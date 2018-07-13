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Держись Россия и плачь Европа: Киев раздобыл ядерное оружие для шантажа

Пятница, 13 Июля 2018 17:42
Держись Россия и плачь Европа: Киев раздобыл ядерное оружие для шантажа Фото из открытых источников

Несколько дней назад в СМИ появилась новость о том, что сотрудники СБУ предотвратили потенциально серьезную катастрофу на одной из украинских АЭС. Казалось бы, новость вполне положительная. Служба безопасности государства справилась с возложенными на нее функциями, спасла страну (да и всю Европу) от возможной угрозы. Но попробуем посмотреть на этот инцидент под другим углом.

 

В первую очередь, стоит рассмотреть эту информацию со стороны обычного жителя Украины. За последнее время СБУ успела создать себе имидж не самой качественной ведомственной организации. Тому примером являются постоянные нападки правоохранителей в отношении оппозиционных политиков. Последняя новость с участием службы и вовсе заставила многих смотреть на ее работу с нескрываемым скепсисом. Речь, конечно же, идет о вымышленном убийстве журналиста Александра Бабченко.

 

Несложно понять, что теперь каждая новость с участием СБУ вызывает у большей части населения страны возмущение. Даже тот факт, что правоохранителям удалось пресечь установку некачественных компонентов на Южно-украинской АЭС, может восприниматься в качестве попытки пиара или давления на начальство электростанции.

 

Однако мнение украинского народа, как показывает практика, в учет уже давно не идет. А потому можно порассуждать и о том, какие мысли такая новость может вызвать у представителей западных партнеров Украины. Если взглянуть на новость без каких-либо углублений в нее, она четко свидетельствует о некомпетентности антикоррупционных органов, которых создалось в Украине за последние четыре года огромное множество. Ведь факт коррупции здесь прослеживается совершенно четко. Иначе, каким образом некачественная аппаратура могла быть предоставлена столь ответственному предприятию, как АЭС.

 

Но ведь и это еще не все. Информация, озвученная в СМИ, может являться тревожным звоночком для представителей Европы. Если раньше недальновидные действия украинского правительства касались непосредственно только самой Украины, то возможные аварии на АЭС могут вылиться катастрофой на многие километры за ее границы.

 

Если это был очередной пиар ход со стороны СБУ, стоит задуматься учитывали ли в службе безопасности, что новость может рассматриваться под подобным углом и, соответственно, вносить негативный рейтинг в имидж всего государства. Если же новость действительно является правдивой, тогда правительству Украины самое время начинать активизировать свои попытки по максимальному искоренению коррупции. В противном случае, мировые лидеры могут полностью забрать контроль над государством в свои руки.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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