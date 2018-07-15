Всеобщее замешательство: Германия предостерегает, Мэй уже предостерегла, а Макрон едет в Москву

Фото из открытых источников

Конечно, у Макрона хороший повод - сегодняшний финал ЧМ-2018, матч Франция-Хорватия. Но во время приезда на полуфинал 10 июля президент Франции с Путиным не встречался, а теперь встретится. Ровно накануне переговоров Путина с Трампом. Ну, так совпало.

Все лидеры Запада виделись с Трампом на саммите НАТО 11-12 июля. Премьер Великобритании Тереза Мэй накануне переговоров Путина-Трампа встречалась с президентом США лично, настраивала. Трамп пообещал быть сильным, действовать с позиции силы. Германия сделал свое предостережение только что. Но с уровня министра иностранных дел Хайко Мааса.

- Односторонние сделки в ущерб собственным партерам нанесут в конечном итоге ущерб и самим США, - предупредил он Трампа в интервью.

Но диалог вести нужно. Договариваться не стоит! Они все за диалог – Великобритания, Франция, Германия. Но чтобы с общих позиций. А поскольку эти общие позиции не меняются, то у них диалога с Россией и Путиным практически нет. Вот и Трамп, по всей видимости, должен встретиться с Путиным, зачитать общую позицию и на этом закончить. Это диалог.

Понятно, что из-за того, что позиция не меняется, больше можно будет и не встречаться. Британцы, немцы, даже французы практически не встречаются. Вот и американцам ни к чему.

Поэтому главный страх – что диалог Трампа с Путиным пойдет по другой схеме, Трамп сделает уступки и нужно будет опять позицию в отношении России пересматривать. Коллективный Запад просто обязан будет это сделать, он ведь коллективный. И лидируют в этом коллективе пока США.

Пока Запад ориентируется на старую позицию. Поэтому стало известно, что президент Франции Макрон не планирует приглашать Путина на саммит G-7 летом 2019 года. Как раз накануне приезда Макрона в Москву, его встречи с Путиным и переговоров Путина с Трампом стало известно, Рейтер опубликовал.

Но сам Трамп действует в своем стиле.

- Я думаю, что мы можем, возможно, очень хорошо поладить. Кто-то сказал: вы друзья или враги? Я отвечаю, ну что ж, пока еще слишком рано говорить, но прямо сейчас я считаю, что мы являемся соперниками, но для США и, откровенно говоря, и для Великобритании, и для других мест поладить с Россией и Китаем и другими местами …это хорошее, а не плохое дело. Это действительно хорошее дело.

Так что пока фактически единственная официально объявленная цель Трампа - «поладить» с Путиным. Без деталей и подробностей. Несмотря на всю кампанию против этой встречи, которая ведется на Западе. Причем все претензии к президенту Путину Трамп переадресовывает президенту Обаме. Это Обама допустил Крым и вмешательство России в выборы.

Знаете, что это? С одной стороны, в США промежуточные выборы, и выпады против Демократической партии и ее президента очень нужны и важны. Но с другой стороны то ведь фактически предложение перевернуть странцу и начать с нового листа. Чего, собственно, Кремль и ждет от Запада все это время. Главное, все равно ведь придется это однажды сделать, других вариантов нет. Возможно, Трамп начнет.

Валерий Савельев