на Украине", - сказано в сообщении. По данным телеканала, самым рейтинговым по просмотрам стал финальный матч между Францией и Хорватией, его аудитория составила 6,7 млн человек. Это превысило показатели игр чемпионата мира 2014 года почти в два раза.

Сначала твит, потом фотки отдельно показать.

Конечно, свидомые тут же завопят, что все 19 миллионов за Хорватию болели, но уже стартовавшие скандалы показывают, что не всё так однозначно.

И, наконец, вывод пятый. Россия доказала, что способна не только блестяще организовать мероприятие мирового уровня, но и в масштабах страны гарантировать безопасность огромного числа людей, не позволив никому испортить им праздник. Ни одной массовой драки, ни единого теракта, и даже в киберпространстве ни одна атака не прокатила, хотя «партнёры» старались.

Почти 25 миллионов кибератак и иных воздействий на информационную инфраструктуру России, связанную с чемпионатом мира по футболу, было нейтрализовано в период первенства. Об этом заявил в воскресенье вечером президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, почти 130 представителей спецслужб из 34 стран мира принимали участие в обеспечении безопасности ЧМ. "Всего, я знаю, принимали участие в этой совместной работе 126 представителей из 55 спецслужб и правоохранительных органов из 34 государств", - приводит слова президента пресс-служба Кремля. Он поблагодарил представителей правоохранительных органов и спецслужб из более чем 30 государств.

Коллективная безопасность – это когда все вместе делают так, чтобы было безопасно, а не когда Трамп требует оплачивать содержание стоящих на территории ЕС американских войск, которые якобы защищают Европу от России, ни разу за обозримое прошлое на Запад не нападавшей.

Впрочем, в блогах уже шутят, что на Западе выдадут отражённые кибератаки за «хитрый план» самого Путина, потому что атаковать киберпространство могут ведь только русские хакеры.

Такие вот получились итоги у лучшего Чемпионата мира по футболу за всё время проведения таких спортивных баталий. Нет, либералы, конечно, и в данных обстоятельствах найдут, к чему придраться, как, например, к официальному шрифту чемпионата, который к слову, разрабатывали в FIFA, а не в России.

Но мы с вами давно привыкли и не обращаем внимания. А после того, как выбежавшие на поле клоуны пытались испортить праздник, за границей, думаю, тоже перестанут принимать российских либералов в расчёт. Хотя деньги им, может, слать и не перестанут. Впрочем, это уже не про спорт, а про геополитику, так что – не сегодня.

Сегодня – всех нас – с победой. Мы реально победили, выросли над собой и стали лучше. Лучше стал каждый из нас, кто участвовал в организации, показывал иностранцам русское гостеприимство или просто болел. Ну, а нашей сборной и тренеру хочется сказать одно – спасибо, мужики!

Руслан Осташко