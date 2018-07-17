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Откуда берет свое начало глупость и тупость Америки

Вторник, 17 Июля 2018 10:50
Откуда берет свое начало глупость и тупость Америки Фото из открытых источников

Казалось бы, за те полтора года, что Дональд Трамп занимает должность президента США весь мир привык к его громким высказываниям. Однако лидер Соединенных Штатов каждый раз находит, чем удивить общественность и повергнуть в шок своих оппонентов. Это свое умение он продемонстрировал вновь накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, когда обескуражил мир очередным высказыванием в Twitter. Трамп заявил, что в ухудшении отношений с Россией виноваты глупость и тупость США.

 

Что же американский президент имел ввиду? Очевидно, Дональд Трамп имел ввиду вовсе не народ, который не имеет абсолютно никакого влияния на международные отношения государства. Это было прямое обращение к политической элите США. Именно она за последнее время успела разрушить любые дипломатические и экономические узы между государствами. 

 

Американский лидер уже длительное время демонстрирует удивительное умение «тыкать носом» своих оппонентов. И высокий статус противников Трампа вовсе не тревожит. Скорее, наоборот. Чем сильнее оппонент, которого президент США видит перед собой, тем ярче его удар. За последнее время этот прием он продемонстрировал уже несколько раз. Сначала жертвами стали представители G-7, а позже Трамп проехался по своим партнерам в НАТО. И всегда это происходит в столь непринужденной манере, что не каждый может понять, как отреагировать на укол.

 

В отношении же «глупости США» Трамп, скорее всего, пытался убить сразу двух зайцев. Во-первых, осадить своих внутренних оппонентов, которые начали критиковать американского президента за диалог с Россией. Вторым же «зайцем» было указание на четкое изменение формата общения с Российской Федерацией. 

 

Ведь, стоит признать, на протяжении уже многих лет Соединенные Штаты говорят с Москвой только посредством давления. Россия же, наблюдая за этим действом, продолжает гнуть свою линию по всем интересным ей направлениям. И, если американские политики не понимали, что делают только хуже, то кто-то им должен был указать на неправильность стратегии. И кому это сделать, как не настоящему лидеру страны, коим за столь короткий президентский срок уже явно стал Дональд Трамп?

 

Его посыл очень прост. Гласит он примерно: «Ваша стратегия в отношении России не принесла результата, поэтому отойдите в сторону и не мешайте». И Дональда Трампа можно понять. За время давления на Россию США потеряла огромное количество экономических выгод. В то же самое время Москва еще больше укрепилась и уже начинает диктовать миру свои желания, а не выслушивать других. 

 

Виновато ли в этом предыдущее правительство США? Несомненно. Однако теперь новый американский президент собирается продемонстрировать свой взгляд на взаимоотношения с Россией, а потому старому поколению лучше не вмешиваться в этот процесс.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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