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Как европейские политики логику потеряли

Понедельник, 16 Июля 2018 12:35
Как европейские политики логику потеряли Фото из открытых источников

Политика является делом сложным и чрезвычайно непонятным для многих людей. Ведь ожидается, что человек, призванный «рулить» страной будет озвучивать насущные для государства проблемы и предпринимать логичные пути их решения. Однако, на деле, все оказывается совершенно иначе. Эту закономерность в очередной раз подтвердили представители ЕС.

 

Казалось бы, чем более независимо от внешних факторов государство, тем легче объяснить действия его правительства с логической точки зрения. Но представители Европы в очередной раз показывают всю недостоверность такого предположения. Не так давно в ЕС был опубликован некий документ, описывающий наибольшие угрозы для безопасности содружества.

 

Если верить этим бумагам, наибольшую обеспокоенность вызывают радикальные исламисты, а сразу за ними в списке числятся Россия и международный криминалитет. Закрывает топ-3 опасностей для Европы Северная Корея. Кроме того, создатели документа не забыли напомнить и о том, что в подобной работе 2008 года Россия в тройку не входила.

 

Для начала стоит отметить саму объективность этих бумаг. Весь анализ строился, опираясь на слова политиков, различных экспертов, а также информации в СМИ. Это, по сути, указывает на тот факт, что интересы обычных граждан в докладе не учитывались. При этом, исходя из понимания, как работают отдельные СМИ, можно понять, что оценка, указанная в документе, может значительно расходиться с действительной.

 

Но факт остается фактом - Россия заняла 2-е место в списке вероятных угроз для ЕС. Остается только проанализировать имеющиеся факты. К примеру, исламские радикальные группировки, которые обосновались на вершине рейтинга, по сути, занимают гораздо меньше информационного пространства в ЕС, нежели другие озвученные объекты угроз. 

 

Как много можно вспомнить фактов прямого противодействия Европы запрещенным в России радикальным организациям типа ИГИЛ? Едва ли такие факты можно отыскать. Все вооруженные конфликты на востоке заканчивались для Европы противодействием законным властям отдельных стран, в число которых входит и Сирия с Ливией. О последней, к слову, все забыли сразу после гибели Каддафи, хотя радикальные группировки продолжают процветать здесь. Да и другие страны, в которых побывали европейские представители демократии и НАТО, не особо избавились от исламистов.

 

А теперь вспомним о втором месте документа – о России. Новости о неправомерных действиях этого государства в одно время буквально заполонили Европу. Россию обвиняли в кибератаках, во вмешательстве в президентскую гонку в США, отравлении в Солсбери. Да вот только ни одного факта о «российском следе» предоставлено не было. 

 

Если бы Европа ограничилась только необоснованными обвинениями, возможно, это имело вид глупой комедии. Однако, на борьбу с российской агрессией выделяются огромные финансы. Почти весь бюджет НАТО уходит на усиление противодействия России. В то же самое время, на исламистов лишь время от времени поглядывают и говорят о своих опасениях.

 

Есть ли во всем этом логика? Едва ли. Но политики даже очень серьезных стран уже давно запутались в своих речах и надеются, что в этих непроходимых бессвязных дебрях запутается и любой, кто отважится найти в них логику.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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