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"Отравление Скрипалей" опускают на уровень бульварного чтива

Вторник, 17 Июля 2018 07:30
&quot;Отравление Скрипалей&quot; опускают на уровень бульварного чтива Фото из открытых источников

Британские власти упорно не желают искать реальных виновников  инцидентов, произошедших в стране с отравлением, якобы, «вещества, похожего на нервно-паралитический газ «Новичок».  Вместо этого они продолжают, буквально коленом заталкивать крайне скудные факты и свидетельства по данному делу в одну-единственную, измышленную изначально версию о «русском следе» в этих отравлениях.

 

Во всяком случае, именно так происходит, если верить американской газете The New York Times, разродившейся очередной «сенсацией» на изрядно затрепанную уже тему. Крайне туманно ссылаясь на неких «высокопоставленных чиновников из Британии и США, а также бывших чиновников, хорошо осведомленных о ходе расследования», NYT спешит заявить о том, что британцы, якобы, «вышли на след отравителей».  Громкое заявление, не правда ли? Вот только дальше начинается не то, что чистой воды беллетристика, а дешевый детективчик в мягкой обложке…

 

Так кто же травил Скрипалей? И продолжает баловать со смертоносным «Новичком» по сей день, нещадно кося ряды британских бомжей, наркоманов и прочих маргиналов? NYT утверждает, что «британское следствие» обвиняет в этом сотрудников Главного управления разведки  Генштаба Минобороны России (бывшего ГРУ). Возможно – действующих. Но, возможно, что и бывших. Также британцы не исключают участие «другой российской спецслужбы». Или «частной структуры». Или «отдельного частного лица». Или…

 

Знаете, вот здесь так и подмывает дописать: «или – снежного человека». С равными на то основаниями в «отравлении Скрипалей» могут быть обвинены пришельцы с Альфа-Центавра, гуманоиды из пятого измерения или потомки жителей Атлантиды! Хотя  этих британские следователи, наверняка, не подозревают – но исключительно по той причине, что они -то не русские!  Ей-Богу, читая подобное, хочется спросить: «И вам не стыдно, господа?» «Может ГРУ, возможно ФСБ, наверное – русские шпионы, но не исключено, что – бывшие…» Это же не обвинение, не версия даже – чистой воды бред сивой кобылы, иначе никак назвать невозможно!

 

 

Впрочем, далее The New York Times, окончательно уже скатываясь на уровень жанра , в самих же США именуемого «pulp fiction» - то есть «бульварное чтиво», начинает сыпать «доказательствами». Оказывается, «в  российском ГРУ  может действовать» некий «секретный ударный отряд Кремля»! (А может и не действовать…) Эти суперсмертоносные и супернеуловимые супершпионы, буквально русские ниндзя наших дней,  по версии американских журналистов сеют ужас, хаос и разрушения буквально по всему миру вот уже, как минимум четыре года!

 

«Аннексия Крыма» - это они…  «Вмешательство в выборы» - их работа, редакция NYT зуб дает! А уж на Балканах этот «эскадрон Путина» свирепствует так, что вообще спасу нет – «мобилизует славянских националистов в Черногории и финансирует протесты, чтобы предотвратить изменение названия Македонии»! А еще «ударный отряд Кремля» «участвует в захвате сирийских городов». Ну, и Скрипалей тоже они – ясен же пень, больше ж некому…

 

Вываливая на голову читателям всю эту бредятину, The New York Times, опять-таки пытается апеллировать к «доказательствам британского следствия». Впрочем, какие там «доказательства» - смех один. «Электронную почту Юлии Скрипаль в 2013 году взломали хакеры из ГРУ»…  Ага –  они ж   там визитку свою оставили: смайлик в камуфляже с триколором и подпись «Привет от Шойгу!» «Телефон Юлии Скрипаль, видимо, был заражен вредоносными программами, позволявшими отслеживать ее местоположение»… Опять – «видимо», «наверное», «нам так кажется», «одна бабка сказала»! Конкретики – ноль.  Улик – ни единой.

 

 

Но американские журналисты спешат уведомить: «британские  следователи уже близки к тому, чтобы назвать конкретные лица, которые могли провести данную операцию». Ну, да – а могли и не провести…

 

 

В том, что подобный пасквиль появился в одном из наиболее влиятельных изданий США в аккурат в день встречи президентов России и Америки, ничего удивительного нет.  Удивительно было бы, если б ничего подобного не появилось.  И удар тут, скорее, направлен не против Владимира Путина, а как раз против Трампа – «Вот, смотрите, с кем этот беспринципный тип встречается!» Мол, пока Дональд перед  Путиным в Хельсинки расшаркивается, русские диверсанты, зажав в зубах кривые кинжалы, обильно смазанные «Новичком», уже крадутся искоренять свободу и демократию во всем мире.

До какого же все-таки убожества может докатиться пропаганда, замешанная на одной только пещерной русофобии!

 

Александр Неукропный специально для Planet Today   

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Великобритания отравление Скрипаля Россия ГРУ пресса
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