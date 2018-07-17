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Так кто же проиграл на саммите в Хельсинки?

Вторник, 17 Июля 2018 09:54
Так кто же проиграл на саммите в Хельсинки? Фото из открытых источников

Встреча в Хельсинки между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стала наиболее обсуждаемым событием за последние сутки. Едва ли хотя бы какая-нибудь новость сможет перекрыть эти переговоры и в ближайшем будущем. Ведь в Финляндии встретились представители двух непримиримых, казалось бы, оппонентов, России и США. Но кто же все-таки выйдет победителем из этого диалога, а кому придется мириться с новыми правилами миропорядка? Попробуем разобраться.

 

В первую очередь, стоит отметить, что многие после подобных встреч пытаются понять о ее результатах, посредством мимики и неких скрытых знаков, использованных переговорщиками. Но это дело не самое благодарное и, скорее, подходит для конспирологов. В таких диалогах все же гораздо продуктивнее обращать внимание на озвученное вслух. Как минимум, это дает понять, какие проблемы интересовали политиков в наибольшей степени.

 

Одной из таких тем стал газопровод «Северный поток-2». Как оказалось, этот аспект для двух президентов является не самой большой проблемой. По крайней мере, Трамп заверил своего визави, что готов конкурировать с новой трубой России. Путин же отметил готовность своего государства продолжать сотрудничать в газовой сфере с Украиной. Таким образом оба правителя показали, что они открыты к диалогу в этом направлении.

 

Следующей темой для разговора президентов стали военные конфликты в отдельных государствах. И, если вопрос Сирии упомянули оба президента, отметив, что готовы сотрудничать на этом фронте, то об Украине Трамп не говорил вовсе. Владимир Путин, в свою очередь, намекнул своему коллеге на то, что тот должен более рьяно склонять украинское правительство к выполнению минских договоренностей.

 

И, судя по всему, именно Украина стала единственной темой, которая вызвала несогласие в беседе двух президентов. Как минимум, Трамп показал, что этот вопрос его вовсе не интересует. И это является уже тревожным сигналом для официального Киева, который очень часто ссылался на правительство США, как на своего самого весомого партнера.

 

И все же, кто остался проигравшим после этого переговорного процесса? Можно ответить точно, что оба президента остались, как минимум, при своем. А если учитывать положительные настроения, в которых протекал диалог, появляется предположение, что и Путин, и Трамп извлекли для себя некие выгоды. Проигравшими же в этой встрече оказываются те, кто надеялся на мощь США в борьбе с Россией и не сразу сообразил, что главу Соединенных Штатов более интересует продвижение экономики страны, нежели военные конфликты.

 

Могу предположить, что в ближайшие несколько дней, мы увидим множество резонансных заявлений: от явной ненависти к Дональду Трампу до, ставшего популярным у многих политиков, «переобувания в воздухе». Факт же остается фактом: Путин и Трамп решили задать свой темп в мировой политике и теперь, на какое-то время, будут править бал.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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