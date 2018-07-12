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То, что важно знать или промежуточные итоги саммита НАТО

Четверг, 12 Июля 2018 14:16
То, что важно знать или промежуточные итоги саммита НАТО Фото из открытых источников

Очередной саммит НАТО стал по сути продолжением склочного саммита в Канаде, где Трамп переругался с зависимыми от США странами и объявил Канаду угрозой национальной безопасности США, после чего отозвал свою подпись под итоговой декларацией.

 

В Европе продолжилось в том же духе.

 

1. США обвинили Германию в том, что она слишком зависит от России, участвуя в совместных с Москвой экономических проектам (прежде всего в нефтегазовой сфере). США не оставляют попыток задробить "Северный Поток-2", но немецкий крупный капиталл во главе с Меркель стоит стеной и не желает лишаться ожидаемых барышей.

 

2. Кроме того, Германия продолжает филонить и экономит на обороне, в то время как США честно выполняют свои обязательства по защите Европы (теперь это так называется). На текущий момент Европа не выбирает даже обязательные 2%, в то время как Трамп мечтает, что все европейские страны тратили по 4% ВВП на оборону. Наивный.

 

3. Германия в ответ заявила, что она как суверенное государство может проводить свою собственную независимую политику и принимает самостоятельные решения. Достаточно забавно, что Германия вынуждена это публично доказывать, так как многие всерьез сомневаются в ее полной военно-политической субъектности.

 

4. Подбросил дровишек и генсек НАТО, который заявил, что присоединение Крыма к России и прочие "плохие дела", не являются поводом для политической изоляции России. Отличный способ переобуться в прыжке и сделать вид, что это НАТО не поддерживает изоляцию России, хотя на деле режим изоляции с треском провалился еще в 2015-2016-м годах.

 

5. Трамп похвалил генсека НАТО, заявив, что тот пожалуй единственный из участников саммита, которому нравится Трамп, а все потому, что благодаря усилиями Трампа бюджет НАТО вырос на 40 млрд. долларов. Видимо понравиться этой публике можно только за деньги.

 

6. Украина пролетела мимо заседания комиссии Украина-НАТО, потому что Венгрия выполнила свою угрозу и в очередной раз заблокировала участие Украины, требуя отменить дискриманационный языковой закон. Клоуны из Киева носятся с вбросами про то, что НАТО признает, что "Украина стремится в НАТО". И так который год.

 

7. Трамп продолжает настаивать на том, что его переговоры с Путиным пройдут куда как легче, нежели переговоры с "партнерами по НАТО", которые не хотят платит за американскую защиту. В европейской прессе с ужасом ждут, как бы Трамп не сделал Кремлю уступок, которые еще больше подорвут евроатлантическое партнерство.

 

Судя по всему, саммит будет носить промежуточный характер с формальными декларациями в конце. Само собой, можно ожидать новых откровений от Трампа и попыток европейцев показать себя хоть немного самостоятельными.

 

После него все будут ждать, чем закончится встреча в Хельсинки, которая либо сохранит текущий вектор развития событий, либо станет новой точкой бифуркации в некоторых аспектах американо-российских отношений.

 

Colonel Cassad

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги НАТО
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