Запоздалое прозрение: Европу начал раздражат украинский вопрос

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"А до тебя, как до жирафа, доходят мудрости слова ....".

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич заявил, что Украина начала вызывать в Европе раздражение (эфир телеканала «112 Украина»).

Надо отдать должное, не только до Шуфрича доходит с запозданием - таковы люди вообще - неприятные вещи они осознают неохотно и часто лишь после того, как судьба-злодейка огреет пыльным мешком по голове.

«Хорошо, что на переговорах Путина и Трампа украинский вопрос еще стоит. Я только что вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает. Никто не понимает, почему не выполняются минские соглашения, почему украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он — принять законы. Это не может сделать ни бундестаг, ни конгресс Соединенных Штатов, ни Государственная Дума, это можем сделать только мы. Однако мы не можем этого сделать, потому что этот вопрос блокирует коалиция и президент», — посетовал Шуфрич.

На самом деле все очень ясно и понятно изначально. Мы же все с вами живем в реальном мире, у каждого свой огромный жизненный опыт, кроме совсем уж зеленых вьюношей, живущих под папа-маминым подолом и выползающих во всемирную сеть. Остальные 90% вменяемы.

И мы на своей шкуре убеждались много раз, что даже самые лучшие соседи начинают дико раздражать, когда садятся на голову со своими проблемами да еще и убеждены, что их проблемы - ваши проблемы.

И совершенно казалось бы правильные слова об общем доме, о стене, которая одна на двоих, о всякой коммуналке и вводах в дом того же газа, которые тоже одни на всех - это проблемы, которые действительно решаются сообща, но без того, чтобы сосед поселился у тебя на пороге, гундосил по любому поводу, влазил во всё без просу и любую ситуацию или проблему интерпретировал исключительно через призму своих интересов.

А уж когда этот сосед беден, скандален, склонен к проявлениям антисоциального поведения... Когда в семье у соседа постоянные свары и склоки, доходящие до смертоубийства - да на хрен вам такой сосед. Да, из-за общих проблем с ним приходиться иметь дело, но какие бы внешние факторы на вас не давили, как бы вас ни заставляли с этим соседом иметь дело и помогать ему, ни о какой любви речи быть не может.

И уж тем более вы никогда не примете его в свою семью.

Михаил mikle1