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У него на это три причины: почему Путин смог «обхитрить» Трампа

Вторник, 17 Июля 2018 08:49
У него на это три причины: почему Путин смог «обхитрить» Трампа Фото из открытых источников

Если в двух словах, то Трамп слил. Таков лейтмотив подавляющего большинства комментариев по итогам саммита в Хельсинки, где российский и американский президенты наконец-то провели полноформатную большую встречу.

 

И хотя она отнюдь не ознаменовалась заключением Большой сделки, да и маленькой, по совести говоря, не было тоже, демократы в США и либералы в России остались страшно недовольны. На Дональда Трампа посыпались обвинения в предательстве, а Владимира Путина все независимые СМИ дружно заклеймили как непревзойдённого и нечистоплотного кукловода.

 

Притом что небеса не разверзлись, #санкции не отменены, #Крым не признан российским, #Украина не забыта и не прощена, а конкурентная борьба против «Северного потока – 2» официально возведена в ранг стратегического приоритета Америки. Но, тем не менее, Дональд прогнулся, а Путин выиграл…

 

Впрочем, а мог ли быть у этой встречи иной итог?

 

Очевидно, нет. И на то есть как минимум три причины.

 

Первую внятно озвучил сам 45-й президент США на итоговой пресс-конференции. Я предпочёл бы рисковать политикой ради сохранения мира, чем рисковать миром ради политических дивидендов, – заявил он во всеуслышание. И в этом есть определённая слабость самой сильной державы на планете. Америка не готова ставить на кон всё, особенно в ситуации, когда соперник демонстрирует отчаянную ярость берсерка. Так было с Кимом, так получилось и с Путиным. 

 

Вторая причина состоит в том, что Путин и Трамп – объективно союзники. Причём стратегические. Тут нужно понимать, что выходец из ориентированного на внутренний спрос строительного бизнеса Дональд Трамп – ярко выраженный антиглобалист, первый за 80-90 лет. Отражая настроения пострадавшего от глобализации американского среднего класса, который и привёл его в Белый дом, он видит свою стратегическую цель в скорейшем разрушении многосторонних глобальных институтов и замене их индивидуальными двусторонними сделками, выгодными США. Отсюда и протекционизм, и торговые войны, и неприязнь к ВТО, НАТО, Трансатлантическому и Транстихоокеанскому партнёрствам, а также активная поддержка Brexit. Но и Владимир Путин по целому ряду уже собственных причин выступает против той же глобализации, от которой, по его мнению, #Россия больше теряет, чем получила. В этом качестве оба лидера нужны друг другу, и это не изменить никакими внутриполитическими резонами.

 

И третья причина – Китай, с которым Штаты развязали торговую войну, а РФ пытается выстроить стратегическое партнёрство. Объективно говоря, именно КНР, а вовсе не Россия является для Америки реальным геополитическим и стратегическим соперником на десятилетия вперёд. Если нынешние прогнозы верны, экономика Китая однажды обгонит экономики России и США, вместе взятые. Причём произойдёт это уже в следующем десятилетии. А поскольку экономическая мощь неизбежно трансформируется в мощь военную, исход такого развития событий вполне предсказуем.

 

При этом, как отмечают многие американские эксперты и политики, уже сегодня США и Китай перестали быть близкими партнёрами, и того, что позволяло им поддерживать рабочие отношения — процветающее партнёрство в экономической и финансовой сферах – с каждым днем становится все меньше. Из-за кражи Китаем американской интеллектуальной собственности, громадного торгового дефицита, в результате которого Америка лишилась множества рабочих мест, а также кражи, вероятно, триллионов долларов и военных секретов Пекин быстро превращается в грозного соперника Вашингтона. 

 

Но и Москве есть отчего бояться китайского роста: масштабный интеграционный проект «Один пояс, один путь» соединит значительные части постсоветского пространства напрямую с Китаем, в результате чего находящиеся там страны окажутся в орбите влияния КНР. И растущая активность китайцев на Дальнем Востоке не может не беспокоить #Кремль. Таким образом, Россия и Америка оказываются в положении врагов общего противника.

 

Так мог ли при всех этих раскладах Трамп не подыграть Путину, а тот – Трампу? И может ли быть у российско-американских отношений иной исход, чем новое сближение, пусть даже и с зажатыми носами?

 

А.Нальгин

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США и Россия последние новости
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