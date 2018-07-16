"Страны-плохиши": Кто мешает Америке стать гегемоном?

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Трамп причислил Европейский Союз к экономическим врагам США.

Ну, я думаю, у нас много врагов. Я думаю, что Европейский Союз является врагом из-за того, что они делают с нами в торговле. Вы бы сейчас не подумали о Европейском союзе, но они враги.

В некотором отношении Россия тоже является нашим врагом. Китай экономически конечно же враг, но это не значит, что они плохие. Это ничего не значит. Это лишь означает, что мы конкурируем.

1. Достаточно последовательно, Трамп в последние месяцы демонстрирует нарастание недовольства Белого Дома поведением Европы, причем уже не первый раз он делает заявления, которые при Клинтоне, Буше и Обаме были бы просто невозможны.

2. Традиционный торговый партнер ныне причислен к "странам-плохишам" вроде Китая и России. Можно ожидать новых истерик на тему неблагодарности Америки и предательства демократических идеалов. Хотя где-те идеалы, а где экономическая выгода.

3. Само собой, все это будет подталкивать Берлин и Брюссель к публичной демонстрации некой самостоятельности политических и экономический решений, чтобы продемонстрировать гегемону, что вассалы недовольны таким хамским отношением к их нуждам.

Относительно завтрашних переговоров (Трамп уже прибыл в Хельсинки):

1. Полагаю, центральной будет тема Сирии и именно там возможны некоторые подвижки, если будут согласованы общие контуры вывода американских войск из Сирии, что должно ускорить завершение войны.

2. По Украине вряд ли будут подвижки - Минск безальтернативен, в публичной дипломатии все попытки обойти Минский тупик благополучно дали дуба, какого-то взаимоустраивающего решения по Украине нет.

3. По напряженности в Восточной Европе. С учетом роста бюджета Пентагона на нужды Восточной Европы и планы расписанные до 2020 года, маловероятно, что США остановят существующую стратегическую линию с ростом численности контингентов войск в Прибалтике и Польше.

4. По расширению НАТО, то Россия естественно будет настаивать на прекращении расширения НАТО за счет Грузии, Украины и Молдавии. США тут вряд ли захотят пойти на встречу, тем более в этих вопросах они и сейчас не спешат, обозначая скорее намерение и провоцируя Россию.

5. По КНДР позиция России идентична позиции Китая, поэтому тут скорее от Трампа зависит, пойдет ли он на сделку с Си и Кимом. Россия сделку разумеется поддержит, если в обмен на заморозку ядерной программы США уберут войска из Южной Кореи.

6. Снятие санкций крайне маловероятно, тем более что Трамп связан законодательными путами Сената и Конгресса США. Про Крым он конечно может говорить что угодно, но американский истеблишмент не даст ему признать Крым или отменить санкции.

В целом, ожидания достаточно скромные. Полагаю, что о чем-то конечно договорятся (ставлю на Сирию), но в ограниченном масштабе. Большая сделка по всему комплексу отношений выглядит маловероятной.

А чего вы ждете от саммита?

Colonel Cassad