Прозрение НАТО и сила России

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Россия и НАТО на протяжении многих лет являлись непримиримыми соперниками. Обе стороны всегда высказывались о неправомерном наращивании вооружения своего оппонента и не единожды входили в достаточно серьезную конфронтацию. Однако нынешний саммит членов НАТО показывает, что отношение к России начинает меняться.

Ранее саммиты НАТО всегда проходили в неповторимой манере обвинения России во всех возможных неправомерных действиях. Именно этот евразийский гигант являлся основным оппонентом, на которого чаще всего обращалось внимание. Россия же всегда так же пристально наблюдала за альянсом и акцентировала внимание на продвижение североатлантических подразделений в направлении границ России. Такая словесная перепалка продолжалась вплоть до нынешней встречи представителей НАТО.

Скорее всего, любимую тему для обсуждения смог нарушить именно Дональд Трамп, которому вовсе неинтересны военные игры. Президент гораздо больше ценит экономические перспективы. И в этой сфере американский президент столкнулся с желанием Германии поддерживать строительство «Северного потока-2». Весь гнев Трампа обрушился именно на немецкого канцлера Ангела Меркель, которая была обвинена в сдаче интересов государства в руки России.

Конечно, американского лидера интересовали вовсе не интересы Германии, а отсутствие для США экономических выгод. Поэтому Трамп намекнул представителям альянса, что они обязаны найти выход из сложившейся ситуации. Но вот каков этот выход, президент говорить не стал. Тем более, что сейчас грядет его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, перед которым крайне нежелательно открыто выступать против России. А вот НАТО вполне может это сделать, полагает Трамп.

Да вот только в самом альянсе придерживаются совершенно иной точки зрения. При всем своем негативном отношении к деятельности России (а здесь государство обвиняется во всем – от аннексии Крыма и кибератак до отравления жителей Солсбери), НАТО настроено на поиск диалога со страной. Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что российское государство стало сильнее, чем когда-либо ранее, однако это вовсе не повод еще более усугублять конфликт. Более того, теперь генсек НАТО заметил, что альянс готов добиваться улучшения отношений с Россией.

С первого взгляда, звучит это, как серьезная победа России на политической арене мира. Да вот только крайне подозрительны речи НАТО, учитывая предыдущий резкий негатив в отношении Москвы. Возможно, настроения в мире действительно изменились и причиной тому является активное усиление России. Но все же к любым заявлениям военного альянса нужно относиться с небывалой осторожностью.