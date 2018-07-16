Расстрел царской семьи, или кто на самом деле убил царя?

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Времена революции 1917 года в России переполнены тайнами и вызывающими сомнение фактами. Ясно одно: государственный переворот был создан во время наибольшей слабости царского правительства по причине огромных затрат на участие в Первой мировой войне. Однако, почему революционные лидеры решили казнить императорскую семью, глава которой собственноручно отказался от престола, до сих пор остается не ясно.

Свое мнение по этому поводу высказал известный политический и общественный деятель, а также писатель Николай Стариков. Эти мысли он изложил в книге под названием «Русская смута», опираясь на факты, добытые следователем по особо важным делам Николаем Алексеевичем Соколовым. Именно ему Александр Колчак поручил расследование преступления об убийстве царских особ. И, как оказалось, Соколов отнесся к своей работе со всей серьезностью, за что, как полагает Стариков, Соколов и сам был убит в свое время (по официальным данным, он умер от сердечного приступа в возрасте 42 лет).

9 (22) марта 1917 года, уже после того, как Николай II сложил свои полномочия, царскую семью арестовали. Это было обусловлено одной, простой для революционных действий, причиной – императора и его родню никто не собирался отпускать живыми. Заговорщикам это было не выгодно. Хотя, если учитывать договоренность между Николаем II и Временным правительством, бывший уже царь вовсе не стремился вернуть себе титул.

Больше его интересовало благополучие своей семьи. Именно по этой причине российский правитель просил дать возможность Романовым, на время войны, уехать в Англию. По окончании же боевых действий, он собирался вернуться для проживания в крымском поселке Ливадия.

Именно в тот момент начали прослеживаться факты, указывающие на то, что заговорщикам вовсе не интересна живая семья Романовых. Ведь, публично заявляя о намерении отправить царскую семью в Англию, один из лидеров революции вскоре отправил семейство Николая II в Сибирь, откуда живыми они уже не ушли.

Но зачем же нужна была такая жестокость в отношении бывшего правителя? Ответ, считает Стариков, очень прост. Враги Российской империи намеревались полностью уничтожить возможность возвращение в государство легитимной власти. А наиболее рациональным для этого путем была полная ликвидация всего семейства, а главное – сына Николая II царевича Алексея, который в будущем мог посягнуть на государственный престол.

Именно поэтому лидеры революции не собирались давать Романовым даже минимальную возможность сбежать с территории империи. Но, при этом, изображали попытки сдержать обещание перед Николаем II и даже делали запрос в Англию на отправление туда царской семьи. И представители островного королевства сначала согласились принять российского царя.

Да вот только в тот, момент Николай II в Британию отправиться не мог по причине расследования, затеянного Керенским, о преступлениях царской семьи. А позже, когда суд был закончен, англичане внезапно отказались принимать императора на своих землях. Достаточно странное решение от многолетних союзников Николая II. Потому, дабы не заработать имя предателей, Британия всячески пыталась скрыть свою подозрительную кардинальную перемену во взглядах.

Дальше шла ссылка в Тобольск, о которой Николай II узнал уже во время своего отправления туда. Отсюда царскую семью отправили в Екатеринбург, где и произошел расстрел. Все эти события указывают на то, что революционные лидеры всячески пытались удержать семейство императора внутри страны. И в этом им активно помогали заграничные «партнеры». Если принять версию Старикова в качестве верной, то можно понять, что революционные действия были вовсе не желанием народа сбросить с престола своего властителя. Это была хорошо спланированная акция, которая курировалась из заграницы. Но тогда, не была ли Первая мировая война также частью плана по свержению Николая II? И ее главной целью был полный разрыв отношений между Россией и Германией, дабы русский правитель потерял поддержку, возможно, единственного товарища в сложившейся обстановке.