Встреча Путина и Трампа – начало «газовой войны» за Европу?

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Пока в Киеве меняли подгузники, в ужасе ожидая что на встрече в Хельсинки президент США Дональд Трамп как-нибудь ненароком «признает российскую аннексию Крыма», а в Брюсселе мрачно строили конспирологические версии насчет того, о чем же два лидера могут договориться «за спиной НАТО и Евросоюза», произошло нечто неожиданное . Хельсинский саммит президентов окончательно дал понять, что мир вступил в эпоху, когда главным предметом геополитических жизненных интересов и торгов между сверхдержавами становятся вовсе не территории и контролирующие их режимы, а совсем другое.

О Крыме президенты не говорили, судя по всему, вообще. Трампу этот вопрос неинтересен как таковой, а Владимир Путин просто не видит тут предмета для обсуждения с кем-либо. Крым – территория России и все его вопросы - ее внутреннее дело. Точка. Собственно говоря, именно это он в очередной раз и подчеркнул, сказав совершенно спокойно на итоговой пресс-конференции о том, что да, мол, американский лидер говорит о том, что Крым присоединен к России «незаконно». Ну, а у нас – «иная точка зрения». Тем самым, подчеркивая, фактически, что господин Трамп может оставаться при своем мнении ровно столько, сколько ему будет угодно – Россию это нисколько не волнует.

Тема Украины в разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа прозвучала. Но, прежде всего – исключительно в аспекте газового транзита из России в Европу через ее территорию. На той же итоговой пресс-конференции Владимир Владимирович озвучил, что именно беспокоит его американского коллегу – возможность России в 2019 году после истечения всех сроков контрактов «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» с одной стороны и завершения строительства «Северного потока-2» - с другой, полностью отказаться от украинской «трубы».

Безусловно, такая перспектива для Киева не просто неприятна – сказать, что она катастрофична, значит не сказать ничего. Бесславный финал для и так «на ладан дышащей» ГТС «нэзалэжной» и более чем вероятный окончательный коллапс и крах остатков ее экономики – вот возможные последствия, так сказать, в нескольких словах. Впрочем, в Киеве могут перевести дух – путин заявил, что «заверил президента США в том, что Россия готова сохранить этот транзит». И, даже более того – «продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде».

Вот как раз в последних словах Владимира Владимировича и заключается загвоздка для Украины. Носящееся, как курица с яйцом, с некоторыми решениями Стокгольмского арбитража, руководство тамошнего «Нафтогаза», судя по раздаваемым налево и направо интервью, намерено прибыть на трехстороннюю встречу по вопросу газового транзита в формате Россия-Европа-Украина, которая должна состояться в Берлине 17 июля, с твердым намерением Россию «порвать». Им и «транзит по европейским правилам» (а, фактически – резкое повышение транзитной ставки) подавай и 2.6 миллиарда долларов непонятно за что, и многое другое. Украинские «хотелки», как известно, никаких пределов не имеют.

Со своими вздорными претензиями к «Газпрому» «Нафтогаз» уже доскакался до фактически полного разрыва отношений между двумя структурами и, самое главное – начало Российской компанией процедуры расторжения имеющихся контрактов по транзиту. И хотя руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко не устает утверждать, что украинской «трубой» прямо-таки мечтает воспользоваться и Туркменистан, и Казахстан с Узбекистаном и, вообще, чуть ли не «все прогрессивное человечество», за транзит «Газпрома» Украина продолжает цепляться, как, говоря словами тамошней же поговорки, простите, вошь за кожух.

Слова, сказанные в Хельсинки Путиным можно трактовать однозначно: хотите транзит – прекратите заниматься шантажом и умерьте безумные аппетиты. Любая другая трактовка означала бы сдачу Президентом жизненно важных интересов России, но поступать таким образом он явно не намерен. Однако, вопрос в другом – а что в украинском транзите Дональду Трампу? Его это как касается? Неужели, и вправду – «защита интересов» Украины? Ничего подобного. И заявил об этом сам американский президент. Вот как раз он по теме раздела газового рынка Европы высказался более, чем красноречиво. И тут, чтобы не запутаться, необходимо сразу выделить несколько важных моментов.

Прежде всего – Трамп смирился с «Северным потоком-2». Это однозначная победа не только России, Путина, но и тех здоровых сил в самой Европе, которым хватило сил противостоять бешеному напору Дональда. Трамп вынужден признать: «Я не уверен, в интересах он (Северный поток-2 – авт.) Германии или нет, но это было решение, которое они приняли». Президент США еще раз упомянул о том, что обсуждал тему газопровода с Ангелой Меркель в процессе «довольно жесткой дискуссии». Однако, судя по всему, вопрос закрыт, и закрыт окончательно.

Второе – Трамп намерен «выдавить» российский газ из Европы, открыто говоря: «мы будем очень сильно конкурировать». «Мы будем продавать сжиженный природный газ в Европе, и, значит, будем конкурировать с трубопроводом!» - вот откровение от Трампа. При этом он, как обычно, полон оптимизма, заявляя, что США являются «самыми большими в нефтяном и газовом мире». А у России всего-то «имеется небольшое преимущество в вопросе месторасположения». Ну, да – «небольшое» преимущество. Тогда Москва – «небольшой город», а у Дональда Трампа – «небольшое самомнение»…

Фактически, Трамп, перед всем миром «бросивший перчатку» России и вызвавший ее на битву за европейский газовый рынок, тут же пытается сделать нам «подножку», навязав в качестве «партнера» Украину, от которой в нынешнем ее состоянии ничего, кроме головной боли и проблем ожидать не приходится. Ну, ведь никто же не ожидал от Америки честной игры?! И пусть Дональд Трамп назвал эту встречу «хорошим началом» для очередной «перезагрузки» американо-российских отношений (сколько их уже было?!), но более реальной является перспектива еще более жесткого противостояния России и США на рынках энергоносителей.

Когда статья уже была написана, стало известно – в Киеве категорически отвергли любую возможность заключить «мировую» с «Газпромом» и вообще как-либо договориться по данному вопросу с Россией. Что ж – «газовая война» за Европу обещает быть еще ожесточеннее.

Александр Неукропный специально для Planet Today