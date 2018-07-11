Среда 11 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Чемпионат мира 2018 даже из ярых либералов сделал патриотов

Чемпионат мира 2018 даже из ярых либералов сделал патриотов

Среда, 11 Июля 2018 14:15
Чемпионат мира 2018 даже из ярых либералов сделал патриотов Фото из открытых источников

Владимир Познер, выступая в каком-то кафе, по-видимому, совсем недавно, вывел либералов на чистую воду: 

 

— Когда ты участвуешь в политической борьбе, ты должен уметь быть трезвым в своих суждениях, и только так можешь выиграть в какой-то борьбе. А здесь… их, видимо, так раздражает успех этого чемпионата, а он действительно успешен, пока что ничего плохого не было, я уверен, что есть люди, которые мечтают, чтобы что-нибудь такое произошло, взрыв какой-нибудь, это точно совершенно, я в этом не сомневаюсь.

 

Сам он считает ЧМ-2018 безусловной победой Владимира Путина, которого, как известно, недолюбливает. Западная пропаганда перестаралась, поливая Россию грязью, рассказывая, что у нас пусто в магазинах и что бандиты будут избивать болельщиков, да и вообще мы как организаторы опозоримся. Реальность, с которой столкнулись миллионы фанатов разных стран, опровергла все мифы, один за другим. 

 

Поэтому в интервью Би-Би-Си телемаэстро заявил:

 

— Если б вы так плохо не говорили, то, может быть, и не было бы такого успеха. Вы так настроили всех, что здесь ужас, что когда они приехали и увидели, что не ужас, их отношение стало гораздо более позитивным, чем если бы они просто приехали ну как бы в нормальную страну.

 

Вообще, я бы хотел обратить ваше внимание на метаморфозу, которая в последние годы происходит с Владимиром Познером. В конце концов, мы же с вами не пропагандисты-либералы с зашоренным взглядом на окружающую действительность и в состоянии быть объективными. 

 

2014 г.: «Не в юридическом крючкотворстве дело. И не в прецеденте Косово (хотя это, безусловно, прецедент). Дело в решении, что всякие переговоры с Западом бессмысленны, что все равно обманут, что пришло время дать понять, что обращаться так с национальными интересами России нельзя. А то, что Крым (не говоря о Севастополе) исторически и этически принадлежит России, то, что жители Крыма в своем подавляющем большинстве стремятся к России, это было совершенно понятно. И решение было принято». 

 

2015 г.: Рассказывает в Юрмале о Путине, НАТО, Крыме, Украине — примерно так же, как рассказывали обо всех событиях многие государственники, в том числе и я. 

 

2016 г.: «Представьте себе, что в Мексике вспыхнет революция. И новые лидеры этой страны настроены очень по-антиамерикански. Они решают что «большой брат» к северу от них опасен и поэтому приглашают несколько подразделений российской армии для охраны своей границы. Вы думаете, что США примут это? Согласилась Америка с тем, что Хрущев ракеты на Кубе разместил? Нет.

 

Россия говорит, что не позволит подойти НАТО к своей границе. Нам это просто не нравится. И не важно, что об этом говорит международное право. Вы, американцы, не позволяете, так почему мы должны это делать?»

 

2018 г.: Объясняя причину возникновения антиамериканских настроений в России, напоминает о доктрине Вулфовица и расширении НАТО на восток вопреки прежним договоренностям. «Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что ничего обидного или опасного Россия в отношении Соединенных Штатов не предпринимала. И у американцев нет никаких причин отрицательно относиться к России. А вот у россиян такие причины есть. Я абсолютно прозападный человек и всегда защищал Запад. Но в этом конкретном вопросе я этого сделать не могу».

 

Отношение к Крыму, как и к чемпионату мира по футболу, разделил страну на две неравные части: подавляющее большинство присоединение полуострова и чемпионат приветствуют, а вот крохотную, но весьма крикливую, а потому заметную тусовку бросает от этих двух событий в дрожь. 

 

Владимир Познер, который, как принято считать, относится к агрессивно-послушной, ничтожно малой доле нашего общества, в состоянии рассуждать разумно и объективно. Но что гораздо важнее, способен менять свои взгляды. С моей точки зрения, отнести его к либералам (в том смысле, какой этот термин-маркер приобрел в последние годы) уже нельзя.

 

Любопытно, сможете ли быть настолько же объективными и вы, дорогие читатели. 

 

Павел Шипилин

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги ЧМ2018
Главное за сутки
Америка нанесла новый удар в торговой войне Америка нанесла новый удар в торговой войне Десятипроцентные пошлины, которые Соединенные Штаты Америки ввели на товары из Китайской Народной Республики, стали довольно ощутимым ударом по Поднебесной в масштабной торговой войне, вспыхнувшей между США и КНР. Согласно данным,…
СМИ: Греция высылает российских дипломатов СМИ: Греция высылает российских дипломатов Скандал с участием нескольких российских дипломатов вспыхнул в Греции — сообщает издание Kathimerini, по данным которого, двух из работающих в стране российских дипломатических сотрудников вышлют в РФ, а еще двум…
В России изменится порядок регистрации новых автомобилей В России изменится порядок регистрации новых автомобилей В ближайшее время Госдума примет проект закона «О государственной регистрации транспортных средств», с финальной редакцией которого ознакомился “Ъ”. Документ, который готовился с 2011 года, коснется миллионов российских граждан. Он вводит…
Читайте также
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю Задевать нежных и ранимых небратьев (до 1991го существоваших под псевдонимами «братушки» и «братские народы», а сегодня гордо именуемые «союзники по НАТО»), оказывается, небезопасно. Слова о том, что что они, небратья,…
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Ближайший саммит организации Североатлантического Альянса, который должен состояться в Брюсселе 12 июля, вполне может войти в историю. И, увы, в качестве одной из "черных" ее дат. Некоторые его подробности, уже…
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"? В изрядно затянувшемся противостоянии между Россией с одной стороны и Украиной и потакающими ей странами Запада с другой в вопросе людей, фактически, являющихся заложниками навязанного нашей стране "нэзалэжной" конфликта, кажется,…
Тема дня
Чемпионат мира 2018 даже из ярых либералов сделал патриотов Чемпионат мира 2018 даже из ярых либералов сделал патриотов

Владимир Познер, выступая в каком-то кафе, по-видимому, совсем недавно, вывел либералов на чистую во...

Фото
Озеро Натрон: Ужас, который притаился в Африке Озеро Натрон: Ужас, который притаился в Африке

Озеро Натрон - это щелочное соленое озеро, расположенное на севере Танзании в области Аруши. Этот во...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

 

Анекдот дня

Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.

Еще »
Самые популярные материалы
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
«Болгарский поток»: быть или не быть? «Болгарский поток»: быть или не быть?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.