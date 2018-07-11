Знает ли границы великодушие России?

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Россия, несмотря на чрезвычайно натянутые отношения с властями Украины, готовит законопроект, облегчающий получение гражданства для украинцев, а также пребывания соседских граждан на своей территории. Такой поступок является очень великодушным со стороны правительства. Но есть в нем и подводные камни, которые в будущем могут навредить России.

На протяжении уже нескольких лет на территории Украины длится конфликт, который, как показывают последние новости, затухать не собирается. Во всех своих неприятностях Киев, по сложившейся уже традиции, винит Российскую Федерацию и лично Путина. Однако, видимо, многие граждане Украины придерживаются совершенно противоположной точки зрения, нежели правительство. Огромное количество украинцев продолжает посещать Россию, жить и зарабатывать здесь деньги.

Да вот только до сих пор российское законодательство было не очень благосклонно к трудовым мигрантам из соседней страны. Даже получение разрешения на временное проживание оказывалось для многих непосильной ношей. Что уж говорить о виде на жительство, а тем более гражданстве. К тому же, государство позволяло находиться на своей территории не больше 90 дней, после чего человеку приходилось ожидать 3 месяца для следующего въезда.

Это явно не устраивало гостей из Украины, многие из которых уехали из страны и по политическим причинам. А потому мысль была озвучена во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Как оказалось, одно лишь общение народа с главой государства благотворно влияет на умы работников парламента, потому как после прямой линии они сразу же отправились составлять конструктивный законопроект об облегчении жизни для украинских граждан в России.

Если новый закон будет принят. Украинцам теперь вовсе не потребуется каждые три месяца возвращаться на территорию своего государства. Все, что им необходимо – подать документ на продление своего пребывания в России за 7 рабочих дней. Кроме того, будет объявлена амнистия и тем, кто, вопреки действующему законодательству, превысил время своего нахождения на территории РФ. В течение 180 дней с начала действия обновленных правил им нужно обратиться в соответствующие органы с необходимым заявлением. Ожидается, что новый закон даст возможность гражданам Украины по облегченной системе оформлять РВП, вид на жительство и даже российское гражданство.

На словах все это звучит достаточно красиво и приятно. Однако, создатели законопроекта опасаются создания неблагоприятной ситуации в будущем. Облегченные правила смогут привлечь в страну огромное количество украинцев, поддерживающих идею мира с Россией. А это, в свою очередь, еще больше нарушит электоральный баланс в Украине, который был смещен не в пользу российских взглядов со времен 2014 года (тогда Украина потеряла контроль над Крымом и частью Донбасса).

Такая ситуация может отказаться фатальной для улучшения взаимоотношений между государствами. Ведь в будущем антироссийские настроения смогут возрасти еще больше и это уже может обернуться самыми неприятными последствиями для России. В том числе и дислокацией на украинских территориях войск и техники НАТО.

Стоит ли считать изменение в законодательстве РФ недальновидным? Возможно. Однако эти изменения назрели уже давно. К тому же, принятие гражданства трудовыми мигрантами, пусть и не значительно, но положительно скажется на экономической ситуации в стране. К чему же приведет закон фактически, можно судить лишь спустя некоторое время после его введения в обиход. Сейчас же ясно одно – Россия абсолютно не собирается реагировать на провокационные заявления украинских политиков и будет двигаться в намеченном уже направлении.