«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы

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В Правительстве и руководстве партии «Единая Россия» не ведают, что творят… против самих себя.

Любая аргументация за повышение пенсионного возраста не выдерживает никакой критики. Подчеркиваю – любой аргумент правительства несостоятелен. И главное – замалчивается вопрос о снижении социальных гарантий гражданам России, ведь увеличение пенсионного возраста – снижение социальной сущности государства. Россия - «социальное государство» (ст. 7 Конституции России). В «пенсионной реформе» и нарушение Конституции можно усмотреть. В СССР пенсионный возраст устанавливался именно исходя из принципов социальности. Ухудшение прав лиц пенсионного возраста напрямую снизит среднюю продолжительность жизни и средний жизненный уровень в стране. В правительстве и руководстве партии «Единая Россия» почему-то пытаются уверять в обратном.

Пенсионная реформа – это только начало более глубинных изменений, направленных на слом остатков традиционного общества в стране. Об этом подробнее говорил в материале «Пенсионный вопрос как компонент продвижения трансгуманизма». По сути, правительство выполняет рекомендации МВФ о повышении пенсионного возраста. Именно на основе рекомендаций МВФ еще более года назад руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил «стратегию», полностью вложенную в правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Также следует отметить, что Госдума уже приняла в первом чтении не менее резонансный правительственный законопроект о повышении ставки НДС с 18 до 20 процентов, в случае введения которого поползут вверх все цены в стране. Правда, именно по этому закону брезжат надежды, что его окончательное принятие отложат на неопределенное время. О такой возможности заявил аж «сам» Кудрин, хотя месяц назад уверял: повышение ставки налога на добавленную стоимость до 20%, мол, неизбежно в текущих условиях.

Правительство и партия «Единая Россия» несмотря ни на что продавливают пенсионную реформу, создают видимость её одобрения. Общественность в регионах страны и представители всех партий, кроме «ЕР», против реформы, но за счет большинства членов «Единой России» в представительных органах субъектов РФ, которые вынуждены блюсти партийную дисциплину, реформа «одобряется» законодательными собраниями. Как именно практически «одобряется» повышение пенсионного возраста рассказано в материале «Регионы против, но «одобряют». Нет сомнений, что правительство РФ и руководство партии «Единая Россия» продолжат дело проталкивания «реформы». «Не ведают, что творят… против самих себя», - заканчивался тот материал.

А вот последние бодрые заявления на эту тему со стороны правительства. «Положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона… Цифра растет фактически каждый день, это живой процесс… одобрение региональными парламентами законопроекта идет во многом с опережением сроков», – в лучших традициях здравиц «застойных времен» рапортует министр труда и соцзащиты Максим Топилин. В таких заявлениях членов правительства и руководства «Единой России» можно увидеть и элемент геронтократии, только относительно молодых людей по сравнению с политбюро «застойных времен». Всем известно (кроме, наверное, правительства и партии «ЕР»), что 90 процентов граждан России – против повышения пенсионного возраста. В правительстве сами начинают верить тому, что друг другу рассказывают, а не реальному положению вещей.

Конечно, они там во власти, считая себя весьма искусными в пиаре, воздействии на общественное мнение и процедурных вопросах, вводят некоторые коррективы в виде планового «смягчения». Сообщается, что законопроект о пенсионной реформе может быть смягчен. Поправки касаются возраста выхода на пенсию женщин: вместо предложенных сначала 63 – теперь 60 лет. ​Предположительно в первом чтении документ будет рассмотрен в нынешнем виде, а изменения о снижении возраста выхода на пенсию для женщин на два-три года могут быть предложены ко второму чтению. Руководитель фракции «ЕР» Сергей Неверов отметил, что «Единая Россия» не обсуждает изменения в законопроект до его принятия в первом чтении, уточнив, что обсуждение поправок ко второму чтению начнется только после принятия проекта в первом. Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил, что если параметры повышения пенсионного возраста смягчить, в частности, уменьшить порог выхода на пенсию для женщин, то планируемые темпы роста пенсий обеспечить не удастся. «Мы не закладывали в параметры увеличения размеров пенсий иных подходов, связанных с размером изменения возраста», - сказал Пудов, комментируя информацию о возможном изменении женского пенсионного возраста. Как будто народ озабочен «темпами роста пенсий». Люди против повышения пенсионного возраста!

