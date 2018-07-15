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Польша не желает быть пешкой в чужой игре, но придется, панове

Воскресенье, 15 Июля 2018 09:24
Польша не желает быть пешкой в чужой игре, но придется, панове Фото из открытых источников

Союзники по НАТО и партнеры по трансатлантической солидарности явно опасаются, что лидеры России и США уже послезавтра могут договориться в ущерб интересам Европы. Опасения объяснимы — американский президент, кажется, делает все, чтобы разрушить ЕС, а возможно задался и другой, не менее важной целью — разрушить военный Альянс. 

 

Эти опасения имеют право на существование. Однако в понедельник вряд ли произойдет что-то революционное. Возможно, будут достигнуты весьма и весьма предварительные договоренности о начале каких-то глобальных процессов. Но сомневаюсь, что о них объявят публично.

 

Тем не менее, в Польше уже напряглись. Сразу два политолога в разных изданиях, не сговариваясь, поделились своими мрачными предчувствиями — главный редактор портала «Бизнес Алерт» в Onet, а Войчех Якубик и профессор Роман Кузьняр в Rzeczpospolita. Оба предполагают, что в Хельсинки президенты сверхдержав положат начало процессу раздела мира «на троих» между США, Китаем и Россией.

 

Войчех Якубик: Трамп хочет решать все вопросы на уровне «концерта держав», в котором такие государства, как Польша, будут лишь пешками, а сверхдержавы (к числу которых хочет относиться Россия) смогут переставлять их на карте. Это очень негативный с нашей точки зрения сценарий, за предстоящими переговорами мы будем следить с тревогой.

 

Роман Кузьняр: Трамп рассматривает альянс как акционерное общество, в котором у него контрольный пакет, и он может вынудить остальных принять его способ управления компанией или изменение вида деятельности. Он также может уступить часть своих акций кому-то другому, не напрямую, путем ослабления альянса — например, России.

 

В данном случае речь не о том, насколько в XXI веке возможно повторение «концерта великих держав» двухсотлетней давности, который начался в Европе после Венского конгресса 1815 года. С тех пор утекло много воды, пролились реки крови, в списке великих держав осталась лишь одна европейская страна, да и та не является членом Евросоюза. Но если польские политологи хотя бы частично правы, то новая «симфония» повторяет главную особенность участников Венского конгресса, навязанную ей влиятельным царем Александром I: впервые в истории в число победителей вошла проигравшее войну государство — Франция. Только по этой причине и стал возможен «концерт».

 

Если принять во внимание, что Россию Запад считает проигравшей в холодной войне (вне зависимости от моего личного отношения к реальной ситуации), то стремление Дональда Трампа протянуть руку Владимиру Путину воспринимается там как непонятное, слишком легкомысленное благородство. Россию надо добивать, а не сотрудничать с ней. По крайней мере, официальная, насквозь русофобская Польша думает, конечно, именно так. Настроены на конфронтацию с Москвой не только в Варшаве, но и в Вильнюсе, Таллине и Риге, а также почти во всех остальных столицах восточноевропейской оси. 

 

У меня нет иллюзий относительно нового «концерта великих держав». США в трамповской концепции собираются владеть миром в одиночку, Китай и Россия лишь временные союзники, войну с которыми пока не выиграть. Об этом я много раз писал. 

 

Но гранды ЕС вроде Франции и Германии американцам больше не нужны. А тем более какая-то смешная Польша, пытающаяся стать любимой женой в гареме то вместо Великобритании после Брекзита, то вместо Германии, после того как между Трампом и Меркель пробежала кошка, которая возомнила себя пупом земли и чуть ли не форпостом противостояния с Россией. В этом смысле я понимаю опасения варшавских политологов — их Речь Посполитая проигрывает при любом раскладе, подружится Трамп с Путиным в понедельник или поссорится. 

 

Очень символично, что короткий саммит (я бы вообще называл предстоящее событие встречей, но дипломаты почему-то упрямо повышают статус этого контакта) пройдет в Хельсинки. То есть, в стране, которая не собирается вооружаться против великой соседки, справедливо полагая, что только нейтралитет гарантирует ее безопасность, если Соединенным Штатам все же удастся натравить европейские державы на Россию, как в былые времена. 

 

Польша категорически против нейтрального статуса, и как будто специально, из века в век, вызывает огонь на себя. История ничему не научила гордых шляхтичей.

 

Павел Шипилин

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Геополитика  
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