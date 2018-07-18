А в Германии со всем согласны - большая геополитическая игра началась

МИД Германии одобряет встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Казалось бы, можно было ждать чего угодно, только не одобрения.
Например, министр иностранных дел Хайко Маас мог присоединиться к критикам Трампа. И ему это ничего не стоило, он оказался бы во вполне почтенной и приличной компании. Все критикуют Трампа, это мейнстрим.
Министр иностранных дел ФРГ, конечно, не может высказываться в стиле Шварценеггера, но сказать что-нибудь об угрозе Западу и излишней уступчивости вполне в состоянии.
Сказал же он перед началом саммита, что Германия и Европа больше не может полагаться только на США, поэтому стоит рассчитывать на себя и укреплять единство.
Хайко Маас вполне мог указать на опасности сближения США и России, Трампа и Путина для внешней политики ценностей, которую проводят его Германия и Европа (про трубу мы в таком случае просто аккуратно забываем).
Но вместо этого Хайко Маас сказал:
- Важно, чтобы США и Россия разговаривали друг с другом. Мы не можем допустить молчания между Вашингтоном и Москвой в Сирии, на Украине, в вопросах контроля над вооружениями и разоружения.
Впечатление такое, что Германия чуть ли не сама организовала эту встречу. Ну, чтобы «не допустить молчания». И теперь удовлетворено смотрит на результаты.
Больше того, Маас предложил не останавливаться и продолжать делать тяжелую работу, которой требует международная политика. Тяжелую работу эту надо делать для того, чтобы саммит привел к устойчивому сотрудничеству. Между США и России, естественно.
- Теперь как можно скорее необходимы практические шаги. Так, чтобы это не оставалось лишь стремлением к сотрудничеству.
Фактически можно сказать, что поддержка Трампу пришла оттуда, откуда не ждали.
Не забывайте, что Германия – это, как ни крути, лидер Европы. Не Великобритания лидер, а Германия. Лидер, а не одна из держав, осуществляющих управление ЕС на паритетных началах.
То есть саммит Трамп-Путин не повис в межгосударственной пустоте. А получил как бы высочайшую Европейскую поддержку.
Остается надеяться, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас излагает официальную точку зрения, и канцлер Меркель с ним согласна.
Валерий Савельев
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