Радикальное увеличение пенсионного возраста женщинам планкой в 63 года для того и было внесено, чтобы потом «учесть критику и пожелания» и «смягчить» реформу. Это - банальная двухходовка. И то, что сейчас заявляют Неверов и Пудов – также банальное позерство, делают вид сложности и тяжести принятого решения о «смягчении», но которое в виде компромисса придется делать. По сути – это не смягчение, а очередная игра с «электоратом», да в плохом исполнении. Реальное смягчение может быть одно – отмена планов повышения пенсионного возраста.

На истории с «пенсионной реформой» наше общество столкнулось во всей красе с проблемой искусственной политизации общества, формирования власти по партийному принципу. Как известно, цель любой партии - достижение абсолютной власти. «Единая Россия», лидером которой является председатель правительства Д.А. Медведев, во многом приблизилась к этому идеалу. На федеральном и региональном уровне за этой партией контроль не только над исполнительной властью, но и представительной. А потому – какие решения хотят, такие и принимают. Что угодно – то сами себе и «одобряют».

А между тем крупнейшие русские консервативные мыслители предупреждали об опасности искусственной политизации общества и формирования власти по партийному принципу. Против модели политической системы, характерной для стран Европы и западной демократии в целом, ориентирована вся многовековая политическая традиция нашей страны. Более ста лет тому назад политизированные деятели от различных партий в Государственной Думе царского периода дискредитировали Думу, подтолкнули к последующей трагедии государства.

Иван Александрович Ильин в «Наших задачах» писал: «Избираться должны не партийные люди, а качественные; и притом именно за их качества, а не за их партийную принадлежность. Поэтому значение партий должно быть сведено к минимуму… Спросим себя однажды, в чем нуждается каждое государство больше всего для своего процветания? В единении. Содействуют ли этому политические партии? Как раз наоборот; они изо всех сил работают над разъединением в народе».

На современном этапе лишь путем огромных административных усилий центральной власти удается сохранить видимость заинтересованности людей в партийных выборах. Но и здесь избиратели ориентируются не столько на партийные программы, сколько на лидеров соответствующих партий. А лидеры «тянут» за собой весь остальной парламентский состав. Это, кстати, относится не только к федеральному, но и к региональному уровню. Исполнительные и особенно представительные органы власти несоразмерно внутренним интересам России формируются на политической основе. В настоящее время мнение огромного количества избирателей не представлено в органах управления всех уровней. Например, большое число граждан, приверженцев консервативной идеологии, вынуждено сегодня голосовать при выборах в представительные органы власти за центристские, коммунистические партии, «партию власти» или вообще не участвовать в выборах.

Такое положение дел является не только ущемлением прав избирателей, но и создает дополнительную базу для недовольства избирателей, повышает риски потрясений. В принципе в вялотекущем состоянии кризис политической системы существовал и до пенсионной реформы, просто последняя может по-настоящему обнажить ущербность искусственной политизации общества.

И.А. Ильин: «Партийность дает человеку возможность, будучи ничем, попытаться стать многим и даже очень многим. Невежды выходят в парламентарии, партийнобилетчики – «в советники» и «директора», ловчилы – в министры и капиталисты. Карьера манит и осуществляется. Каждая партия приглашает «сделать свою ставку на нее» (как на скачках!) и принять участие именно в ее заговоре. Но лучшие люди государства – умнейшие и честнейшие – отнюдь не сочувствуют таким заговорам и не желают в них участвовать».

Мысли И.А. Ильина подтверждает его современник, другой русский мыслитель Иван Лукьянович Солоневич: «Из крупнейших русских инженеров, изобретателей, промышленников, писателей, журналистов и прочих – в Государственную Думу не прошел никто. Средний парламентский депутат – это, собственно, «петрушка», который обязан вскакивать со своего места, когда соответствующий лидер дернет соответствующую веревочку».

Вновь И.А. Ильин: «Партийность как бы прямо создана для того, чтобы отбирать худших, которые образуют какое-то молчаливое «общество взаимопомощи», прикрывают взаимные растраты, худые дела и даже преступления и создают в государстве комплот безответственности и бессовестности».

Сейчас члены правящей партии «ЕР» уже составляют подавляющее большинство везде - в Государственной Думе, Совете Федерации, губернаторском корпусе, в региональных парламентах и представительных органах местного самоуправления, на всех сколь-нибудь значимых должностях исполнительной власти.

И о правящих партиях говорил И.А. Ильин: «Установление партийной монополии никогда и нигде не приведет к добру: лучшие люди отойдут в сторону, худшие повалят в партию валом; ибо лучшие мыслят самостоятельно и свободно, а худшие готовы приспособиться ко всему, чтобы только сделать карьеру. Поэтому монопольная партия живет самообманом: начиная «качественный отбор», она требует «партийного единомыслия»; качественный уровень партии срывается, и к власти приходят симулянты, взяточники, хищники, спекулянты, льстецы и предатели».

