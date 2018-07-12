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Россия, Китай, США – эпоха политического треугольника

Четверг, 12 Июля 2018 18:05
Россия, Китай, США – эпоха политического треугольника Фото из открытых источников

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом еще не состоялось, но о ней уже написано немало слов в мировой прессе. Ожидается, что именно она станет точкой отсчета для обновления стратегических целей мировой политики. Эти переговоры сформируют треугольник во взаимоотношениях России, США и Китая, которые могут, как толкнуть мир к развитию, так и привести к краху всего, над чем международное сообщество так долго корпело.

 

Времена, когда противостояние между США и Россией было на первом плане, видимо, безвозвратно уходит. Сейчас эти два государства получили в свою компанию еще одного мирового лидера, способного затмить всех – Китай. А такое положение дел склоняет лидеров всех этих стран переработать свою стратегию. Ведь отталкиваться теперь приходится от положения дел в стане сразу нескольких оппонентов.

 

Как показывает практика, в данный момент Россия лишь наблюдает за происходящим и передвигается по политическому полю мелкими шагами. Правительству Путина не интересны дипломатические столкновения. Гораздо важнее сейчас, в эпоху серьезного давления на РФ, найти себе надежных товарищей, на роль которых отлично подходит Китай. Но, как можно понять, дружба России с Китаем абсолютно не устраивает другого геополитического гиганта.

 

Правительство США показывает прекрасную реакцию на любые изменения в мире. А потому необычайно легко отказалась от своих намерений оказывать давление на Россию и начала проявлять удивительное дружелюбие. Это объясняется лишь тем, что Соединенные Штаты, даже при всей своей мощи, едва ли сможет сдержать единый натиск Москвы и Пекина на мировой арене. К тому же, отношение к России со стороны Европы также заметно улучшилось, а потому не стоит ожидать от них поддержки. Выход только один – дружить. Конечно же, до поры до времени.

 

Какова же стратегия в этом треугольнике у Китая? Она заключается в медленном удушении всех потенциальных противников. Азиатский великан медленно, но уверенно продвигается по всему миру с почтительной улыбкой. Одно за другим скупаются заводы, компании и предприятия во многих странах мира. И пока все радуются китайским инвестициям, Пекин лишь занимается наращиванием своего могущества. Его не интересуют мировые конфликты, в которые так легко ввязываются Россия и США. Местные политики ждут своего звездного часа и, судя по всему, вскоре он настанет.

 

Это лишь малые поверхностные действия России, США и Китая. Но даже сейчас они показывают, что все три партнера присматриваются друг к другу, в ответ демонстрируя свои мускулы. Кто-то хвастается экономическими успехами, кто-то военными, но факт остается фактом – все три мировых лидера затаились для того, чтобы найти точку, в которой можно будет использовать свои сильные стороны.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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