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После переговоров с Дональдом Трампом с президентом России Владимиром Путиным захотел побеседовать журналист американского телеканала Fox News. Интервью оказалось непростым, ведь работник СМИ на протяжении большей части беседы пытался вывести из состояния равновесия российского лидера. В конечном же итоге, победителем в этом диалоге оказался Владимир Путин.

Почему вопрос поставлен именно таким образом, что кто-то обязательно должен был выйти из него победителем? Причиной тому является напористость, с которой американский журналист Крис Уоллес взялся за дело. Мужчина то и дело пытался перебить Путина прямо во время попытки российского президента объяснить свою точку зрения на те или иные вопросы. В момент, когда Владимир Путин задевал неудобные для журналиста (или, скорее, для американского пользователя) аспекты, Уоллес сразу же пытался перевести тему.

Возможно, подобная стратегия была выработана для того, чтобы вывести российского лидера из состояния равновесия и заставить ошибаться. Но взять нахрапом Путина не получилось. Он несколько раз осадил журналиста и даже попросил предупредить, если вдруг заденет неприятные темы. После столь красноречивого намека Уоллес успокоился и продолжил беседу уже в более спокойной форме.

Стоит отметить и вопросы, которые были заданы лидеру РФ. Они будто описывали взгляд США на все процессы, происходящие в мире. Примером тому является тема, что оппозиционные Путину силы внезапно умирают. В качестве наглядности журналист напомнил историю о семействе Скрипалей. Такой вопрос абсолютно не смутил президента, и он еще раз напомнил Уоллесу, что Британией не было предоставлено ни одного доказательства о причастности России к инциденту. Более того, Москва не раз предлагала своих специалистов для помощи в расследовании, но королевство также не отреагировало на это.

Основной тенденцией интервью была резкая смена тем, следующая из которых не имеет ничего общего с предыдущей. Это также, видимо, должно было заставить Путина рассказать о задуманных «кознях» России. Но, то ли никаких «козней» в России еще не придумали, то ли их и вовсе не намечено, президент никак о них не намекнул. Даже столь острый, как полагал Уоллес, вопрос о компромате на Трампа вылился в спокойный ответ. У России нет возможности следить абсолютно за всеми. А ведь американский президент буквально несколько лет назад не имел ничего общего с политикой.

Итог интервью оказался закономерным. Путину удалось отбить все нападки журналиста, а заодно и озвучить свои позиции во многих вопросах, часто обговариваемых в стане партнеров-оппонентов. К тому же, спокойствие российского президента, с которым он разговаривал на все неудобные темы, показало, что в России уже давно не обращают внимание на необоснованные обвинения. А если кому-то хочется очернить Путина и государство, то следует предоставить хотя бы какие-нибудь факты их вины.