Вот с «партийным единомыслием» вдоволь приходится сталкиваться на примере «пенсионной реформы». Напомню о состоянии дел в «одобрении» реформы регионами. Почти во всех регионах одна и та же картина. Общественность ясно и категорично высказывается против «пенсионной реформы», но официальные органы управления субъектов Федерации под давлением центра создают видимость поддержки реформы. Короче, регионы фактически против реформы, но под давлением федерального центра вынуждены её одобрять. Недовольные реформой члены «Единой России» подавляются или изгоняются из партии. Например, пост главы ярославского регионального отделения «Единой России» покинул Михаил Боровицкий, поводом для отставки стало то, что Ярославская областная дума, спикером которой он является, направила в Госдуму обращение о необходимости дополнительной проработки пенсионной реформы. Угрожающе звучат официальные заявления руководителей «ЕР». С одной стороны декларативно призывается к необходимости широкого обсуждения реформы, но с другой - «недопустимо, когда в наших рядах («Единой России») есть противоречивость мнений». Руководство партии «Единая Россия» призвала свои региональные отделения воздержаться от публичной критики пенсионной реформы. Высказывания вне партийных рамок, тем более с критикой реформы, не приветствуются. Вспомним здесь слова И.А. Ильина: «Лучшие люди отойдут в сторону, худшие повалят в партию валом», «молчаливое «общество взаимопомощи»… создает в государстве комплот безответственности и бессовестности».

Далее Ильин продолжает: «Знаю, что мне возразят: «А без партий невозможно было бы участие народа в политике совсем». … Внесем поправку: следовательно, партийность может оказаться нужна, как компромисс или как условно целесообразная, но в высшей степени опасная форма организации народно-политического мнения».

Опасность на современном этапе обнажена ситуацией с «пенсионной реформой».

А какуя же система формирования представительных органов государственной власти должна быть в идеале?

И.Л. Солоневич: «… Так как всякие сословные перегородки в России разрушены окончательно и бесповоротно, то настоящее народное представительство должно будет состоять из комбинации территориального (области, земства, города) и корпоративного (научные, инженерные, рабочие и прочие профессиональные организации) представительства с непременным участием представительства всех признанных в России Церквей, конечно, с преобладающей ролью Православной Церкви».

И.А. Ильин: «Выборы должны происходить по принципу личной известности и уважаемости. Для этого необходимо избрание по участкам или малым округам. При таком порядке будет избрано минимум столько лиц, сколько будет минимум участков (по одному на участок), или же вдвое, втрое и вчетверо больше… Это означает, что желательны отнюдь не прямые выборы, а многостепенные, где на каждой «ступени» возможен спокойный, трезвый, деловой отбор людей со все более серьезным и глубоким осознанием цели и смысла избрания и где партии все более и более утрачивают свое вредное влияние».

Прямые выборы должны проводиться только на первичном уровне, в пределах небольшой территории. И уже представители этой территории, делегируют своих представителей в вышестоящие собрания. Партии при этом не отменяются, члены партии излагают свои политические идеи, но на общих основаниях с остальными кандидатами от территорий и профессиональных, производственных и иных общественных объединений граждан. Выборы должны обеспечить принцип: «именного кандидата – именным избирателем».

При таком построении власти выбивается сама основа прохождения во власть «некачественных» людей, вольно или невольно способствующих нестроениям в обществе. Соразмерно изменению состава представительных органов власти всех уровней будет меняться и состав исполнительных органов управления всех уровней. Постепенно, но верно и в исполнительные органы будут назначаться «качественные» люди.

Вернемся к вопросу о «пенсионной реформе». Возможно именно сейчас, власть и не столкнется с массовыми выражениями недовольств и явным сопротивлением общественности. Хотя, всё может быть. Очень опасно и в этом смысле, чего исполнительная и законодательная власть, представленная большинством от правящей партии, не хочет замечать. Но от отсутствия массовых протестов не легче, а наоборот, тревожнее. Значит, проблема загоняется внутрь, граждане просто «по-тихому» ещё в большей степени отвернутся от такой власти, перестанут её внутренне воспринимать всерьез, отчего кризис политической системы будет только глубже и тяжелее. Такое настроение у некоторого количества граждан уже присутствует, но его еще пока нельзя назвать определяющим. Что будет в случае принятия закона о повышении пенсионного возраста?..

Андрей Сошенко