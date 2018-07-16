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НАТО: "Россия - плохая! Давайте дружить с Россией..."

Понедельник, 16 Июля 2018 07:30
НАТО: &quot;Россия - плохая! Давайте дружить с Россией...&quot; Фото из открытых источников

Если кто-то на Западе, а, тем более - в Грузии и на Украине надеялся, что  на прошедшем недавно в Брюсселе саммите НАТО России  будет объявлена война (как минимум - "холодная"), то теперь он свои надежды может ... убрать куда подальше. Глава Альянса  провозглашает совершенно другой курс!

 

От слов, сказанных во всеуслышание Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у некоторых "больших политиков" в Киеве, битый час распинавшихся на упомянутом выше саммите перед пустым залом, наверняка приключилась не только жестокая изжога и легкий обморок, но и более серьезные расстройства здоровья. Да как же так?! Генсек, что называется, русских "несет по всем кочкам", но затем... Впрочем , судите сами:

 

"Мы не видим никаких неминуемых угроз против какого-либо союзника НАТО, но мы видим более напористую Россию, которая применяет силу против соседей, Украины, а также Грузии, и кроме того, она имеет силы в Молдове против воли правительства. Мой подход к России заключается в том, что мы должны сочетать два дела: мы должны быть сильными, мы должны быть решительными, и пока НАТО сохраняет единство, пока мы инвестируем в нашу оборону, мы решительны, мы сильны и мы объединены. 

Поскольку мы адаптируемся, мы можем участвовать в политическом диалоге с Россией, потому что Россия – наш сосед, и Россия не исчезнет, и мы должны разговаривать с Россией, частично, чтобы стремиться к лучшим отношениям, что, я думаю, возможно. Когда это может произойти, я не могу сказать" - заявляет Столенберг

 

Да, он  долго, последовательно, с присущей ему отменной пунктуальностью, частенько переходящей в натуральное занудство, перечисляет все бредовые и надуманные "непрощаемые грехи Кремля", как то: "аннексию Крыма, кибератаки, вмешательства в выборы в разных странах, отравление Скрипалей, попытка переворота в Черногории" и прочие, не менее идиотические обвинения. Но потом вдруг резко делает "разворот на 180 градусов":

 

"Мы этого не принимаем. Но для меня это не является аргументом для изоляции России или прекращения ведения разговора с Россией. На самом деле я думаю иначе. Я думаю, что, когда сохраняется высокое напряжение, даже еще важнее говорить с Россией, чтобы попытаться уменьшить напряжение.

 

 Поэтому, даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией в обозримом будущем, мы должны разговаривать с Россией, чтобы справляться со сложными отношениями, потому что мы имеем большое военное присутствие, больше учений, больше напряжений, и поэтому мы должны избегать просчетов, инцидентов и несчастных случаев..."

 

Столенберга понять можно. У некоторых стран НАТО уже были с русскими "инциденты", дошедшие до натуральных "несчастных случаев" - для упомянутых стран. До-о-о-олго потом отстраивались... Радует то, что, наконец, до Североатлантического блока начинает доходить пагубность "высокого напряжения" в отношениях с Россией - не ровен час, сгореть можно. И никакая изоляция не спасет - простите за каламбур.

 

Хотя, с другой стороны, ситуация крепко попахивает раздвоением личности, сиречь, по-медицински - шизофренией. "Россия плохая, Россия агрессивная - так давайте с ней дружить!" Впрочем - что бы там в НАТО не болтали, лишь бы руки держали подальше от спускового крючка. 

Александр Неукропный специально для Planet Today         

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги НАТО Россия и НАТО диалог Крым
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