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А в Германии со всем согласны - большая геополитическая игра началась

Среда, 18 Июля 2018 09:56
А в Германии со всем согласны - большая геополитическая игра началась Фото из открытых источников

МИД Германии одобряет встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Казалось бы, можно было ждать чего угодно, только не одобрения.

 

Например, министр иностранных дел Хайко Маас мог присоединиться к критикам Трампа. И ему это ничего не стоило, он оказался бы во вполне почтенной и приличной компании. Все критикуют Трампа, это мейнстрим.

 

Министр иностранных дел ФРГ, конечно, не может высказываться в стиле Шварценеггера, но сказать что-нибудь об угрозе Западу и излишней уступчивости вполне в состоянии.

 

Сказал же он перед началом саммита, что Германия и Европа больше не может полагаться только на США, поэтому стоит рассчитывать на себя и укреплять единство.

 

Хайко Маас вполне мог указать на опасности сближения США и России, Трампа и Путина для внешней политики ценностей, которую проводят его Германия и Европа (про трубу мы в таком случае просто аккуратно забываем).

 

Но вместо этого Хайко Маас сказал:

 

- Важно, чтобы США и Россия разговаривали друг с другом. Мы не можем допустить молчания между Вашингтоном и Москвой в Сирии, на Украине, в вопросах контроля над вооружениями и разоружения.

 

Впечатление такое, что Германия чуть ли не сама организовала эту встречу. Ну, чтобы «не допустить молчания». И теперь удовлетворено смотрит на результаты.

 

Больше того, Маас предложил не останавливаться и продолжать делать тяжелую работу, которой требует международная политика. Тяжелую работу эту надо делать для того, чтобы саммит привел к устойчивому сотрудничеству. Между США и России, естественно.

 

- Теперь как можно скорее необходимы практические шаги. Так, чтобы это не оставалось лишь стремлением к сотрудничеству.

 

Фактически можно сказать, что поддержка Трампу пришла оттуда, откуда не ждали.

 

Не забывайте, что Германия – это, как ни крути, лидер Европы. Не Великобритания лидер, а Германия. Лидер, а не одна из держав, осуществляющих управление ЕС на паритетных началах.

 

То есть саммит Трамп-Путин не повис в межгосударственной пустоте. А получил как бы высочайшую Европейскую поддержку.

 

Остается надеяться, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас излагает официальную точку зрения, и канцлер Меркель с ним согласна.

 

Валерий Савельев

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США и Россия последние новости Германия
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