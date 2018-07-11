Чемпионат мира 2018 даже из ярых либералов сделал патриотов

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Владимир Познер, выступая в каком-то кафе, по-видимому, совсем недавно, вывел либералов на чистую воду:

— Когда ты участвуешь в политической борьбе, ты должен уметь быть трезвым в своих суждениях, и только так можешь выиграть в какой-то борьбе. А здесь… их, видимо, так раздражает успех этого чемпионата, а он действительно успешен, пока что ничего плохого не было, я уверен, что есть люди, которые мечтают, чтобы что-нибудь такое произошло, взрыв какой-нибудь, это точно совершенно, я в этом не сомневаюсь.

Сам он считает ЧМ-2018 безусловной победой Владимира Путина, которого, как известно, недолюбливает. Западная пропаганда перестаралась, поливая Россию грязью, рассказывая, что у нас пусто в магазинах и что бандиты будут избивать болельщиков, да и вообще мы как организаторы опозоримся. Реальность, с которой столкнулись миллионы фанатов разных стран, опровергла все мифы, один за другим.

Поэтому в интервью Би-Би-Си телемаэстро заявил:

— Если б вы так плохо не говорили, то, может быть, и не было бы такого успеха. Вы так настроили всех, что здесь ужас, что когда они приехали и увидели, что не ужас, их отношение стало гораздо более позитивным, чем если бы они просто приехали ну как бы в нормальную страну.

Вообще, я бы хотел обратить ваше внимание на метаморфозу, которая в последние годы происходит с Владимиром Познером. В конце концов, мы же с вами не пропагандисты-либералы с зашоренным взглядом на окружающую действительность и в состоянии быть объективными.

2014 г.: «Не в юридическом крючкотворстве дело. И не в прецеденте Косово (хотя это, безусловно, прецедент). Дело в решении, что всякие переговоры с Западом бессмысленны, что все равно обманут, что пришло время дать понять, что обращаться так с национальными интересами России нельзя. А то, что Крым (не говоря о Севастополе) исторически и этически принадлежит России, то, что жители Крыма в своем подавляющем большинстве стремятся к России, это было совершенно понятно. И решение было принято».

2015 г.: Рассказывает в Юрмале о Путине, НАТО, Крыме, Украине — примерно так же, как рассказывали обо всех событиях многие государственники, в том числе и я.

2016 г.: «Представьте себе, что в Мексике вспыхнет революция. И новые лидеры этой страны настроены очень по-антиамерикански. Они решают что «большой брат» к северу от них опасен и поэтому приглашают несколько подразделений российской армии для охраны своей границы. Вы думаете, что США примут это? Согласилась Америка с тем, что Хрущев ракеты на Кубе разместил? Нет.

Россия говорит, что не позволит подойти НАТО к своей границе. Нам это просто не нравится. И не важно, что об этом говорит международное право. Вы, американцы, не позволяете, так почему мы должны это делать?»

2018 г.: Объясняя причину возникновения антиамериканских настроений в России, напоминает о доктрине Вулфовица и расширении НАТО на восток вопреки прежним договоренностям. «Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что ничего обидного или опасного Россия в отношении Соединенных Штатов не предпринимала. И у американцев нет никаких причин отрицательно относиться к России. А вот у россиян такие причины есть. Я абсолютно прозападный человек и всегда защищал Запад. Но в этом конкретном вопросе я этого сделать не могу».

Отношение к Крыму, как и к чемпионату мира по футболу, разделил страну на две неравные части: подавляющее большинство присоединение полуострова и чемпионат приветствуют, а вот крохотную, но весьма крикливую, а потому заметную тусовку бросает от этих двух событий в дрожь.

Владимир Познер, который, как принято считать, относится к агрессивно-послушной, ничтожно малой доле нашего общества, в состоянии рассуждать разумно и объективно. Но что гораздо важнее, способен менять свои взгляды. С моей точки зрения, отнести его к либералам (в том смысле, какой этот термин-маркер приобрел в последние годы) уже нельзя.

Любопытно, сможете ли быть настолько же объективными и вы, дорогие читатели.

Павел Шипилин